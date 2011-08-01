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Apple, 2012 yılının Mart ayında televizyon pazarına giriş yapabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,6b
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51
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2012 yılının Mart ayında televizyon pazarına giriş yapabilir
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Milenyum ile birlikte başarılı bir grafik çizmeye başlayan ve son yıllardaki iPhone/ iPad ikilisi ile momentum kazanan Apple, iddiaya göre, 2012 yılının Mart ayında Sony ve Samsung başta olmak üzere birçok başarılı firmanın bulunduğu televizyon pazarına tek bir model değil, üç farklı model ile giriş yapacak.

Wall Street analistlerinden, Global Equitities Research'den, Trip Chowdhry; yatırımcılara yönelik olarak hazırladığı analiz raporunda Apple'ın üç çözümünün de Bose'un 46 inçlik HDTV ile dahili ses sistemine sahip olan VideoWave çözümüyle benzerlik göstereceğini belirtti. Çeşitli geliştiriciler ile elde ettiği bilgilerin %75 ihtimal ile doğru olduğunu vurgulayan analist, ürünlerin Mart 2012'de satışa sunulacağını ve Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2012'de, bu yeni ürün grubuyla ilgili oturumlar düzenleyeceğini iddia etti.

HDTV ile 16 hoparlörlü ses sistemini tek bir kasa içersinde toplayıp, kablo karmaşasını azaltarak üçe indiren Bose VideoWave gibi Apple'ın çözümlerinin de 16 hoparlöre ve tek bir kabloya sahip olmasını muhtemel gören Chowdhry, 6 inç kalınlığındaki VideoWave'den farklı olarak ürünlerin yaklaşık 2 inç kalınlığında olacağını belirtirken; 46 inçlik VideoWave'in 5200 dolarlık tek satış fiyatının aksine Apple'ın her üç çözümünün de farklı boyutlarda olmasından ötürü üç farklı satış fiyatına sahip olacağını vurguladı.

Teknik anlamda ise Apple'ın çözümlerindeki DSP yongasının Apple'ın satın aldığı PA Semi firmasının imzasını taşıyacağını belirten analist, yonganın seri üretimine ise şimdilik başlanmadığını belirtiyor.

Apple'ın hali hazırda satışta olan Apple TV set üstü kutusunu dahili olarak bünyesinde bulunduracağı düşünülen iOS tabanlı internet odaklı televizyon çözümlerinin satış sunulması halinde firmanın piyasa değerinin yaklaşık 100 milyar dolar artması bekleniyor.

Apple, 2012 yılının Mart ayında televizyon pazarına giriş yapabilir
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Erasmus78 8 yıl
Apple'i azıcık tanıdıysam şundan kesinlikle eminim ki TV yeniden icad edilecektir. Ne gibi yenilikler sunar Apple bilmiyorum ama TV kavramını kökten değiştireceğine adım gibi eminim. Tıpkı daha önce iPhone ile telefon dünyasında, iPad ile tablet pc dünyasında ve iPod ile müzik oynatıcı dünyasında yaptığı gibi.
Apple'i azıcık tanıdıysam şundan kesinlikle eminim ki TV yeniden icad edilecektir. Ne gibi yenilikler sunar Apple bilmiyorum ama TV kavramını kökten değiştirece...
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CodeX 8 yıl en beğenilen ayzer
ayzer
elma öyle bir tv yaparki elma hayrancıkları koşup alır
hdmi olmasın, full-hd olmasın, usb zaten eskimiş, wifi daha stoklara girmemiş diyerek apple 1milyon binin buluşunu gerçekleştirdi diye hayrancıklar ağliyip durular
2013 2. cenerezyonda hdmi bırakır 5200 olur 6200
2015 3. de full-hd için fiyat 7200 olur
2017 4.cenerede wi-fi olur yanınada bedeve usb port takarlar olur fiyatı 9000... hayrancıklar usb port bedava diye geceden elma alabilmek için dükkanları önünde uyular

