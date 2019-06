Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi

İlk doğum 42 yaşında

Süre az kaldı, risk artıyor

Halem ardından denemeye devam etmeye karar vermiş ki bu kararı aldığında 44 yaşına girmiş bulunmaktaymış . Bir dişi bireyin vücudunda ergenlikten itibaren sadece 400 adet yumurtası bulunduğu ve bu hücrelerin genelde 50 yaş civarında tükendiği düşünüldüğünde kendisi de dermotolog olan hastanın oldukça kısa bir süresinin kaldığı söylenebilir.

Burada önemli bir nota yer vermekte fayda görüyoruz, fizyolojik olarak hem erkek hem de dişi bireyde yaş ilerledikçe üreme hücrelerinde çeşitli mutasyonların görülme sıklığı artar ve bunun yanı sıra dişi bireylerde 35 yaşından sonra yumurtaların kalitesi ciddi oranda düşer. Üstüne üstlük 42 yaşından sonra atılan ovumların %90 gibi oldukça yüksek bir oranında anöploid durumu gözlemlenir.

Anöploid nedir?

Peki nedir bu anöploidi? Normalde 2n kromozomlu üreme ana hücresinden mayoz bölünme sürecinin sonucunda erkeklerde 4 adet, dişilerde ise 1 adet n kromozomlu gamet meydana gelir. İşte bu süreç esnasında gerçekleşen hatalara bağlı olarak bazen eksik kromozomlu bazense fazladan bir kaç adet kromozom çiftine sahip hücreler oluşur ve bunlardan eksik olanların bulunduğu duruma monosomi adı verilirken fazladan kromozom çifti bulunan duruma ise trisomi adı verilir. Sonuç olarak bu şekildeki kalıtsal sorunlara anöploidi denilmekte.

18 embriyodan sadece 1 tanesi

Neyse, daha fazla uzatıp sizlere sekmeyi kapattırmadan olaya devam edelim. Monica Halem’in kararlı öyküsünün önündeki en büyük engeller de doğal olarak anlattığımız bu durum olmuş. Üstelik bu süreç esnasında bazı immünolojik sorunların da varlığı farkedilmiş. Tüm bunların ardından 44 yaşına geldiğinde New York’taki bir IVF kliniğine giden Halem’in 18 adet yumurtasının biyopsisi yapılmış ve dışarıda fertilizasyon işlemi gerçekleştirilmiş ancak Maalesef ki aksaklıklar devam etmiş.

Elde edilen 18 embriyonun hepsi de ciddi anormalilere sahipmiş fakat 4 tanesi diğerlerine nazaran daha düzgün bir görünümdeymiş. Bunlardan da erkek olan üçünde monosomi saptanırken dişi olan 4. embriyoda kısmı bir trisomilik gözlemlenmiş. Buna karşın hepsinin de sağlıklı göründüğü kontrolü yapan uzmanın aktardıkları arasında.

Ümit ve azim

En azından bir ihtimalin olduğunu gören Halem bir hayli zor bir karar vererek denemeye karar vermiş. Ek olarak Monica Halem’in bu süreçte hem maddi olarak hem de manevi olarak ciddi manada bir yorgunluk içerisinde bulunmasına karşın, içindeki ümit ve azminin onun en büyük destekçisi olduğunu aktarmakta fayda var.

Zorlu bir süreç ve ardından gelen mutlu son

PGS'nin sunduğu doğruluk oranı yeterli mi?

Normalde çoğu tüp bebek kliniğinde 18 embriyonun tamamı anormal olduğu gerekçesiyle denenmeye bile değer görülmezdi fakat Dr. John Zhang'ı böylesi riskli bir adım atmaya karar verdiren ne olabilir?

20 yılda 20 000 embriyo boşa gitmiş olabilir!

Görüldüğü üzere aslında PGS pek de tutarlı bir test yöntemi değil öyle ki istatistiklere göre geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ABD’de 20 000 embriyo anormal görüldüğü için denenmeye bile gerek görülmeden direk sağlıksız kabul edilerek süreç sonlandırılmış, hatta başka bir hesaplama yöntemine göre rakam yılda 13 000 kadar yüksek bir değere ulaşıyor ki bu gerçekten üzücü bir durum.

