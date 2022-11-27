Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Klavyede sonsuzluk simgesi (∞) yapma

- Sonsuzluk işareti anlamı nedir ❓
- Sonsuzluk işareti (∞) yapılışı 📍
- Mac bilgisayarda sonsuzluk işareti yapma kısayolu 💻
- Android ve iPhone telefonlarda sonsuzluk işareti yapma 📱
- Sonsuzluk emojisi (♾) nasıl yapılır?
- Yorumlar
Ölümsüzlük işareti olarak da bilinen sonsuzluk işareti, sosyal medya paylaşımlarından aksesuarlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Ancak klavyede doğrudan sonsuzluk simgesi tuşu bulunmadığı için kullanıcılar, "Klavyede sonsuzluk ∞ işareti nasıl yapılır?" diye merak ediyor. Oysaki bunun için klavye kısayolları bulunuyor. Birçok kişi bunları bilmediği için sonsuzluk işareti kopyalama yoluna gidiyor. Peki sonsuzluk sembolü ne anlama geliyor?
Sonsuzluk işareti anlamı nedir ❓
Sonsuzluk işareti (∞) yapılışı 📍
Mac bilgisayarda sonsuzluk işareti yapma kısayolu 💻
Android ve iPhone telefonlarda sonsuzluk işareti yapma 📱
Sonsuzluk emojisi (♾) nasıl yapılır?
Bilgisayarda sonsuzluk emojisi yapmak için öncelikle emoji klavyesi açılmalı. Bunun için Windows ve nokta (.) tuşuna aynı anda basmalısınız. Emoji klavyesi açıldıktan sonra arama barına sonsuzluk işareti yazarak, sonsuzluk emojisine ulaşabilirsiniz.
Telefonda sonsuzluk emojisi yapmak için klavyedeki emoji simgesine dokunarak emoji bölümünü açmalısınız. Ardından ekrana sonsuzluk sembolü yazarak sonsuzluk emojisine ulaşabilirsiniz.
- Sonsuzluk işareti kopyala: ∞
- Sonsuzluk emojisi kopyala: ♾
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam