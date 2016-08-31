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Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj"

2 yıl
52,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Arçelik'in Türkiye'nin ilk OLED TV'si iddiasıyla pazara sunduğu 65" boyutlarındaki televizyon hakkında Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi'den bilgi alıyoruz.
Arçelik A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ürettikleri ilk OLED TV ile ilgili sorularımızı cevapladı.
Arçelik'in yerli OLED'inin paneli nereden temin ediliyor?
Yerli OLED TV üretmenin tüketiciye faydası ne?
İhracat planları var mı?
Fiyat konusundaki hedefler neler?
ve çok daha fazlası bu söyleşide cevap buluyor. 

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Guhong01 2 yıl en beğenilen huseyincarnege
huseyincarnege
panel okadar güzel değil lg samsung gibi bir oled değil hayal kırıklığı

Arçelik, lg marka paneller kullanır, daha tv'yi dahi görmeden panelin iyi olmadığına nasıl karar verebildin? Boş eleştiri yapma.
huseyincarnegepanel okadar güzel değil lg samsung gibi bir oled değil hayal kırıklığıArçelik, lg marka paneller kullanır, daha...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Guhong01 2 yıl Xtrud
Xtrud

Kendi işletim sistemi olması büyük eksi çok mu zordu android tv yapmak 10.000 lira verilmez...

"kendi işletim sistemi olması büyük eksi", anlıyorum, senin gibi kafalar yüzünden bu ülkede teknoloji gelişmiyor, her şeyde bir yabancı özentiliği ararsınız, her şey yerli olsun istersiniz, ama yerli olunca "kesin kötüdür o zaman" dersiniz. Senin yaptığın bu yorum bir üreten insan yorumu değil tüketen insan yorumu, bu nedenle Türkiye üretim yapamazken dışardan tüketim toplumu olarak görülüyor. Toplumun değişimi kişide başlar
XtrudKendi işletim sistemi olması büyük eksi çok mu zordu android tv yapmak 10.000 lira verilmez..."kendi işletim sist...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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beetle26 2 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

panel okadar güzel değil lg samsung gibi bir oled değil hayal kırıklığı

daha tv yi görmeden tv yi incelemeden ...
huseyincarnegepanel okadar güzel değil lg samsung gibi bir oled değil hayal kırıklığıdaha tv yi görmeden tv yi inceleme...
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Mr. Jingles 7 ay
Paneli kendimiz yapmadığımız sürece kimse yerli demesin. Sahtekarlık yapmanın lüzumu yok.
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MERNEPTAH 7 ay Mr. Jingles
Donu bile dışardan alıyoz
panel üretim çok uçuk olmuş
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JESKO 7 ay
Super oled tv adında yeni bir tv üretmişler normalinden ne farkı var acaba?
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cagsa 2 yıl
Arkadaşlar selam bu ürünü aldım
Ürünün paneli LG yapıyor sanıyorum işlemcilerini kim yapıyor bilmiyorum ama Arçelik değil,
Arçelik arayüz ve Kuman'da yapmış
Arayüz interactive 4.0 dandik bir arayüz Almanca programlar var ip programı yok
Kuman'da ir ile çalışan hayatta göreceğiniz en dandik Kuman'da mouse olarak kullanılmıyor. Hiç rakip firmalar ne yapmış diye bakmıyorlar sanırım 12000 Tlye aldığım ürün tvnin en üst segmenti, ferrari arabanın kapısının AŞ'ma kilitle kilitlenmesi gibi birsey
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cagsa 2 yıl


-televizyon panel ve görüntü beklediğimden iyi

-Kumanda sene 2006 da aldığım Samsung tv kumandadisindan bile kötü, kesinlikle akıllı tv kumandası bu olmamalı bu kumandayi yapıp 12.500 tl değerinde tv yanında yollamak ancak Türkiye'de olur
Hale'n kızılötesi ve Halen mouse görevi görmüyor Kumanda... ferrari araba alıp murat 124 anahtarı ile sürmek gibi birşey

-webos 2.0 dam sonra işletim sistemi berbat ötesi, Web sayfası rahat açılıyor ancak geçişler feci salakca, arka planda uygulama birakilamiyor,

Yayınlara gelince TRT 4K mukemmel hd yayınlar mükemmele yakın, zaten bu yayınlardan sonra ad yayın izlenmiyor ama ad kaliteside idare eder. Maç yayınlarında çamurlanma vs olmuyor cam gibi.

