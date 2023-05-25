WhatsApp'a kullanıcı adları geliyor: Nasıl alınacak?

WhatsApp’ta kullanıcı adları yok, mesajlaşmaya başlamak için telefon numarasıyla kaydolmak gerekiyor. Ancak, bu yeni WhatsApp sürümüyle değişecek. WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır? 2 gün önce eklendi

WhatsApp'ta telefon numarası gerekmeyecek

Şu anda WhatsApp’ta size mesaj göndermek isteyen herkesle numaranızı paylaşmanız gerekiyor. Bu da büyük gizlilik ve güvenlik sorunu demek. Platformda kullanıcı adı kullanıma sunulduğunda bu sorun ortadan kalkacak. Kullanıcı adınızı kişilerle paylaşarak size mesaj göndermelerini sağlayabileceksiniz.

WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır?

Tam Boyutta Gör Yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce deneyimleyen WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, profil sayfasından WhatsApp kullanıcı adı almak mümkün olacak.

WhatsApp'ı açın. Ayarlar'a dokunun. Profil'e girin. WhatsApp kullanıcı adı yanında kalem simgesine dokunun. @ kullanıcı adınızı girin.

Kullanıcı adları daha akılda kalıcı ve özellikle tanımadığınız kişilerle sohbet ederken grup sohbetlerini de kolaylaştıracak. Bununla birlikte, özellik geliştirilme aşamasında olduğundan WhatsApp’ta kullanıcı adlarının nasıl kullanılacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Örneğin; yalnızca işletmelerle iletişime geçerken mi kullanılabilecek yoksa herhangi bir kişiyle özel mesajlaşırken de kullanılabilecek mi bilinmiyor. WhatsApp kullanıcı adı alma seçeneği ilk olarak Android 2.23.11.15 sürümünde görüldü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır?