Apple, iOS 4.3'ü yayınladı; Kişisel Erişim Noktası (Hotspot), Ev Paylaşımı ve dahası

Sabahki haberimizde belirttiğimiz ihtimal gerçekleşti ve Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 4.3'ü iTunes üzerinden yayınladı.
iOS 4 için yayınlanan 3.büyük güncelleme olan 700 MB'lık iOS 4.3 güncellemesi, firmanın açıklamasına göre aşağıdakiler de dahil olmak üzere yeni özellikler ve iyileştirmeler içeriyor;
• Kişisel Erişim Noktası*
- iPhone 4’ün hücresel veri bağlantısını en fazla 5 aygıtla paylaşma (en fazla 3 Wi-Fi, 3 Bluetooth ve 1 USB’nin kombinasyonu)
• iTunes Ev Paylaşımı
- Bir Mac veya PC üzerindeki paylaşılan iTunes arşivinde bulunan müzikleri çalma, filmleri ve TV şovlarını oynatma (iTunes 10.2 gerektirir)
• Yeni AirPlay özellikleri**
- Film Rulosu albümü de dahil olmak üzere Fotoğraflar uygulamasındaki videoları, iTunes önizlemelerini ve destekleyen üçüncü parti uygulamaları ve web sitelerini Apple TV’de oynatma
• Apple Nitro JavaScript motoru ile daha hızlı Safari performansı
• Apple Digital AV adaptörü kullanarak HD video çıkışı***
- Videolar uygulamasındaki, iPod uygulamasındaki, Fotoğraflar, YouTube, Safari, Keynote ve destekleyen üçüncü parti uygulamalardaki 720p HD videoları, HDMI ekranda görüntüleme
• Ping özellikleri
- Yorumlar ve takip etme istekleri için anında ilet bildirimleri
- Doğrudan “Şu An Çalınan” ekranından müzik parçalarını gönderme ve beğenme
- Ebeveyn denetimleri
• Yeni Ayarlar
- Mesajlar’da uyarının yinelenme sayısı ayarı
- iPad’de ekran yönünü kilitlemek veya sesli bildirimlerin ve ses efektlerinin sesini kapatmak için yandaki anahtar ayarı
• Bir parolanın gönderilmesini mümkün kılan duraklama da dahil olmak üzere tek dokunuşla konferans görüşmesi yapma
• Hata düzeltmeleri
Bu yazılım güncellemeyle uyumlu ürünler:
• iPhone 4 (GSM modeli)
• iPhone 3GS
• iPad
• iPod touch (4. nesil)
• iPod touch (3. nesil)
*Internet paylaşımı veri planına sahip bir iPhone 4 gerektirir
**4.2 yazılımını veya daha yenisini çalıştıran bir Apple TV (2. nesil) gerektirir
***iPhone 4, iPad, iPod touch (4. nesil)
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