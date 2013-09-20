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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Configurator, iOS 7 desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
372
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple Configurator, iOS 7 desteğiyle güncellendi

iOS'li cihazların ayarlarına detaylı şekilde ulaşılmasını ve üzerindeki değişiklikler yapılmasın imkan sunan Apple Configurator, iOS 7 sonrası ilk önemli güncellemesini aldı.

Mac platformunda çalışan uygulama, son güncelleme ile iOS 7'nin sunduğu birçok önemli özelliğin Mac'ler üzerinden ayarlanmasına imkan sunuyor. Çeşitli hata gidermelerini de içeren 1.4 güncellemesinin getirdiği yeniliklerin tam listesi şöyle:

  • iOS 7'nin yeni özellikleri ve sınırlamalarına destek
  • Hesap ayarlarının değiştirilme imkanı
  • AirDrop'u aktifleştirebilme
  • Web İçerik Filtresi'ni yapılandırma
  • AirPrint yazıcılarını yapılandırma
  • AirPlay aktarım özelliklerini ayarlayabilme
  • Kontrol Merkezi ve Bildirim Merkezi'nin kilit ekranında çalışıp çalışmamasını ayarlayabilme
  • Limit Ad Takip ayarlarını yapılandırma
  • Font yükleme
  • Denetlenen cihazları herhangi Mac'e bağlantısına izin verme
  • Denetlenmeye cihazlarda tek kullanıcı profili oluşturmada gelişmiş kullanıcı arayüzü
  • MDM'ye birden fazla denetlenmeyen cihazı, her bir cihaza dokunmadan Prepare menüsü içerisinde yer alan Setup bölümünden kaydetme
  • Yükleme asistanını tamamlayarak Apple TV'ye MDM'ye kumanda kullanmadan kaydetme

Apple Configurator'ın Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz:

Apple Configurator - Apple


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GokhanMaths 6 yıl
Ayrıntı ve Apple yanyana mümkün değil
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