Bunlari yazarken fazla zorlama kendini, bir yerlerin patlamasin
ayzerelma öyle bir tv yaparki elma hayrancıkları koşup alırhdmi olmasın, full-hd olmasın, usb zaten eskimiş, wifi daha stoklara girmemiş ...
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eScapeeXc 8 yıl
Rekabet guzeldir, Apple da kotu urun yapmaz. Son kullanici icin de hos olur tabiki ama Turkiye'ye gelicegini sanmiyorum pek eger ki bildigimiz TV gorevini gorucekse. Neden derseniz; TRT bandrolu almasi gerekicek, dogal olarak vergi binicek ekstra olarak, fiyati ucuk olucak. Boyle olunca da Turkiye de alan kisi sayisi yari yariya (belki daha fazla) dusucek. Yanlissam duzeltin
Rekabet guzeldir, Apple da kotu urun yapmaz. Son kullanici icin de hos olur tabiki ama Turkiye'ye gelicegini sanmiyorum pek eger ki bildigimiz TV gorevini goru...
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ayzer 8 yıl
@nsagency
sana patlayan patlamış
bende patlatırsam fazla genişlersin.yazıktır sana :)
@Empyrium sırf ismi elmadır diye aptalca bir şeye 5200$ vermek ve yarın öbürgün şu extrası var dünya harikası... ver 1000$ daha diyen elmayı şımartmak zenginlikse evet ben fakirim :)
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St. Dupont 8 yıl
Bir bu eksik kalmış.TV piyasasına da girsin tabi bekleriz.
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poweruser0 8 yıl
FRAPS
Aple ancak otursunda çinde fason ıphone üretsin , yılların devi philips bile tv piyasasında ki yarışa dayanamadı. Ama yine alan olacaktır , sonuçta millet aple marka tuvalet kağıdı çıksa almayı bekliyor : ))

Philips Televizyon, yeni yıl itibariyle TPV ve Philips ortaklığı sonucunda yeni bir şirket olarak hizmet verecekmiş, Philips'te bu ortaklığa marka ve ticari organizasyon ağı kapsamında destek verecekmiş.
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Erasmus78 8 yıl
Tv nasıl olabilir yapmayın gözünüzü seveyim. Tv işte o kadar abartıyorsunuz ki apple ilk telefonu o bulmuş sanki ya.
Tv de sıradan bir tv olur. Samsung olsun sony olsun sharp olsun philips olsun adamlar yıllarını vermiş o kadar basit birşey değil.

