Apple, Avrupa mağazalarında Lightning micro-USB adaptörünü satışa sundu

Apple, Avrupa Komisyonu'nun tek bir şarj aletiyle tüm cihazların sarj edilebilmesi için getirilen şarta yeni cihazlarını uydurmak adına, Avrupa için yeni bir micro-USB adaptörünü de kullanıma sunuyor.

İngiltere mağazasında 15 pound'luk bir fiyat etiketine sahip olan Lightning micro-USB adaptörü, Fransa ve Almanya mağazalarında ise 19 avroluk bir fiyat etiketi ile sunulmuş durumda.

http://www.engadget.com/2012/09/13/apple-lightning-to-micro-usb-adapter/

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Komisyonun almış olduğu karara göre tüm telefonlar tek bir şarj aleti üzerinden şarj olmak zorundayken, Apple'ın telefonlarında yer verdiği portlarda bu şarta uygunluk bulunmamakta. Ancak Apple, daha öncede olduğu gibi yeni cihazları içinde yeni bir micro-USB portu geliştirmiş durumda. Lightning micro-USB adaptörünün Avrupa'da kutu içeriğinde yer edinip edinmeyeceği şu an için bilinmese de bu adaptörün sadece Avrupa'daki Apple mağazalarında göründüğünü de belirtmekte fayda var.