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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...

Apple, Mart ayından bu yana beklenen iOS 5'i WWDC 2011'in açılışında duyurdu
7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Geçtiğimiz senelerde daha çok yeni nesil iPhone'un tanıtımıyla özdeşleştiği için birçok kişi tarafından Apple'ın eleştirilmesine neden olan "Dünya Geliştiriciler Konferansı" bilinen adıyla WWDC, bu sene isminin hakkını tam anlamıyla veren bir içerik ile kapılarını açtı. Biletleri 2 saat gibi kısa sürede tükenen etkinliğin açılışında Apple, geçtiğimiz dönemde duyurusunu yaptığı ancak detaylandırmadığı OS X'in yeni sürümü Lion ile iOS'in Nisan ayından bu yana beklenen 5.sürümü iOS 5'ı detaylandırırken; birden fazla akıllı cihaz sahibi olan kullanıcılara eş zamanlama rahatlığı sağlayan iCloud'u duyurdu.

Her üç üründe Apple ve birçok kullanıcı açısından önem taşıyor olsa da, ulaşabildiği geniş kitleler açısından iOS'in OS X ve iCloud'a göre kullanıcıları daha çok meraklandırdığı aşikar. Bu sebeple, bu haberimizde iOS'in 5. sürümü olan iOS 5'i daha yakından tanıyacak ve Apple'ın tanıtımda öne çıkardığı özelliklere yakından bakacağız.

Apple'ın mobil işletim sistemi pazarında %44 ile lider firma olmasını sağlayan iOS'in yeni sürümü geliştiricilere 1500 yeni API, kullanıcılara ise 200 yeni özellik vadediyor ancak bu 200 yeni özellikten 9 tanesi öne çıkıyor;

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Notification Center... iOS 5'ın 10 yeni özelliğinin başında Notification Center geliyor. Apple'ın 2 sene önce hayata geçirdiği Push Notifications'da bildirimler tıpkı bir mesaj gibi ekranda ve uygulama ikonlarının sağ üst köşesinde sayı ile belirtiliyordu. Fakat iOS 5 ile gelen her yeni bildirim telefon ekranının en üst bölümünde kullanıcının yaptığı işlemi etkilemeyecek şekilde kullanıcıya iletiliyor. Bildirimlerin iletimdeki değişimin yanı sıra Notification Center; yeni maillerden yeni kısa mesajlara, son dakika gelişmelerine kadar bütün bildirimleri tek bir çatı altında topluyor. Peki bu merkeze kullanıcılar nasıl ulaşacak ? Sorumuzun cevabı oldukça basit; Multitouch ile. Kullanıcılar hangi ekranda olurlarsa olsunlar, ekranın üst tarafından aşağı doğru parmaklarını kaydırdıkları an Notification Center'ı açabilecek, bildirimlere göz atabilecek ve istedikleri bildirime dokunarak ilgili uygulamaya geçiş yapabilecekler. Ekranın kilitli olması halinde ise gelen bildirimler yine Notification Center altında toplanırken; Notification Center kilit ekranında tarih ve saat bilgisinin hemen altında konumlandırılmış. Kullanıcılar kilit ekranında gördükleri bir bildirim üzerinde parmaklarını tıpkı kilidi açarmış gibi soldan sağa kaydırdıkları takdirde ise bildirimle ilgili uygulamayı açabilecekler.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Newsstand... iOS 4'de iBook nasıl ki elektronik kitapları bir yerde topluyorsa, Newsstand de e-gazeteleri ve e-dergileri bir arada topluyor. Kullanıcılar, AppStore üzerinden abone oldukları dergilere ve gazetelere Newsstand üzerinden rahatlıkla ulaşabilirken; sistem aboneliğiniz boyunca dergi ve gazetelerin son sayılarını otomatik olarak yüklüyor. Newsstand ile birlikte ayrıca AppStore'da sadece gazete ve dergiler için bir bölüm oluşturulurken; kullanıcılar bu bölüme Newsstand üzerinden ulaşabiliyor ve yeni yayınlara göz atıp beğendiklerini satın alabiliyor ya da üye olabiliyorlar.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Reminders... iOS, dahili hatırlatıcıya ancak 5.sürümde sahip olabildi. iOS 5'in öne çıkan özelliklerinden Reminders, tarih ve konum üzerinden kullanıcılara hatırlatma yapıyor. Girdilerinize göre, ilgili konuma ulaştığınıza ya da ilgili tarih geldiğinde, Reminders otomatik olarak size hatırlatması gereken şeyleri iletiyor. Reminders, ayrıca, iCal, Outlook ve iCloud (Mobile Me) takvimleriyle eş zamanlı çalışıyor.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Twitter... Son dönemde en popüler sosyal ağların başında gelen ve haftada 1 milyardan fazla mesajın gönderildiği Twitter, iOS 5 ile iOS'in dahili parçalarından biri haline geliyor. Telefonun ayarlar bölümünden üyelik bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra iOS'in temel uygulamaları Safari, Kamera, YouTube, Fotoğraflar ve Haritalar üzerinde direk olarak Twitter'a mesaj atabilirsiniz. Mesajınızda bir arkadaşınızdan bahsetmek istediğinizdeyse devreye Rehber giriyor.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Kamera ve Fotoğraflar... Oldukça kaliteli fotoğrafların altına imza atan ve Flickr'ın verilerine göre en popüler fotoğraf makinesi olan iPhone, iOS 5 ile kamera alanında önemli özelliklere sahip olacak. Kullanıcıların kamera uygulamasına daha hızlı ulaşabilmeleri için kilit ekranına uygulamanın küçük bir ikonu yerleştirilmiş. Eğer ekran kilidi olarak şifre de kullanılıyorsa, kamerayı açarken, sistem şifreye ihtiyaç duymuyor fakat eski çekimler şifre korumasından dolayı gösterilmiyor. Uygulamaya ulaşabilirliği oldukça hızlandıran bu özelliğin yanı sıra kamera içersinde daha iyi bir çekim için kılavuz çizgileri, iki parmakla (pinch to zoom) yakınlaştırma, tek dokunuşla netleme ve pozlama gibi özelliklere yer verilirken; ekrandaki deklanşörün yanı sıra iPhone, iPod Touch ve iPad'in 5 fiziksel tuşundan biri olan ses yükseltme tuşu da deklanşör olarak görev yapıyor. Fotoğraf uygulaması ise, kullanıcılara fotoğraflarında kesme, çevirme, kırmızı göz silme gibi yeni özellikler ile albümlerini cihazları üzerinden düzenleme imkanı sunuyor.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Safari Reader'dan önce (Solda), Safari Reader ile (Sağda)