Telefon sektöründe yılların Nokia'dı, SE'si, Motorola'sı yok muydu? Neredeler şimdi.
Mp3 Player sektöründe yılların Sony'si Creative'i yok muydu? Neredeler şimdi?
Tablet PC sektöründe yılların Microsoft'u, HP'si, DeLL i yok muydu? Neredeler şimdi?
Neden tekrar olmasın? Tek bir mantıklı neden söyle?
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dusty 8 yıl
TV olarak kalitesini bilmem ama iphone'la güzel bir uyum içinde olacağına kesin gözüyle bakıyorum ben.
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tunlab 8 yıl
en çok '' bune yeaa sanki apple bulmuş telefonu'' kelamına güldüm. telefonu bulanlarin hali ortada, apple olmasa halen nokiadan yılan oynuyor olurdunuz :) çıtayı öyle yükseltdiki diger firmalarda yarışabilmek için çırpınıyorlar, ama bi apple edermi? etmez:D
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emre_virüs 8 yıl
ifan'lar kafayı yemis hiçbir şirket apple etmezmiş vs vs sanki babanızın firması bu kadar savunuyorsunuz apple tv'sine sıradan bir özellik ekler sonrada biz icat ettik diye reklamını yapar ve buda insanlar tarafından müthiş reklam stratejisi olarak yorumlanır
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benxlegend 8 yıl
tv piyasasınıda karıştıracağı kesin. bir model yapar samsung bizden esinlendi. bir özellik koyar bilmem kaçıncı revizyonda biz yaptık der. daha ileri gidip patent davası bile açabilir. :D:D apple kendi telefonunun hangi parçasını üretiyor da tv pazarına girecekmiş. apple işi yazılım. zaten iphone o kadar para verilmesinin bu kadar pohpohlanmasının tek sebebi yazılım..
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emmrree1990 8 yıl
Samsung ve LG'yi geçmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerek sanırsam :D
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greenk 8 yıl
Tv nasıl olabilir yapmayın gözünüzü seveyim. Tv işte o kadar abartıyorsunuz ki apple ilk telefonu o bulmuş sanki ya.
Tv de sıradan bir tv olur. Samsung olsun sony olsun sharp olsun philips olsun adamlar yıllarını vermiş o kadar basit birşey değil.
Oyun konsoluna gelince oyun piyasası çok ayrı bişey. Sony bu konuda çok köklü oyun stüdyoları film stüdyoları var.
Apple ilerde fotoğraf makinası ile kamera çıkarırsa şaşırmayın.
En çokta merak ettiğim araba piyasına ne zaman giricek :)
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acbold 8 yıl
Şuana kadarda akıllı tv ler çıktı fakat pazara iyi bir şekilde yayılamadı.hatta buzdolabının bile internete bağlananı çıktı.ama bi anda yok oldu.apple bu ürünü çıkartmasındaki fayda apple reklamını iyi yapacaktır.zaten belli bir kitleside mevcut.insanlar yeni birşeymiş gibi üzerine atlayacak ve bi kısım satışa ulaşacaktır.sonrasında diğer akıllı tv üreten akılsız üreticiler.pazarda daha iyi pay sahibi olacaklar.apple 3e satarken,onlar 1e satacaklar.insanlar bakıcak aaa 1e de varmış.şimdi bunu alalım diyecekler.ve akıllı tv pazarı canlanacak...saygılar.
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GoLdenBlog 8 yıl
ayzer
elma öyle bir tv yaparki elma hayrancıkları koşup alırhdmi olmasın, full-hd olmasın, usb zaten eskimiş, wifi daha stoklara girmemiş diyerek apple 1milyon binin buluşunu gerçekleştirdi diye hayrancıklar ağliyip durular2013 2. cenerezyonda hdmi bırakır 5200 olur 62002015 3. de full-hd için fiyat 7200 olur2017 4.cenerede wi-fi olur yanınada bedeve usb port takarlar olur fiyatı 9000... hayrancıklar usb port bedava diye geceden elma alabilmek için dükkanları önünde uyular

Apple konusunda cahil olduğunuz çok belli. Apple ürünlerinde yeni özelliklere sahip yeni bir ürün çıktığında hiçbir zaman fiyatı değişmez ve aynı fiyattan bazen de daha uygun fiyattan (şuanki ipodlar) satılır. Bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmamanız daha doğru olur bence :)
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Witcher3 8 yıl
tv değilde benım gercekten merak ettıgım apple ın neden oyun konsolu sektörüne girmediği? belkıde gelecek planları arasında vardır bılemıyorum yada bunu yapmayacaklarsa mutlaka mantıklı bır nedeni vardır..
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Centauri 8 yıl
Erasmus78
Applei azıcık tanıdıysam şundan kesinlikle eminim ki TV yeniden icad edilecektir. Ne gibi yenilikler sunar Apple bilmiyorum ama TV kavramını kökten değiştireceğine adım gibi eminim. Tıpkı daha önce iPhone ile telefon dünyasında, iPad ile tablet pc dünyasında ve iPod ile müzik oynatıcı dünyasında yaptığı gibi.

Macintosh ile de PC dunyasi diyebilirsin rahatlikla :)
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