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Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor

ABD'nin San Fracisco ve Oakland şehirlerindeki yetkililer, küresel ısınmaya yol açtıkları gerekçesiyle Royal Dutch Shell ve BP'nin de aralarında bulunduğu 5 petrol şirketine dava açtı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı şehirler olan San Francisco ve Oakland, ülkede faaliyet gösteren beş büyük petrol şirketine karşı dava açtı. Şehir yönetimleri tarafından açılan davalarda petrol şirketleri; küresel ısınmaya, iklim değişikliğine ve bunlara bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelen yükselmeye sebebiyet vermekle suçlanırken petrol şirketlerinin dolaylı olarak neden oldukları zararı karşılaması istendi. İki şehir de San Francisco Körfez Bölgesi'nde meydana gelen deniz seviyesinin yükselmesine karşılık bölgeyi ve oradaki insanların mülklerini korumak için ciddi çalışmalar yürütüyor ve petrol şirketlerinin bu çalışmalara finansman sağlamasını istiyor.

Deniz Seviyesindeki Yükselme Bölgeye Zarar Veriyor 

Ülkedeki en büyük beş petrol şirketi olan BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ve Royal Dutch Shell'i hedef alan davada San Francisco yetkilileri, ''"Küresel ısınma burada ve şu an San Francisco'ya zarar veriyor." derken deniz seviyesinin yükselmesinin, deniz seviyesinin altında kalan bölgelerde su baskınlarına neden olduğunu ve tuzlu suyun, su artıma sistemlerini etkilediğini kaydetti. Petrol şirketlerinin ''bilerek ve düzensiz bir şekilde hem şimdiki insanlara hem de gelecekteki insanlara ve onların mülklerine zarar verebilecek bir durum yarattıklarını'' dile getiren yetkililer, davayı 1980'li yıllarda tütün şirketlerine açılan davalara benzetti.
Oakland'da açılan davada da petrol şirketleri benzer gerekçelerle suçlanırken deniz seviyesindeki yükselmenin Oakland Uluslararası Havalimanı'na olan etkilerine dikkat çekildi. İki şehir de açılan davalarda petrol şirketlerinin ödemesi için net bir tazminat tutarı talep etmedi ancak şehirlerin yükselen deniz seviyesinin etkisiyle mücadele etmek adına milyarlarca dolar harcadığı ve bu miktarın bir kısmını petrol şirketlerinden talep edecekleri belirtiliyor.

Milyonlarca Dolarlık Dezenformasyon Kampanyaları 

Konuyla ilgili açıklama yapan San Francisco Başsavcısı Dennis Herrera,  "Bu fosil yakıt şirketleri, kentlerimizin kaderini tehlikeye düşürdüklerini bildikleri halde yıllardır fayda sağlamıştı." derken şirketlerin, milyonlarca dolarlık dezenformasyon kampanyaları başlatarak ''küresel ısınmanın gerçek olduğunu ve küresel ısınmanın en büyük nedeninin kendi ürünleri olduğunu'' inkar ettiklerini ifade etti. 
Tabi davanın sonucu merakla bekleniyor ancak bu dava şehir yönetimleri tarafından petrol devlerine açılan ilk dava değil. Geçtiğimiz temmuz ayında Kaliforniya'nın ilçeleri olan Marin ve San Mateo ve Imperial Beach yönetimleri de aynı beş petrol şirketini ve bazı kömür üreticilerini iklim değişikliğine neden olmakla suçlamış ancak dava başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

https://www.buzzfeed.com/zahrahirji/sf-oakland-sue-oil-companies?utm_term=.eu5GvBw2W#.wpxQVAPXJ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Yeni mi akıllarına gelmiş? Zamanında yetkililer destekliyordu kimse birşey demiyordu. Ayrıca cola gibi zaralı içecekler, obeziteye neden olan gıdalar yasaklanmıyor.
Yapay zeka ve robotlar petrolden daha kötü sonuçlar doğurabilir. Dünyanın işi zor
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Erwin-Rommel 1 yıl
Petrol bulacaz diye Kutupların anasını bellediler aç gözlü herifler.
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malkooklam 1 yıl
kendi kendilerine suçlama ve aklanmayı göreceğiz!
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Brky 1 yıl
Yine ABD. Yaa içlerinden biri, küresel ısınma CIA buluşudur diyor. Sonra Nasa dan prof. Michio kaku; " son yıllarda olan tüm kasırgalar insan üretimidir" diyor. Yine aynı kişi, haarp ve chemtrails ile nasıl yıllardır iklim kontrolu yapıldıgını soyluyor. Chemtrails ı lütfen araştıralım, bilinçlenelim. Petrol şirketleri ile falanla filanla alakası yok bunların. "Bakın yıllardır bunlar yüzünden böyle oldu" desinler diye dikkat dağıtmak amaçlı. İnanmayalım. Araştıralım.
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Sirkadyen 1 yıl Brky
Brky
Yine ABD. Yaa içlerinden biri, küresel ısınma CIA buluşudur diyor. Sonra Nasa dan prof. Michio kaku; " son yıllarda olan tüm kasırgalar insan üretimidir" diyor. Yine aynı kişi, haarp ve chemtrails ile nasıl yıllardır iklim kontrolu yapıldıgını soyluyor. Chemtrails ı lütfen araştıralım, bilinçlenelim. Petrol şirketleri ile falanla filanla alakası yok bunların. "Bakın yıllardır bunlar yüzünden böyle oldu" desinler diye dikkat dağıtmak amaçlı. İnanmayalım. Araştıralım.

Yoğunlaşma izlerini chemtrail sanan birisi mi araştıralım inanmayalım diyor ?
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sdelta 1 yıl
Başkanları küresel ısınma yok diyor :D
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