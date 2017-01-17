Araştırmacılar hastalıkların erken teşhisi için yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi

Erken teşhisin hastalıkların tedavisi için ne kadar önemli olduğu artık herkes tarafından biliniyor ancak görüntüleme yöntemlerinin henüz başlangıç seviyesinde olan hastalıklar hakkında yeterli bilgiyi vermediği durumlar da hala söz konusu. Güney Kaliforniya Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise Hiper Görüngesel Fazör(Hyper Spectral Phasor) ya da kısaca HySP adını verdikleri yeni bir görüntüleme yöntemiyle artık hastalıkların tespit edilmesinde büyük bir aşama kaydettiklerini ifade ediyor.

Üniversitenin biyolojik sistemlerin görüntülenmesinde uzmanlaşmış Çevirmeli Görüntüleme Merkezi’nden Francesco Cutrale’in yönettiği araştırma ekibi aslında daha önce de kullanılan bir görüntüleme sistemi olan moleküllerin farklı dalga boylarına sahip ışık dalgalarına verdikleri tepkilerle hastalıkların tespitini bir adım daha öteye taşımış durumda. Yöntem, sahip olduğu algoritma sayesinde diğer tarama metotlarının aksine birden çok hedefe bakarak ve hedeflerin zaman içindeki hareketlerini izleyerek karmaşık vücut yapısı içerisinde nelerin tehlike arz ettiği önceden belirleyebiliyor. Bu sayede vücudu parça parça inceleyebilen diğer eski yöntemlere karşı çok daha büyük bir kısmı görüntüleme imkanı sunuyor.

HySP’nin günümüzde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin bir farkı daha net veriler elde edilebilmesi ve zayıf sinyaller karşısında bile moleküllerin vücuttaki hareketlerini ve olası tehlikelerini öngörmesi. Yöntem bu hassasiyeti ile vücutta henüz belirtileri ortaya çıkmamış, başlangıç evresinde olan hastalıkları önceden tespit edebilecek.

Cep Telefonuyla Bile Kullanılabilir

Henüz sadece zebra balığı üzerinde test edilen yöntem kısa bir süre sonra savaş sırasında ciğerlere zarar veren kimyasal ve ağır metallere maruz kalmış olan askerler üzerinde denenecek. Eğer yöntem başarılı olursa özellikle akciğer hastalıklarının tespiti oldukça kolay bir hale gelecek. Araştırmacılar bu yöntemin cep telefonlarıyla bile kullanılabileceğini iddia ediyor öyle ki dokularda meydana gelen bir bozukluğun veya yaranın fotoğrafı çekilerek doktora gösterildiğinde doktorlar bu fotoğrafı HySP ile inceleyerek kişinin kanser potansiyeline sahip olup olmadığını söyleyebilecek.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/hysp-imaging-usc/