Apple Configurator, iOS 7 desteğiyle güncellendi

iOS'li cihazların ayarlarına detaylı şekilde ulaşılmasını ve üzerindeki değişiklikler yapılmasın imkan sunan Apple Configurator, iOS 7 sonrası ilk önemli güncellemesini aldı.

Mac platformunda çalışan uygulama, son güncelleme ile iOS 7'nin sunduğu birçok önemli özelliğin Mac'ler üzerinden ayarlanmasına imkan sunuyor. Çeşitli hata gidermelerini de içeren 1.4 güncellemesinin getirdiği yeniliklerin tam listesi şöyle:

iOS 7'nin yeni özellikleri ve sınırlamalarına destek

Hesap ayarlarının değiştirilme imkanı

AirDrop'u aktifleştirebilme

Web İçerik Filtresi'ni yapılandırma

AirPrint yazıcılarını yapılandırma

AirPlay aktarım özelliklerini ayarlayabilme

Kontrol Merkezi ve Bildirim Merkezi'nin kilit ekranında çalışıp çalışmamasını ayarlayabilme

Limit Ad Takip ayarlarını yapılandırma

Font yükleme

Denetlenen cihazları herhangi Mac'e bağlantısına izin verme

Denetlenmeye cihazlarda tek kullanıcı profili oluşturmada gelişmiş kullanıcı arayüzü

MDM'ye birden fazla denetlenmeyen cihazı, her bir cihaza dokunmadan Prepare menüsü içerisinde yer alan Setup bölümünden kaydetme

Yükleme asistanını tamamlayarak Apple TV'ye MDM'ye kumanda kullanmadan kaydetme

Apple Configurator'ın Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz:



Apple Configurator - Apple