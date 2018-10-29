Uçan motosiklet Scorpion 3, 150 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor

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Howersurf, geçtiğimiz yıl hoverbike olarak da anılan uçan motosiklet konseptini Scorpion 3 isimli araç, hantal yapısı ve etrafındaki pervanelerin endişe verici konumu yüzünden eleştirilse de Howersurf aracını elden geçirdi ve geçtiğimiz haftalarda ABD Federal Havacılık Kurulu(FAA)'ndan onay almayı başardı. Şirket ayrıca Dubai'deki güvenlik güçlerinin Scorpion 3'ü kullanması için yetkililerle anlaşma imzalayarak ilk kurumsal işini de almış oldu. Şirketin yeni hedefi ise bireysel müşteriler. Rus drone üreticisi, geçtiğimiz yıl hoverbike olarak da anılan uçan motosiklet konseptini tanıtmıştı . Dikey Kalkış ve İniş(VTOL) desteğine sahip olanisimli araç, hantal yapısı ve etrafındaki pervanelerin endişe verici konumu yüzünden eleştirilse de Howersurf aracını elden geçirdi ve geçtiğimiz haftalarda ABD Federal Havacılık Kurulu(FAA)'ndan onay almayı başardı. Şirket ayrıcaScorpion 3'ü kullanması için yetkililerle anlaşma imzalayarak ilk kurumsal işini de almış oldu. Şirketin yeni hedefi ise bireysel müşteriler.





Fiyatı 150 bin dolar

Hoversurf, Scorpion 3'e sahip olmak isteyen kişilerin sipariş verebilmesi için web sitesindeki ödeme bölümünü hizmete sundu. Buna göre hava aracını satın almak isteyen kişilerin ilk olarak 10 bin dolar depozito ödemesi gerekiyor. Müşterinin yaşadığı ülkeye göre 2 ila 6 ay arasında teslim edilecek olan Scorpion 3'ün toplam bedeli ise 150 bin dolar. İlk etapta ABD'de başlayacak olan teslimatların, üretim adetiyle sınırlı olduğu belirtilse de ne kadar Scorpion 3 üretildiği(veya üretileceği) bilgisi paylaşılmış değil.





150 bin dolarlık aracın özelliklerine gelecek olursak şirketin 1 yıl içinde önemli değişiklikler yaptığını söylemekte fayda var. Geçtiğimiz yıl tanıtılan aracın ağırlığı 300 kilograma yakındı ki bu ağırlık FAA'nın Scorpion 3 için onay vermesine engel olmuştu. Aracın dizaynını değiştiren ekip bu kez tamamen karbon fiber malzeme kullanarak ağırlığı 114 kilograma indirmeyi başardı. Böylece ultrahafif araçlar statüsünde yer alan Scorpion 3'ü kullanmak için uçuş lisansı almak da gerekmeyecek; şirketin vereceği basit sürüş eğitimi yeterli olacak.





Pervaneler endişe uyandırıyor

Tabi aracın ağırlığı önemli ölçüde azaltılsa da sıkça eleştirilen pervanelerin konumu pek de değişmiş değil. Aracın etrafında bulunan ve Scorpion 3'ün 5 metre yükseklikte uçmasını sağlayan 4 pervane, sürücünün bacağının çok yakınında yer alıyor. Howersurf şirketi pervanelerin sürüşe engel teşkil etmeyeceğini ve sürücüye zarar vermeyeceğini vurgulasa da bu keskin pervanelerin bacağın hemen yanında dönüyor oluşu sürücüler için endişe yaratabilir.





Pervanelerin konumu değişmese de pervanelerin yapısında da birtakım değişiklikler yapılmış. Geçtiğimiz yıl tanıtılan prototipin aksine bu kez pervanelerde 2 değil 3 kanat yer alıyor. Karbon fiberden üretilen bu pervanelerin daha sessiz ve yüzde 10 daha verimli olduğunu belirten Howersurf, pervane çapının da 5 cm daha küçük olduğunu vurguluyor. Bu pervaneler araca 802 poundluk (364 kg) itme gücü sunarken aracın saatte 96 kilometre(maksimum) hıza ulaşmasına destek olacak.





12.3 kWh kapasiteli bataryanın yer aldığı Scorpion 3, drone moduna da sahip. Böylece üzerinde bir sürücü bulunmadan aracı uzaktan kumandayla kontrol etmek mümkün. Drone modunda 40 dakikalık bir sürüş imkanı sunan Scorpion 3, sürücünün araca bindiği senaryolarda ise sürücünün ağırlığına ve hava koşullarına göre 10 ila 25 dakikalık bir uçuş keyfi sunacak. 2.5 saatte şarj olan bataryaları ihtiyaç anında kolayca değiştirmek ve aracı çalıştırmaya devam etmek de mümkün.

https://www.gizmodo.com.au/2018/10/the-scorpion-3-is-a-working-hoverbike-you-can-preorder-for-14000/