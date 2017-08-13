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Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı

Yaş ilerledikçe insan vücudunda bir takım değişiklikler meydana gelmekte. Bunların kimisi ise geri dönüşsüz oluyor. Araştırmacılar beyinde gerçekleşen bir değişikliği geri döndürmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Yıllar içinde her ne kadar çeşitli mental aktivitelere katılsanız da beynimiz genç bir bireyinki kadar iyi bir düzeyde kalamıyor ne yazık ki. Beynin bu gidişatına dair yapılan son araştırma ise bu alanda oldukça faydalı olacağa benziyor.

Utah Sağlık Üniversitesi’ndeki bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları deneyde beynin bu kötüye gidişatını tersine çevirmeyi başarmış. Yaşlandıkça beyin elastikiyetini kaybeden bir organ ki bu durum çeşitli görme sorunlarına neden olurken bilişsel potansiyeli de etkileyebiliyor.
Bu konuda Arc genini keşfeden araştırmacılar bu geni bir virüs vasıtasıyla uyardıklarında farenin beyninin eski esnekliğini kazandığını gözlemlemişler. Tabi bu da yaşlı farelerin görme yetisinin genç bireylerdeki kadar iyi olmasını sağlamış.
Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı
 

Uyarı kesilirse?

Ek olarak genin stimülasyonu kesildiğinde beyin normal haline geri dönmüş ve haliyle görme yetisi de zayıflamış. Bu sebeple uzun süreli tedavi için uzmanlar farelere antidepresan uygulamışlar ve farelerin kendi aralarında sosyal aktivitelere katılmasını sağlamışlar ki her iki durumda da Arc geninin uyarımı kadar başarılı sonuç elde edilebilmiş.
Aslında bu çalışma da sosyal ortamlarda bulunmanın ve mental etkinlikleri hayatımızın bir parçası hale getirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Son olarak çalışmanın ne zaman tedavi şeklini alıp ilk hastalarıyla buluşacağı ise bilinmiyor.

https://healthcare.utah.edu/publicaffairs/news/2017/08/brain-plasticity.php Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Ruh metafiziki bir kavramdır.
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reshthesucker 2 yıl kadirirdem
Bilimsel anlamda ruh denilen seyin ne oldugunu acikla da once. Ona gore yaslanabilecek bisey mi konusuruz.
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ucrun 2 yıl
virüs enjekte edilmesi deyince nedense aklıma "ölümcül deney" film serisi geldi :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ruh nedir diye merak edenler !
vahdet-i vücud Sufi metafiziği konusunu biraz araştırsınlar!
webcache.googleusercontent.com/...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
Ruh metafiziki bir kavramdır.
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kadirirdem 2 yıl
Peki ya ruh ?...
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reshthesucker 2 yıl kadirirdem
Bilimsel anlamda ruh denilen seyin ne oldugunu acikla da once. Ona gore yaslanabilecek bisey mi konusuruz.
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firat_kilic 2 yıl kadirirdem
sen ruhtan bahsederken adam mantıkta yürüyüp senin ruh diye algıladığını yapacak moda gidiyor.(algılıyormusun ki acb? yoksa sen doğduktan sonra bi yerlerde ruh diye bir şeyler mi dediler/okuttular da onu tekrar edip soruyorsun?) Mantıkta ilerleme ne kadar?
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