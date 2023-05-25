WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: Nasıl alınacak?

WhatsApp’ta kullanıcı adları yok, mesajlaşmaya başlamak için telefon numarasıyla kaydolmak gerekiyor. Ancak, bu yeni WhatsApp sürümüyle değişecek. WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
WhatsApp'ta telefon numarası gerekmeyecek
Şu anda WhatsApp’ta size mesaj göndermek isteyen herkesle numaranızı paylaşmanız gerekiyor. Bu da büyük gizlilik ve güvenlik sorunu demek. Platformda kullanıcı adı kullanıma sunulduğunda bu sorun ortadan kalkacak. Kullanıcı adınızı kişilerle paylaşarak size mesaj göndermelerini sağlayabileceksiniz.
WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır?
- WhatsApp'ı açın.
- Ayarlar'a dokunun.
- Profil'e girin.
- WhatsApp kullanıcı adı yanında kalem simgesine dokunun.
- @ kullanıcı adınızı girin.
Kullanıcı adları daha akılda kalıcı ve özellikle tanımadığınız kişilerle sohbet ederken grup sohbetlerini de kolaylaştıracak. Bununla birlikte, özellik geliştirilme aşamasında olduğundan WhatsApp’ta kullanıcı adlarının nasıl kullanılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Örneğin; yalnızca işletmelerle iletişime geçerken mi kullanılabilecek yoksa herhangi bir kişiyle özel mesajlaşırken de kullanılabilecek mi bilinmiyor. WhatsApp kullanıcı adı alma seçeneği ilk olarak Android 2.23.11.15 sürümünde görüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.