Safari... En çok kullanılan mobil tarayıcı konumunda olan Safari, iOS 5 ile iki önemli özelliğe sahip oluyor. Bunlardan ilki bilgisayar sürümlerinde de bulunan Safari Reader, diğeri ise iPad için sekmeler. Safari Reader, örneğin bir inceleme yazısınındaki reklamları ya da karmaşıklığı ortadan kaldırıyor ve kullanıcının daha yazıya daha rahat odaklanabilmesine imkan veriyor. iPad'in büyük ekranının getirmiş olduğu avantajlardan biri de Safari'de sekmeler olacak. Bilgisayar sürümündeki gibi çalışan sekmelerin yanı sıra Safari, iOS 5 ile kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir internet deneyimini sunuyor.

iMessage... Mesajlaşma artık sadece iPhone'a özel değil. FaceTime ile iPod Touch, iPhone ve iPad kullanıcılarının birbirleriyle görüntülü görüşmelerine imkan veren Apple, kardeş cihazların birbiri arasında anlık mesajlaşmalarına da iMessage ile sağlıyor. iChat'i andıran iMessage, iOS'in Mesaj uygulamasının içersinde yer alıyor ve Wi-Fi ya da 3G üzerinden mesajı karşı tarafa iletiyor. Grup mesajlaşmasına da imkan veren iMessage, yazışma ekranında gönderilen mesajın okunup okunmadığı bilgisinin yanı sıra anlık mesajlaşma programlarından alışık olduğumuz cevap yazılıp yazılmadığı bilgisini de gösteriyor.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Bilgisayara gerek yok... iOS 5 ile iPad, iPod Touch ve iPhone artık eskisi kadar bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Cihazların kurulumu, aktivasyonu kablosuz olarak direk cihaz üzerinden yapılırken; sistem güncellemeleri de OTA olarak cihaz üzerinden gerçekleştiriliyor. Geri yükleme ve yedekleme iCloud üzerinde bulut bilişim ile yapılıyor. Bilgisayar sürümüne bir adım daha yaklaşan Safari, daha gelişmiş Fotoğraf ve mail uygulaması da kullanıcıların iOS'li cihaz kullanırken bilgisayara olan ihtiyacı oldukça azaltıyor.

