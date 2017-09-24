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Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı

Çin'deki Beihang Üniversitesi tarafından geliştirilen robot, bir hastaya diş implantı tedavisi uyguladı. Uzmanlar robotun diş hekimliğindeki kalifiye personel eksikliğini giderebileceğini düşünüyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen robotik kol önemli bir operasyona imza attı. Ülkedeki Beihan Üniversitesi ve Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi tarafından geliştirilen robotik kol hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan 3D baskı kullanılarak elde edilen diş implantını, hastaya başarıyla yerleştirdi. Yaklaşık bir saat süren operasyonu başarıyla tamamlayan robot, ülkedeki diş hekimi eksikliğini giderebilir.

Yüksek Hassasiyetle İmplantı Yerleştirdi 

Operasyon öncesinde diş hekimleri ve diğer personeller, hastanın baş ve çene bölgesine yöneltilen robota implant tedavisini başarıyla tamamlaması için gerekli bütün bilgileri(implantın doğru yerleştirilmesi için gereken açı ve derinlik gibi) programladılar. Programlama işlemi tamamlandıktan sonra tedavide herhangi bir sorun yaşanmaması için robotun hareketlerini test eden ekip daha sonra robotun operasyonu gerçekleştirmesine izin verdi. Robotun 0.3 milimetreden daha az hata toleransına sahip olduğunu kaydeden ekip robotun, hastanın baş hareketlerini fark edip meydana gelen değişimlere göre pozisyonunu ayarlayabileceğini açıkladı.
Operasyon esnasında robotun etrafından tıbbi personeller bulunsa da hiç kimse robota müdahale etmedi. İmplant tedavisinin başarıyla tamamlandığını kaydeden araştırmacılar, robotun implantı yüksek hassasiyetle yerleştirdiğini vurguladı. South China Morning Post'un raporuna göre Çin'de her yıl yaklaşık 400 milyon insan diş implantına ihtiyaç duyuyor ancak kalifiye personel ve diş hekimi yetersizliği nedeniyle sadece 1 milyon kişi diş implantına kavuşabiliyor. Robotik kolun bu eksikliği gidererek tedavilere hız kazandıracağı düşünülüyor.
Robotik kolun diş implantı operasyonunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.technologyreview.com/the-download/608935/in-china-robot-dentists-are-implanting-3-d-printed-teeth/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Dişçiliği de kaybettik! :D
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WB 1 yıl
Konunun dis hekimleriyle bir ilgisi yok, zaten cene cerrahi olmayan bir dis hekimine implant yaptirmayin, gomulu azi disiniz varsa cektirmeyin. Dogru kisiyi buldugunuzda hangi marka implant kullanilacagini ogrenin, internetten markayi arastirin, uygulama esnasinda implantin orjinal oldugundan emin olmak icin kutu ve klavuzlarini isteyin..
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Kerim5100 1 yıl
Dişçiler bunu beğenmedi :D
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S.Vettel 1 yıl
İyi ki diş yazdık dişle ilgili ne kadar yenilik varsa bu sene çıktı meydana
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profecco 1 yıl
1.5 milyar nüfus ve hepsinde 32 diş :) iyimiş.
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deoks 1 yıl
Dişçiler de işsiz kaldı desene :D
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burakcoskunofficial 1 yıl
Bana böyle haberlerle gelin
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