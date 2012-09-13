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Apple, Avrupa mağazalarında Lightning micro-USB adaptörünü satışa sundu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, Avrupa Komisyonu'nun tek bir şarj aletiyle tüm cihazların sarj edilebilmesi için getirilen şarta yeni cihazlarını uydurmak adına, Avrupa için yeni bir micro-USB adaptörünü de kullanıma sunuyor.

Komisyonun almış olduğu karara göre tüm telefonlar tek bir şarj aleti üzerinden şarj olmak zorundayken, Apple'ın telefonlarında yer verdiği portlarda bu şarta uygunluk bulunmamakta. Ancak Apple, daha öncede olduğu gibi yeni cihazları içinde yeni bir micro-USB portu geliştirmiş durumda. Lightning micro-USB adaptörünün Avrupa'da kutu içeriğinde yer edinip edinmeyeceği şu an için bilinmese de bu adaptörün sadece Avrupa'daki Apple mağazalarında göründüğünü de belirtmekte fayda var.

İngiltere mağazasında 15 pound'luk bir fiyat etiketine sahip olan Lightning micro-USB adaptörü, Fransa ve Almanya mağazalarında ise 19 avroluk bir fiyat etiketi ile sunulmuş durumda.

http://www.engadget.com/2012/09/13/apple-lightning-to-micro-usb-adapter/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Fanboy yorumlarını bekliyorum. Yok apple hep aynı standartlarda ğretim yapar yirmi sene sonrada aynı şarj aleti kullanılır yok efendim apple şöyle böyle adamlar bir iphone 5 ile bütün türk fanboylarını çürüttü bakalım şimdi konuşamlardan ses çıkacak mı?
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theyapici 6 yıl
vay bre adaptörü bile 20 dolar
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Whole Lotta Rosie 6 yıl
Apple iPhone 5 ile şirket değerini kaybetmeye başlayabilir ama bu sattığı yan ürünler bile başlı başına gelir kaynağı. Adamlar rahat..
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memoseler 6 yıl
Neyden para kazanacaklarını şaşırdılar iyice...
Üşüyoruz Steve reyiz...
Not: Android kullanıyorum
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Omer_Faruk. 6 yıl
Verildi
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