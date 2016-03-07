Android'de bulunan 5 keyifli sonsuz koşu oyunu incelemesi

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu videomuzda Android platformundaki en keyifli sonsuz koşu oyunlarından 5 tanesini inceleyeceğiz. Bu oyunlara kısaca göz atalım;

1. Diğer oyunların aksine karakterlerimizi önden gördüğümüz ve müzikle birleşen Lost in Harmony

2. iOS'da uzun süredir var olan ve oldukça sevilen, Android'e ise Şubat ayında gelen Alto's Adventure

1. Lost in Harmony

Dünyaca ünlü bestecilerin müzikleriyle uzun bir yolculuğa çıktığımız Lost in Harmony, sürükleyici hikayesi ve kaliteli grafikleri ile dikkat çekiyor. Karakterlerimiz Kaito ve Aya'ya yardım etmemiz, onları içine girdikleri macerada desteklememiz gerekiyor. Oyun diğer platform oyunlarından ayrılarak farklı bir kamera açısı ile karşımıza çıkıyor. Karakterlerimizi ön taraftan görüyor ve yönlendiriyoruz. Arkadan gelen objelere çarpmamalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda ekranda beliren yıldızlara zamanında basarak müzikleride duraksamadan devam ettirmeye çalışıyoruz. 30 dan fazla atmosferde oynayabildiğimiz oyunda ücretsiz versiyonda 12 farklı bölüm bulunuyor. Eğer oyunu ücret karşılığı Gold Edition'a yükseltirseniz, oyuna ekstra müzikler ekleyebilir, dilerseniz kendinizde sıfırdan müzikler oluşturarak oyuna ekleyebilirsiniz. Platform üstünde kaykayımızla kayarken engellerden kaçmak çok keyifli. Açıkcası sağa sola kaçışlarda zorlanmıyoruz ama ekranda görünmeyen ve birden beliren yol üstündeki engellerde zamanında zıplamak oldukça zor. Her bölüm sonunda karakterimizle alakalı kaliteli hikaye sinematikleri çıkıyor. Bir sonraki bölüme geçmek için bölümleri sorunsuz geçmeli ve puanları yüksek tutmamız gerekiyor.

Bunun yanı sıra ücret karşılığında karakterlerimizin kıyafetlerini ve aksesuarlarını değiştirebiliyoruz. Oyun yeni bölümlerin gelmesi için ise 100.000 Gold Edition kullanıcısına ulaşılmasını bekliyor. Grafikleri ve hikayesi çok keyifli olan bu oyunun boyutu ise 255 MB.

2. Alto's Adventure

iOS platformunda uzun süredir olan ve büyük bir başarı elde eden Alto's Adventure sonunda Android'e de geldi. Tatlı grafikleri ve sesleri ile hemen dikkat çeken oyunda, Alto'yu kayak macerasında yalnız bırakmıyoruz. Kaymaya başladığımızda sağ ve sol kısımlara tıklayarak Alto'yu zıplatıyor ve dönüşler yapmasını sağlıyoruz. Platform üstündeki altınları toplamamız ve yüksek skorlar elde etmemiz gerekiyor. Sadece engellerden kurtulmak değil, kaymaya devam edebilmek için şehir lambalarına gerilen ipten gitmek veya evlerin çatılarına çıkmak gibi hareketlerde yapmamız gerekiyor. Bu kayma işleminde sadece altınları toplamıyor, aynı zamanda bize verilen görevleride yerine getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 180 tane görev olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Farklı hava koşulları ve gece gündüz döngüsü oyuna çok güzel eklenmiş, dinamikler ve ışıklandırmalar gerçekten çok kaliteli. Beklenmedik anlarda çıkan fırtına ve sis işleri dahada zorlaştırıyor. Workshop kısmından ise oyunda bize ekstra kolaylık sağlayacak özellikleri hem gerçek parayla hem de oyunda kazandığımız puanlar ile alabiliyoruz. Oyun esasında basit ve kolay gibi gözüksede, oynanış dinamikleri ve grafikleri ile diğer rakiplerinden çok daha öne geçmeyi başarıyor. Bu eğlenceli oyunun boyutu ise 38 mb.

3. Run Forest Run

1994 yapımı Forest Gump herkes tarafından çok beğenilmişti. Paramount Picture aynı adı taşıyan mobil oyunu ile marketlerdeki yerini aldı. Subway Surfers'a benzer grafikleri ile dikkat çeken oyunda Forest ile beraber maceraya atılıyoruz.

4. Agent Dush

Android markette yer alan platform oyunları arasında diğerlerinden sıyrılan ve görsel kalitesiyle dikkat çeken Agent Dush, keyifli anlar sunuyor. Ajanımıza görevinde eşlik ederken yol üstündeki pırlantaları topluyoruz. Farklı mekan tasarımları çok iyi yapılmış. Yol üstünde mıknatıs, görünmezlik kostümü gibi ekstra özellikler toplayabiliyoruz. Ayrıca ilerledikçe farklı bölümlerde ateş ederek düşman mekanlarını patlatıyoruz. Sosyal medya ile bağlantı yapıp arkadaşlarımızla kapışabildiğimiz oyunda karakterimizi geliştirebilir, farklı karakterler seçebiliriz. Aynı zamanda Shop kısmında farklı geliştirmeler ve mekanlarıda satın alabiliyoruz.

Grafikleri ve oynanışı gayet keyifli olan oyunun boyutu ise 63 MB.

5. Evliya Çelebi

Türk yapımı Evliya Çelebi, gerek grafikleri gerekse müzikleri ile eğlenceli bir deneyim sunuyor. 17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden olan Evliya Çelebi'nin oyununda, Mısır topraklarındam Türkiye'ye uzanan bir macera ile karşı karşıyayız.

Aslında oyun Türk yapımı olması ve karakterimiz gereği Türkçe seslendirme ile süslense çok daha iyi olabilirmiş. Facebook entegrasyonu sayesinde arkadaşlarımızla yarışmamız mümkün kılınmış. Ana ekrandaki menüden karakterimizi geliştirebilir, aynı zamanda güçlendiricileri aktif edebiliriz. Bu eğlenceli oyunun boyutu ise 37 MB.

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Mükkemmel film Forrest Gump'ın resmi ve eğlenceli oyunuGüzel grafiklere ve iyi bir oynanışa sahipPeak Games tarafından geliştirilen yerli yapımYol üstündeki engellere çarpmadan ilerlediğimiz oyunda engeller yine aynı Subway Surfers ile benzerlik taşıyor. Araçlar trenler ve çalışma plakaları. Klasik kontrollere sahip oyunda Subway'den farklı olarak araçların üstünden de atlayabiliyoruz.Görevlerle bezeli oyunda dilersek karakterimizi özelleştirebildiğimiz gibi günlük bonuslarda kazanmak mümkün. Marketteki koşu oyunları arasında kaliteli Subway Surfers ile benzerlik gösteren ve onun kadar kaliteli ve eğlenceli olan bu oyunun boyutu ise 58 mb.Yol üstündeki altınları toplamamızın yanı sıra gelen düşmanlarıda baltamızla öldürüyoruz. Oyun bize bir çok görev veriyor ve bu görevleri tamamladıkça daha fazla puan kazanıyoruz. Yine platform üstünde ekstra özellikler kazanacağımız itemler bulunuyor.