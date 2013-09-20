Apple Configurator, iOS 7 desteğiyle güncellendi

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iOS'li cihazların ayarlarına detaylı şekilde ulaşılmasını ve üzerindeki değişiklikler yapılmasın imkan sunan Apple Configurator, iOS 7 sonrası ilk önemli güncellemesini aldı.
Mac platformunda çalışan uygulama, son güncelleme ile iOS 7'nin sunduğu birçok önemli özelliğin Mac'ler üzerinden ayarlanmasına imkan sunuyor. Çeşitli hata gidermelerini de içeren 1.4 güncellemesinin getirdiği yeniliklerin tam listesi şöyle:
- iOS 7'nin yeni özellikleri ve sınırlamalarına destek
- Hesap ayarlarının değiştirilme imkanı
- AirDrop'u aktifleştirebilme
- Web İçerik Filtresi'ni yapılandırma
- AirPrint yazıcılarını yapılandırma
- AirPlay aktarım özelliklerini ayarlayabilme
- Kontrol Merkezi ve Bildirim Merkezi'nin kilit ekranında çalışıp çalışmamasını ayarlayabilme
- Limit Ad Takip ayarlarını yapılandırma
- Font yükleme
- Denetlenen cihazları herhangi Mac'e bağlantısına izin verme
- Denetlenmeye cihazlarda tek kullanıcı profili oluşturmada gelişmiş kullanıcı arayüzü
- MDM'ye birden fazla denetlenmeyen cihazı, her bir cihaza dokunmadan Prepare menüsü içerisinde yer alan Setup bölümünden kaydetme
- Yükleme asistanını tamamlayarak Apple TV'ye MDM'ye kumanda kullanmadan kaydetme
Apple Configurator'ın Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz:
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