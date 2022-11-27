Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Klavyede sonsuzluk simgesi (∞) yapma

Ölümsüzlük işareti olarak da bilinen sonsuzluk işareti, sosyal medya paylaşımlarından aksesuarlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Ancak klavyede doğrudan sonsuzluk simgesi tuşu bulunmadığı için kullanıcılar, "Klavyede sonsuzluk ∞ işareti nasıl yapılır?" diye merak ediyor. Oysaki bunun için klavye kısayolları bulunuyor. Birçok kişi bunları bilmediği için sonsuzluk işareti kopyalama yoluna gidiyor. Peki sonsuzluk sembolü ne anlama geliyor?

Sonsuzluk işareti anlamı nedir ❓ Sonsuzluk işareti; yana çevrilmiş sekiz sayısını andıran sonu olmayan ve ebedi anlamına gelen matematiksel bir simgedir. Bu sebeple ölümsüzlük işareti anlamına da gelir. Edebiyeti temsil eden sonsuzluk simgesi, 1655'te İngiliz matematikçi John Wallis tarafından icat edilmiştir. O günden beri de başta metematik ve fizik olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır.

Sonsuzluk işareti (∞) yapılışı 📍 Tam Boyutta Gör Sonsuzluk işareti (∞), Windows Q ve F klavyeli bilgisayarlarda Alt + 236 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Mac bilgisayarda sonsuzluk işareti yapma kısayolu 💻 Mac'te sonsuzluk işareti, Options + 5 ya da Alt + 5 tuşlarına aynı anda basılarak yapılır. Android ve iPhone telefonlarda sonsuzluk işareti yapma 📱 Tam Boyutta Gör Android ve iPhone klavyelerinde sonsuzluk işareti, klavyedeki sembol simgesine dokunarak açılan ekrandan sonsuzluk simgesi bulunarak yapılır.

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Sonsuzluk emojisi (♾) nasıl yapılır? Bilgisayarda sonsuzluk emojisi yapmak için öncelikle emoji klavyesi açılmalı. Bunun için Windows ve nokta (.) tuşuna aynı anda basmalısınız. Emoji klavyesi açıldıktan sonra arama barına sonsuzluk işareti yazarak, sonsuzluk emojisine ulaşabilirsiniz. Telefonda sonsuzluk emojisi yapmak için klavyedeki emoji simgesine dokunarak emoji bölümünü açmalısınız. Ardından ekrana sonsuzluk sembolü yazarak sonsuzluk emojisine ulaşabilirsiniz. Sonsuzluk işareti kopyala: ∞

Sonsuzluk emojisi kopyala: ♾

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