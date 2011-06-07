Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...

Geçtiğimiz senelerde daha çok yeni nesil iPhone'un tanıtımıyla özdeşleştiği için birçok kişi tarafından Apple'ın eleştirilmesine neden olan "Dünya Geliştiriciler Konferansı" bilinen adıyla WWDC, bu sene isminin hakkını tam anlamıyla veren bir içerik ile kapılarını açtı. Biletleri 2 saat gibi kısa sürede tükenen etkinliğin açılışında Apple, geçtiğimiz dönemde duyurusunu yaptığı ancak detaylandırmadığı OS X'in yeni sürümü Lion ile iOS'in Nisan ayından bu yana beklenen 5.sürümü iOS 5'ı detaylandırırken; birden fazla akıllı cihaz sahibi olan kullanıcılara eş zamanlama rahatlığı sağlayan iCloud'u duyurdu.

Her üç üründe Apple ve birçok kullanıcı açısından önem taşıyor olsa da, ulaşabildiği geniş kitleler açısından iOS'in OS X ve iCloud'a göre kullanıcıları daha çok meraklandırdığı aşikar. Bu sebeple, bu haberimizde iOS'in 5. sürümü olan iOS 5'i daha yakından tanıyacak ve Apple'ın tanıtımda öne çıkardığı özelliklere yakından bakacağız.

Apple'ın mobil işletim sistemi pazarında %44 ile lider firma olmasını sağlayan iOS'in yeni sürümü geliştiricilere 1500 yeni API, kullanıcılara ise 200 yeni özellik vadediyor ancak bu 200 yeni özellikten 9 tanesi öne çıkıyor;

Notification Center... iOS 5'ın 10 yeni özelliğinin başında Notification Center geliyor. Apple'ın 2 sene önce hayata geçirdiği Push Notifications'da bildirimler tıpkı bir mesaj gibi ekranda ve uygulama ikonlarının sağ üst köşesinde sayı ile belirtiliyordu. Fakat iOS 5 ile gelen her yeni bildirim telefon ekranının en üst bölümünde kullanıcının yaptığı işlemi etkilemeyecek şekilde kullanıcıya iletiliyor. Bildirimlerin iletimdeki değişimin yanı sıra Notification Center; yeni maillerden yeni kısa mesajlara, son dakika gelişmelerine kadar bütün bildirimleri tek bir çatı altında topluyor. Peki bu merkeze kullanıcılar nasıl ulaşacak ? Sorumuzun cevabı oldukça basit; Multitouch ile. Kullanıcılar hangi ekranda olurlarsa olsunlar, ekranın üst tarafından aşağı doğru parmaklarını kaydırdıkları an Notification Center'ı açabilecek, bildirimlere göz atabilecek ve istedikleri bildirime dokunarak ilgili uygulamaya geçiş yapabilecekler. Ekranın kilitli olması halinde ise gelen bildirimler yine Notification Center altında toplanırken; Notification Center kilit ekranında tarih ve saat bilgisinin hemen altında konumlandırılmış. Kullanıcılar kilit ekranında gördükleri bir bildirim üzerinde parmaklarını tıpkı kilidi açarmış gibi soldan sağa kaydırdıkları takdirde ise bildirimle ilgili uygulamayı açabilecekler.

Newsstand... iOS 4'de iBook nasıl ki elektronik kitapları bir yerde topluyorsa, Newsstand de e-gazeteleri ve e-dergileri bir arada topluyor. Kullanıcılar, AppStore üzerinden abone oldukları dergilere ve gazetelere Newsstand üzerinden rahatlıkla ulaşabilirken; sistem aboneliğiniz boyunca dergi ve gazetelerin son sayılarını otomatik olarak yüklüyor. Newsstand ile birlikte ayrıca AppStore'da sadece gazete ve dergiler için bir bölüm oluşturulurken; kullanıcılar bu bölüme Newsstand üzerinden ulaşabiliyor ve yeni yayınlara göz atıp beğendiklerini satın alabiliyor ya da üye olabiliyorlar.

Reminders... iOS, dahili hatırlatıcıya ancak 5.sürümde sahip olabildi. iOS 5'in öne çıkan özelliklerinden Reminders, tarih ve konum üzerinden kullanıcılara hatırlatma yapıyor. Girdilerinize göre, ilgili konuma ulaştığınıza ya da ilgili tarih geldiğinde, Reminders otomatik olarak size hatırlatması gereken şeyleri iletiyor. Reminders, ayrıca, iCal, Outlook ve iCloud (Mobile Me) takvimleriyle eş zamanlı çalışıyor.

Twitter... Son dönemde en popüler sosyal ağların başında gelen ve haftada 1 milyardan fazla mesajın gönderildiği Twitter, iOS 5 ile iOS'in dahili parçalarından biri haline geliyor. Telefonun ayarlar bölümünden üyelik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra iOS'in temel uygulamaları Safari, Kamera, YouTube, Fotoğraflar ve Haritalar üzerinde direk olarak Twitter'a mesaj atabilirsiniz. Mesajınızda bir arkadaşınızdan bahsetmek istediğinizdeyse devreye Rehber giriyor.

