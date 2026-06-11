Microsoft, Office 2019'un Mac desteğini sonlandırıyor

Tek seferlik lisans sahipleri etkilenecek
Karar, özellikle Office 2019'u abonelik yerine tek seferlik ödeme modeliyle satın alan kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor. Microsoft, bu kullanıcılara Office 2024'e geçiş yapmalarını veya Microsoft 365 aboneliği edinmelerini tavsiye ediyor.
Söz konusu değişiklik Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote uygulamalarını kapsıyor. Uygulamalar tamamen çalışmaz hale gelmeyecek ancak "azaltılmış işlevsellik modu"na geçecek.
Şirket, 2023 yılında Office 2019 desteğinin sona ereceğini duyururken “tüm Office 2019 uygulamalarınız çalışmaya devam edecek” diye söz vermişti. Ancak Microsoft, geçtiğimiz ay destek sayfasında sessiz bir güncellemeye giderek bu ifadeyi kaldırdı.
Sertifika kaynaklı sorun Office 2021 for Mac kullanıcılarını da etkiliyor. Ancak bu sürüm halen destek kapsamında olduğu için Microsoft bir güncelleme yayımlayacak. Office 2021 for Mac'in destek süresi 13 Ekim 2026'ya kadar devam ediyor.
Microsoft'un veya diğer şirketlerin eski yazılımlar için desteği sonlandırması alışılmadık bir durum değil. Ancak tek seferlik lisansla satın alınmış bir ofis yazılımının temel özelliklerinin kullanılamaz hale gelmesi kullanıcılar tarafından tepki çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: