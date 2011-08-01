Apple, 2012 yılının Mart ayında televizyon pazarına giriş yapabilir

Milenyum ile birlikte başarılı bir grafik çizmeye başlayan ve son yıllardaki iPhone/ iPad ikilisi ile momentum kazanan Apple, iddiaya göre, 2012 yılının Mart ayında Sony ve Samsung başta olmak üzere birçok başarılı firmanın bulunduğu televizyon pazarına tek bir model değil, üç farklı model ile giriş yapacak.

Wall Street analistlerinden, Global Equitities Research'den, Trip Chowdhry; yatırımcılara yönelik olarak hazırladığı analiz raporunda Apple'ın üç çözümünün de Bose'un 46 inçlik HDTV ile dahili ses sistemine sahip olan VideoWave çözümüyle benzerlik göstereceğini belirtti. Çeşitli geliştiriciler ile elde ettiği bilgilerin %75 ihtimal ile doğru olduğunu vurgulayan analist, ürünlerin Mart 2012'de satışa sunulacağını ve Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2012'de, bu yeni ürün grubuyla ilgili oturumlar düzenleyeceğini iddia etti.

HDTV ile 16 hoparlörlü ses sistemini tek bir kasa içersinde toplayıp, kablo karmaşasını azaltarak üçe indiren Bose VideoWave gibi Apple'ın çözümlerinin de 16 hoparlöre ve tek bir kabloya sahip olmasını muhtemel gören Chowdhry, 6 inç kalınlığındaki VideoWave'den farklı olarak ürünlerin yaklaşık 2 inç kalınlığında olacağını belirtirken; 46 inçlik VideoWave'in 5200 dolarlık tek satış fiyatının aksine Apple'ın her üç çözümünün de farklı boyutlarda olmasından ötürü üç farklı satış fiyatına sahip olacağını vurguladı.

Teknik anlamda ise Apple'ın çözümlerindeki DSP yongasının Apple'ın satın aldığı PA Semi firmasının imzasını taşıyacağını belirten analist, yonganın seri üretimine ise şimdilik başlanmadığını belirtiyor.

Apple'ın hali hazırda satışta olan Apple TV set üstü kutusunu dahili olarak bünyesinde bulunduracağı düşünülen iOS tabanlı internet odaklı televizyon çözümlerinin satış sunulması halinde firmanın piyasa değerinin yaklaşık 100 milyar dolar artması bekleniyor.