Şu ana dek kaç anöploid bebek dünyaya geldi?

gelişmesiyle birlikte sağlık sorunları nedeniyle veya başka nedenlerle çocuk sahibi olamayan bireyler sıkça, halk arasındaki ifadeyleyöntemini denemekte. Bu yöntemde de ne yazık ki bazenana rahminebazense embriyodaki önemli defektler nedeniyleişlemine hiç başlanmadan embriyo direk atılıyor.Peki bu tür durumlarda hasta hiç çocuk sahibi olamayacak mı? Son gelen haberlerdeki gelişme de bu tür bir duruma örnek olarak verilebilir.ilk çocuğunu kucağına aldığındaüstelik budaolmamışsiklusu vesonra böyle bir mutlu son meydana gelmiş.Olayı dahahale getirecek olursak, örneğinbir kopyasının bulunması sonucu görülen bir otozomal kalıtsal rahatsızlıktır. Bununla birlikte eksik kromozomlu embriyolar genelde gelişemez fakat geliştiği durumlar da yok değildir.eksiklerden gidecek olursak, örneğin annesinden sadeceadetçiftini alan bir zigot babasından eğergelirse yaşayamaz. Tam tersine babadangelseydi birdoğabilirdi. Bu durumgöregenler içeriyor olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır.Hastanın onayının ardındantarafından gerekli işlemler gerçekleştirilmiş. Sevindirici bir gelişme olarakyine sağlık merkezine giderekyaptıran Monica’nın testiçıkmış. Bu güzel gelişmenin akabinde hamilelik süreci bir hayli sancılı geçmiş. Öyle ki zaman gelmişile karşı karşıya kalınmış. Nihayetindegeride bırakıldıktan sonra sağlıklı birdünyaya gelmiş.uygulamasının basamakları arasındaadı verilen,bebeğinbakımından kontrol edildiği bir işlem söz konusu ki bu işlem esnasında embriyonun sadece daha sonraları canlınınoluşturacak olan dış katmanındanalınmakta.Üstelik uzmanların benzetmesine göre embriyoyu siyahların sorunlu olduğu beyazların ise sağlıklı olduğunu varsaydığımız, siyah ve beyaz renkli beşgenlerden oluşan bir futbol topuna benzetecek olursak, bu biyopsi rastgele bir bölgeden alındığı için her kalıtsal bozukluk tespit edilen embriyodiye bir şart yok. Anlaşılacağı üzere dış katmandan bir örnek alındığı için bebeğinsağlıksız olduğunu söylemek şu an için mümkün değil. Dolayısıyla aslındasağlıksız olduğu sonucuna ulaşmak kadarsöylemek debir bakıma.Umut vadeden bir örnek olarak, fareler üzerinde yapılan çalışmalarda zigotun daha yeni yeni geliştiği süreçlerde yapılan ölçümlerdegibi insanı tedirginliğe sürükleyen bir orandasahip hücrelerden oluşan embriyonun gelişmesi sonucundadünyaya gelmesi verilebilir. Tahminlere göre gelişim esnasında bu anormal hücrelerelimine edilmiş olabilir.Tabi bu gerçeğin anlaşılmasının ardından uzmanlarsonuçlar ortaya koyabilen bir teknik üzerinde çalışmaya başlamışlar. Bu yönde geliştirilen veyeni nesli olarak kabul edilentemel olarakkendisinin yaptığı anormal embriyolarınAslına bakılırsa yeni yöntem ümit vadediyor lakin şu an için sadecesahip olanlar ve nispeten daha az anomali barındıranlar şeklindemevcut. Bu sınıflar rakamsal olarak anomalisiolanlar veolanlar şeklinde ayrılırken, bilim adamları arasındabozukluğa sahip embriyoların ana rahmine yerleştirilebileceğine dairhalen sürmekte.Son olarak söz konusudenenen vesonuçlanan süreçlerin sayısınınolduğunu hatta bazı uzmanlara göre rakamın bilinmeyen başarılı denemelerleçıkabileceğini belirtelimGörüldüğü üzere sağlık alanı içinde bulunduğumuz dönem itibariylefakat bir o kadar dakonular bulunmakta. Umarız ilerleyen günlerde yüz güldüren gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ederiz.