Apple, iOS 4.3'ü yayınladı; Kişisel Erişim Noktası (Hotspot), Ev Paylaşımı ve dahası

Sabahki haberimizde belirttiğimiz ihtimal gerçekleşti ve Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 4.3'ü iTunes üzerinden yayınladı.

iOS 4 için yayınlanan 3.büyük güncelleme olan 700 MB'lık iOS 4.3 güncellemesi, firmanın açıklamasına göre aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni özellikler ve iyileştirmeler içeriyor;

• Kişisel Erişim Noktası*

- iPhone 4’ün hücresel veri bağlantısını en fazla 5 aygıtla paylaşma (en fazla 3 Wi-Fi, 3 Bluetooth ve 1 USB’nin kombinasyonu)

• iTunes Ev Paylaşımı

- Bir Mac veya PC üzerindeki paylaşılan iTunes arşivinde bulunan müzikleri çalma, filmleri ve TV şovlarını oynatma (iTunes 10.2 gerektirir)

• Yeni AirPlay özellikleri**

- Film Rulosu albümü de dahil olmak üzere Fotoğraflar uygulamasındaki videoları, iTunes önizlemelerini ve destekleyen üçüncü parti uygulamaları ve web sitelerini Apple TV’de oynatma

• Apple Nitro JavaScript motoru ile daha hızlı Safari performansı

• Apple Digital AV adaptörü kullanarak HD video çıkışı***

- Videolar uygulamasındaki, iPod uygulamasındaki, Fotoğraflar, YouTube, Safari, Keynote ve destekleyen üçüncü parti uygulamalardaki 720p HD videoları, HDMI ekranda görüntüleme

• Ping özellikleri

- Yorumlar ve takip etme istekleri için anında ilet bildirimleri

- Doğrudan “Şu An Çalınan” ekranından müzik parçalarını gönderme ve beğenme

- Ebeveyn denetimleri

• Yeni Ayarlar

- Mesajlar’da uyarının yinelenme sayısı ayarı

- iPad’de ekran yönünü kilitlemek veya sesli bildirimlerin ve ses efektlerinin sesini kapatmak için yandaki anahtar ayarı

• Bir parolanın gönderilmesini mümkün kılan duraklama da dahil olmak üzere tek dokunuşla konferans görüşmesi yapma

• Hata düzeltmeleri

Bu yazılım güncellemeyle uyumlu ürünler:

• iPhone 4 (GSM modeli)

• iPhone 3GS

• iPad

• iPod touch (4. nesil)

• iPod touch (3. nesil)

*Internet paylaşımı veri planına sahip bir iPhone 4 gerektirir

**4.2 yazılımını veya daha yenisini çalıştıran bir Apple TV (2. nesil) gerektirir

***iPhone 4, iPad, iPod touch (4. nesil)

