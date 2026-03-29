    Sabit internette operatör değişikliği e-Devlet’e taşınıyor

    İnternet aboneliğinde "onay süreci" dijitalleşiyor. BTK'nın yeni taslağına göre, operatör değiştirmek isteyen vatandaşlar artık e-Devlet üzerinden tüm süreci yönetebilecek.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet aboneliklerinde operatör değişikliği süreçlerini köklü biçimde değiştirecek kapsamlı bir düzenleme hazırladı. “Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği” başlıklı taslak metin kamuoyunun görüşüne açılırken yeni sistemle birlikte tüm süreçlerin dijitalleşmesi ve daha sıkı kurallara bağlanması hedefleniyor.

    Düzenlemenin 1 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

    Hazırlanan taslak, sabit elektronik haberleşme altyapısı üzerinden sunulan genişbant internet, toptan hat kiralama (THK) ve tahsisli kapasite hizmetlerini kapsıyor. Ancak burada kritik operatör değişikliğinin yalnızca aynı altyapı üzerinden sunulan hizmetler için geçerli olması. Altyapı değişikliği gerektiren durumlar bu kapsamın dışında tutuluyor.

    e-Devlet üzerinden onay zorunlu hale geliyor

    Yeni sistemde operatör değişikliği süreci tamamen abonenin dijital onayına bağlanıyor. Süreç, kullanıcının yeni operatöre başvurmasıyla başlıyor. Ardından aboneye bir bilgilendirme SMS’i gönderiliyor.

    Bu mesajdan en az 1 saat sonra, başvuruya ait detaylar e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılıyor. Kullanıcı, kimlik doğrulamasını tamamlayarak başvuruyu onayladığında süreç resmiyet kazanıyor. Bu aşamada PAdES-LTV formatında dijital bir işlem belgesi oluşturuluyor ve tüm süreç bu belge üzerinden yürütülüyor.

    Kurumsal aboneliklerde ise sürece ek olarak vergi levhası, imza sirküleri veya vekaletname gibi belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

    Taslak düzenleme, sistemin hatasız işlemesi için otomatik kontrol mekanizmaları da içeriyor. Buna göre bazı durumlarda başvurular doğrudan sistem tarafından reddedilecek. Özellikle hizmet numarasının uyuşmaması, aynı abonelik için devam eden başka bir geçiş sürecinin bulunması, son 30 gün içinde operatör değişikliği yapılmış olması veya yıllık 4 değişiklik sınırının aşılması gibi durumlar başvurunun kabul edilmemesine neden olacak. Ayrıca abonelik üzerinde devam eden devir, nakil ya da iptal gibi işlemler varsa geçiş talebi işleme alınmayacak.

    48 saatlik onay süresi

    Mevcut hizmet sağlayıcı (verici operatör), kendisine iletilen başvuruyu en geç 48 saat içinde sonuçlandırmak zorunda olacak. Bu süre içinde ya onay verilecek ya da ret kararı alınacak.

    Ret durumunda operatör, gerekçesini açıkça belirtmekle yükümlü olacak. Kimlik bilgilerinin hatalı olması, belgelerin eksik ya da yanlış yüklenmesi veya başvuru süresine ilişkin ihlaller geçerli ret nedenleri arasında yer alıyor. Böylece keyfi engellemelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Eğer mevcut (verici) operatör, 48 saat içinde geçişe onay vermezse veya reddetmezse; altyapı sağlayıcı bu geçişi otomatik olarak onaylama yetkisine sahip olacak. Bu, "keyfi bekletmelerin" önüne geçen en büyük kozlardan biri.

    Verici operatörün onayının ardından süreç tamamlanmış sayılmıyor. Bu aşamada alıcı operatörün 7 gün içinde son onayı vermesi gerekiyor. Bu süre içinde işlem tamamlanmazsa sistem devreye girerek başvuruyu otomatik olarak iptal ediyor.

    Ayrıca alıcı operatör, sürecin herhangi bir aşamasında son onayı vermeden başvuruyu iptal etme yetkisine de sahip.

    İnternet kesintisi yaşanmayacak

    Düzenlemenin en önemli teknik kazanımlarından biri, geçiş sürecinde hizmet sürekliliğinin korunması olacak. Buna göre operatör değişikliği tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet sunmaya devam edecek. Geçiş anında yeni operatör devreye girecek ve kullanıcı internet kesintisi yaşamayacak.

    Aboneyi vazgeçirme girişimlerine yasak

    Taslak metin, operatörlerin pazarlama ve müşteri tutma stratejilerine de doğrudan müdahale ediyor. Buna göre verici operatör, süreç başladıktan sonra aboneyle iletişime geçemeyecek. Aboneyi kararından vazgeçirmeye yönelik arama veya mesaj gönderimi tamamen yasaklanıyor.

    Operatör değişikliği fiilen gerçekleşene kadar ücretlendirme mevcut operatör üzerinden devam edecek. Geçişin tamamlandığı gün itibarıyla ise ücretlendirme yeni operatöre geçecek. Sürecin herhangi bir aşamada iptal edilmesi halinde mevcut operatör hizmet vermeyi sürdürecek.

    Hem geçiş tamamlandığında hem de iptal durumunda, aboneye 24 saat içinde SMS ile bilgilendirme yapılması zorunlu olacak.

    1 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek

    Düzenleme, altyapı sağlayıcı konumundaki yükümlü işletmeciye önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda işletmecinin, süreci yönetebilecek teknik sistemleri kurması, güvenliğini sağlaması ve tüm kayıtları en az 3 yıl boyunca saklaması gerekiyor.

    Kurallara uyulmaması durumunda ise işletmeciler hakkında BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği kapsamında para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

    BTK’nın hazırladığı bu kapsamlı düzenleme, 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

