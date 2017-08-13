Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı

Bu konuda Arc genini keşfeden araştırmacılar bu geni bir virüs vasıtasıyla uyardıklarında farenin beyninin eski esnekliğini kazandığını gözlemlemişler. Tabi bu da yaşlı farelerin görme yetisinin genç bireylerdeki kadar iyi olmasını sağlamış.

Uyarı kesilirse?

Ek olarak genin stimülasyonu kesildiğinde beyin normal haline geri dönmüş ve haliyle görme yetisi de zayıflamış. Bu sebeple uzun süreli tedavi için uzmanlar farelere antidepresan uygulamışlar ve farelerin kendi aralarında sosyal aktivitelere katılmasını sağlamışlar ki her iki durumda da Arc geninin uyarımı kadar başarılı sonuç elde edilebilmiş.

Aslında bu çalışma da sosyal ortamlarda bulunmanın ve mental etkinlikleri hayatımızın bir parçası hale getirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Son olarak çalışmanın ne zaman tedavi şeklini alıp ilk hastalarıyla buluşacağı ise bilinmiyor.

https://healthcare.utah.edu/publicaffairs/news/2017/08/brain-plasticity.php

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Yıllar içinde her ne kadar çeşitlikatılsanız da beynimizkadar iyi bir düzeyde kalamıyor ne yazık ki. Beynin bu gidişatına dair yapılan son araştırma ise bu alanda oldukçaolacağa benziyor.’ndeki bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları deneyde beynin bu kötüye gidişatını tersine çevirmeyi başarmış. Yaşlandıkça beyinbir organ ki bu durum çeşitlineden olurkende etkileyebiliyor.