Kamera ve Fotoğraflar... Oldukça kaliteli fotoğrafların altına imza atan ve Flickr'ın verilerine göre en popüler fotoğraf makinesi olan iPhone, iOS 5 ile kamera alanında önemli özelliklere sahip olacak. Kullanıcıların kamera uygulamasına daha hızlı ulaşabilmeleri için kilit ekranına uygulamanın küçük bir ikonu yerleştirilmiş. Eğer ekran kilidi olarak şifre de kullanılıyorsa, kamerayı açarken, sistem şifreye ihtiyaç duymuyor fakat eski çekimler şifre korumasından dolayı gösterilmiyor. Uygulamaya ulaşabilirliği oldukça hızlandıran bu özelliğin yanı sıra kamera içersinde daha iyi bir çekim için kılavuz çizgileri, iki parmakla (pinch to zoom) yakınlaştırma, tek dokunuşla netleme ve pozlama gibi özelliklere yer verilirken; ekrandaki deklanşörün yanı sıra iPhone, iPod Touch ve iPad'in 5 fiziksel tuşundan biri olan ses yükseltme tuşu da deklanşör olarak görev yapıyor. Fotoğraf uygulaması ise, kullanıcılara fotoğraflarında kesme, çevirme, kırmızı göz silme gibi yeni özellikler ile albümlerini cihazları üzerinden düzenleme imkanı sunuyor.

Safari Reader'dan önce (Solda), Safari Reader ile (Sağda)

Safari... En çok kullanılan mobil tarayıcı konumunda olan Safari, iOS 5 ile iki önemli özelliğe sahip oluyor. Bunlardan ilki bilgisayar sürümlerinde de bulunan Safari Reader, diğeri ise iPad için sekmeler. Safari Reader, örneğin bir inceleme yazısınındaki reklamları ya da karmaşıklığı ortadan kaldırıyor ve kullanıcının daha yazıya daha rahat odaklanabilmesine imkan veriyor. iPad'in büyük ekranının getirmiş olduğu avantajlardan biri de Safari'de sekmeler olacak. Bilgisayar sürümündeki gibi çalışan sekmelerin yanı sıra Safari, iOS 5 ile kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir internet deneyimini sunuyor.

iMessage... Mesajlaşma artık sadece iPhone'a özel değil. FaceTime ile iPod Touch, iPhone ve iPad kullanıcılarının birbirleriyle görüntülü görüşmelerine imkan veren Apple, kardeş cihazların birbiri arasında anlık mesajlaşmalarına da iMessage ile sağlıyor. iChat'i andıran iMessage, iOS'in Mesaj uygulamasının içersinde yer alıyor ve Wi-Fi ya da 3G üzerinden mesajı karşı tarafa iletiyor. Grup mesajlaşmasına da imkan veren iMessage, yazışma ekranında gönderilen mesajın okunup okunmadığı bilgisinin yanı sıra anlık mesajlaşma programlarından alışık olduğumuz cevap yazılıp yazılmadığı bilgisini de gösteriyor.

Bilgisayara gerek yok... iOS 5 ile iPad, iPod Touch ve iPhone artık eskisi kadar bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Cihazların kurulumu, aktivasyonu kablosuz olarak direk cihaz üzerinden yapılırken; sistem güncellemeleri de OTA olarak cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor. Geri yükleme ve yedekleme iCloud üzerinde bulut bilişim ile yapılıyor. Bilgisayar sürümüne bir adım daha yaklaşan Safari, daha gelişmiş Fotoğraf ve mail uygulaması da kullanıcıların iOS'li cihaz kullanırken bilgisayara olan ihtiyacı oldukça azaltıyor.

Daha gelişmiş Mail ve Takvim uygulaması, daha sosyal Game Center, iPad için Multitasking parmak hareketleri ve split klavye, kablosuz Wi-Fi üzerinden iTunes senkronizasyonu, iPad 2 için Apple TV üzerinden kablosuz içerik aktarımı; iOS 5'ın yukarıda yazdığımız öne çıkan 9 yeni önemli özelliğinin bir adım daha gerisinde kalan özellikleri arasında yer alıyor.

iPad, iPad 2, iPhone 3Gs, iPhone 4, 3. ve 4.Nesil iPod Touch ile uyumlu olan iOS 5, iddialardaki gibi yaz ertesi son kullanıcıya sunulacak. Önümüzdeki yaklaşık 2,5-3 ay boyunca ise geliştiriciler iOS 5'in 1500 API'sinden yardım alarak iOS 5 destekli daha gelişmiş uygulamalar hazırlayacak ve iOS 5'in kullanıcıyla buluşması sırasında daha güçlü içerik ile kullanıcıların karşısına çıkacaklar.