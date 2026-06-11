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    Microsoft, Office 2019'un Mac desteğini sonlandırıyor

    Microsoft, Office 2019 for Mac kullanıcıları için desteği fiilen sona erdiriyor. 13 Temmuz'dan itibaren Word, Excel ve diğer uygulamalarda düzenleme ve kaydetme işlemleri yapılamayacak.

    Microsoft, Office 2019'un Mac desteğini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Mac kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin lisans doğrulama sürecinde kullanılan bir sertifikayı yenilememe kararı nedeniyle Office 2019 for Mac uygulamaları 13 Temmuz itibarıyla temel işlevlerini kaybedecek. Bu tarihten sonra kullanıcılar belgeleri açabilecek ancak düzenleme yapamayacak, yeni dosya oluşturamayacak veya mevcut dosyaları kaydedemeyecek.

    Tek seferlik lisans sahipleri etkilenecek

    Karar, özellikle Office 2019'u abonelik yerine tek seferlik ödeme modeliyle satın alan kullanıcıları doğrudan ilgilendiriyor. Microsoft, bu kullanıcılara Office 2024'e geçiş yapmalarını veya Microsoft 365 aboneliği edinmelerini tavsiye ediyor.

    Söz konusu değişiklik Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote uygulamalarını kapsıyor. Uygulamalar tamamen çalışmaz hale gelmeyecek ancak "azaltılmış işlevsellik modu"na geçecek.

    Şirket, 2023 yılında Office 2019 desteğinin sona ereceğini duyururken “tüm Office 2019 uygulamalarınız çalışmaya devam edecek” diye söz vermişti. Ancak Microsoft, geçtiğimiz ay destek sayfasında sessiz bir güncellemeye giderek bu ifadeyi kaldırdı.

    Sertifika kaynaklı sorun Office 2021 for Mac kullanıcılarını da etkiliyor. Ancak bu sürüm halen destek kapsamında olduğu için Microsoft bir güncelleme yayımlayacak. Office 2021 for Mac'in destek süresi 13 Ekim 2026'ya kadar devam ediyor.

    Microsoft'un veya diğer şirketlerin eski yazılımlar için desteği sonlandırması alışılmadık bir durum değil. Ancak tek seferlik lisansla satın alınmış bir ofis yazılımının temel özelliklerinin kullanılamaz hale gelmesi kullanıcılar tarafından tepki çekiyor.

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