Apple, iOS 5'i duyurdu; Notification Center, iMessage ve dahası...
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Daha gelişmiş Mail ve Takvim uygulaması, daha sosyal Game Center, iPad için Multitasking parmak hareketleri ve split klavye, kablosuz Wi-Fi üzerinden iTunes senkronizasyonu, iPad 2 için Apple TV üzerinden kablosuz içerik aktarımı; iOS 5'ın yukarıda yazdığımız öne çıkan 9 yeni önemli özelliğinin bir adım daha gerisinde kalan özellikleri arasında yer alıyor.

iPad, iPad 2, iPhone 3Gs, iPhone 4, 3. ve 4.Nesil iPod Touch ile uyumlu olan iOS 5, iddialardaki gibi yaz ertesi son kullanıcıya sunulacak. Önümüzdeki yaklaşık 2,5-3 ay boyunca ise geliştiriciler iOS 5'in 1500 API'sinden yardım alarak iOS 5 destekli daha gelişmiş uygulamalar hazırlayacak ve iOS 5'in kullanıcıyla buluşması sırasında daha güçlü içerik ile kullanıcıların karşısına çıkacaklar.




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prooge 7 yıl en beğenilen

_turbo_

iOS 5 icin gelen özellikler guzelde olsa eksiklikler gunumuz sartlarina göre cok. iOS cikti cikali hala baska bir tema olayi yok, yani temalar degistirilemiyor, bu versiyondan bekledigim diger bir özellikte klasör icine istedigim kadar uygulama atabilmek ve klasör icinde klasör acabilmekti bunlarda yok. Ekranda bildirim olayi guzel ancak ayri bir widget sayfasi yapilamiyor yinede, widget olayi yok. Bana göre iOS5 iOS4 kadar devrimsel degisiklikler yapamadi hatta arkaplan resmi bile ayni iOS4 gercekten radikal degisikliklerle gelmisti. Burdan yola cikacak olursam vardigim kani su iPhone 4 iPhone5 i aratmayacak. Zaten guzel bir kamerasi olan i4 islemcisi ilede iOS5 icin fazlasiyla yeterli gelecektirki zaten 3GS te bile iOS5 akici calisiyor ve tum ozellikleri destekliyor. Sonuc olarak ust bir surum icin olan beklentilere göre hayalkirikligi diyebilirim cunku eklenen özelliklerin bircogunu iOS3 te yuklenen programlarlada yapabiliyorduk.


kesinlikle katılıyorum
_turbo_iOS 5 icin gelen özellikler guzelde olsa eksiklikler gunumuz sartlarina göre cok. iOS cikti cikali hala baska bir tema olayi...
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NightGuardian 7 yıl
Arkadaslar İOs 5 ipad 2 lerede yuklenebiliyor degil mi
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Muzel 7 yıl
arkadaşlar bu ios5 update gibi çıkıp mı yüklenicek yoksa biz apple ın stiesinden filan mı bulucaz ???
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detroit21 7 yıl
ahahah millet kiskancliktan catliyacak -40 yapan var cok tesekkurler android sen olmasaydin bizi kiskanan olmazdi 3
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Doruks 7 yıl
Birşey sormak istiyorum. Ben 3GS üzerine İOS 5 BETA 3 kurdum. ama developer hesabım yok. Bu sürümü ne zamana kadar kullanabilirim. Belirli bir tarihten sonra lock mu olacak cihaz.

Bu konudaki prosedür nedir.
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nicolasanelka39 7 yıl
Yine güzel olmuş, güzel özellikler gelmiş. Messi'nin artık frikik de atabilmesi gibi. Flash yok o yok bu yok diyen iPhone kullanmayan yada önyargılı arkadaslardir. Benim arkadasımda samsung modelleri var o da böyle bik bik bir seyler diyor ki bende iPhone 4'ten önce kullandım telefon her sitede kasacaksa ne gereği var! İnşallah Apple hiç Flash almaz da sistem böyle süper olur hep. İnsanların önyargısını parçalamak atomu parcalamaktan zor demiş Einstein. Jb olayına da gelince ben yaptım sonra vazgeçtim acikcasi. Legal kullanmak daha hoş ve hızlı gibi. Eksiğini duydugum bir ozelligi yok gelenler de cok iyi. kullandıkça zevk alıyorum apple ürünlerinden evet apple fanboyuyum yaş 28 !!!
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donjose 7 yıl
Bende flash var kullaniyorum
Ozellikle aksam cekimlerinde cok basarili 
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Emir 7 yıl

donjose

Bende flash var kullaniyorum
Ozellikle aksam cekimlerinde cok basarili 






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Guest-761228E1E 7 yıl

donjose
Bende flash var kullaniyorum
Ozellikle aksam cekimlerinde cok basarili 

Size kiyak gecmisler demek
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Hakan.. 7 yıl donjose
donjose

Bende flash var kullaniyorum
Ozellikle aksam cekimlerinde cok basarili 



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0tt0m@n 7 yıl
Diğerlerini kendisinden birşey çalmakla suçlayan apple, maşallah android'teki notification sistemini çalmaktan geri durmamış.
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Emir 7 yıl 0tt0m@n
0tt0m@n

Diğerlerini kendisinden birşey çalmakla suçlayan apple, maşallah android'teki notification sistemini çalmaktan geri durmamış.


o değil de lockinfo ios 5 in notification center ına 5 çeker
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xYaKuBux 7 yıl
ipad 2 almak gerek touch 4 kesmez artık ...
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes soruyor neden flash yok. neden olsunki zaten HTML5 gibi bir taban varken neden ihtiyaç duyulsunki flasha kaldıki microsoft bile WP7 de flaşha yer vermemiş yeni güncellemelerindede html5 desteği verecek. Oturmuş eksiksiz bir sisteme en basit bir uygulamayı getirmek bile güç bir durumken ios5 e onlarcca yenilik eklenmiş. Herşey ortadayken yapılan çalışmalara "kötü, hiçbirşey yok" gibi yorumlarda bulunmak yapılan en mantıksız davranıştır.
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isa_tr 7 yıl
bildirim ekranı 
kilitli ekranda bildirimler
kamera kilit ekranında
kamera ses tuşları ile çekme
icloud
kestirmeler
newstand
reminder
tweeter
kablosuz iTunes sync
imessage
notifcaton Center
multitouch gesture
iPod-video ayrımı
tek tek resim ve müzikleri silme
rehberi tek tek silme
red eye
resim düzenleme
parmakla video zoom
maillerde farklı yazı bicimlebdirme
safari  sekme 
safari reading list
kisiye özel titreşim
aramalarda Flash
split keyboard
mesaj arama
cihazdan yazılım güncellemesi
oyunda bildirimler
AirPlay
prize takında iTunes sync
AppStore yenilikler
haritada alternatif yollar
mailleri flag
konum bildirimli reminder
maillerde kapsamlı arama
gamecenter
ajanda
itunessiz activation
widget
sync yaparken telefonu kullanabilme
private browsing
emolojiler
cihazın adını telefondan değiştirme
yerel hava durumu 
yeni albüm ekleme
albümlere foto 
f klavye















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Sunstorms 7 yıl
@shadow99tr bilindiği üzere widget desteği ios5 te şuan yok bu bilgiyi hangi kaynaktan aldın?sadece hava durumu için widget atanmış durumda bunun yanında eksiler şöyle;
aktif çoklu çalışma(multitask)
adobe flash html5 çevirme
widgets desteği
facebook entegrasyonu
tema desteği
live wallpaper

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sargon34 7 yıl
arkadaşlar bir konuya aklım takıldı; bu WI-FI'nin çekme alanı kaç metredir örneğin bir bankta yada alt komuşumuzda otururken kullabilecek miyiyiz?
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erkutkoca 7 yıl
Merhaba arkadaşlar bu whatsapp uygulaması yükledimde buna arkadaş eklemek için illaki telefon numarası mı gerekiyor bbm barcodlarını ekleyebilir muyuz?
ikincisi bbm barcodlarını direk ekleyebilir muyuz? (iphone 4 kullanıyorum)
ve sonuncusu bu programdan sms göndermek ücretli mi yoksa yine internet üzerinden mi gidiyor kullanıcı telefon numarasına??
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