Oled olması nedeniyle tvde gerçekten derinlik hissediliyor. 3D ler muhteşem

TV nin işlemcisi ve işlem hızı iyi ama tabi bunu kullanabilecek bir arayüz yok
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amcabey35 2 yıl
Değerli Foumdaşlar
Bu sabah evime yakın Arçelik bayinin önünden geçerken oled tv nin geldiğini gördüm.Akşamları çalıştırıyorlarmış akşam iş çıkışı yine gideceğim.Ancak panel detayları hakkında bilgileri yok sorum üzerine İzmir Karşıyaka servisini aradıklarında onların da daha eğitim almadıkları hatta tv yi bile görmedikleri ortaya çıktı,etiket fiyatı 12500 ancak karar verin yardımcı oluruz diyorlar
akşam gittiğimde ne yapmalıyım kaça almak uygun olur sizce,ellerinde bir tane ürün var oda açılmış teşhir muamelesimi yapmalıyım hafta da 2-3 kez önünden geçtiğim bir yer geleli 1 haftadan fazla olmuş olamaz sürekli takipte idim.Hiç bir yerde detaylı bilgi bulamıyorum,forumda arçelik oledi ilk alan olacağım gibi duruyor bilgi desteğinize ihtiyacım var.
Alırsam gücüm yettiğince sizlere bilgi vermek isterim.
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cagsa 2 yıl amcabey35
Hocam Ben aldım televizyonu,
ne bilgi lazımsa yardımcı olurum
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sadays 2 yıl
Çüüşşşş
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aksu01 2 yıl
fiyatı gören 15 gündür "arçelik oled" forumuna bile uğramaz olmuş. 15 gündür forum sessiz :)
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emrekara92 2 yıl
PANEL LG ARKADAŞLAR. BOK ATMADAN DÜŞÜNELİM. BU İŞİN PİRİ LG.
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edessa2017 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


benden de 1 kuruş ekleyin..ozel fiyat..reklamları izlemeye devam..

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halken 2 yıl
Televizyonun teknik özelliklerini bilen var mı?
WCG(Geniş renk gamutu) p3 renk paletinin yüzde kaçını gösterebiliyor?
BT.2020 renk paletinin yüzde kaçını gösterebiliyor?
HDR derken hdr10 mu Dolby vision da var mı? TV kaç nit?
Ultra Premium sertifikası var mı?
2016 LG Oled tvler ile karşılaştırma istiyoruz.
Panelleri 2015 mi 2016 model mi?
Birde konu ile alakasız Ultra Blurayler ne zaman gelecek? Ne oynatıcısı ne de disklerle ilgili hiçbir bilgi yok. Yabancılar mart ayından beri seyrediyorlar incelemerini yapıyorlar. Bizde hiç kimse bilmiyor (en azından satıcılar)
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aksu01 2 yıl halken
halken

2016 LG Oled tvler ile karşılaştırma istiyoruz.
Panelleri 2015 mi 2016 model mi?


resimlerden anladığım kadarıyla 2015 olması mümkün değil.
arçelik in tanıttığı oled ler düz ekran. lg düz ekranı 2016 yılında getirdi. 2015 de sattığı oledler curved di (kavisli). demek ki arçelik 2016 panel kullanılacak.
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HI-DEF-MAN 2 yıl
Arçelik GRUNDIG markası altında avrupa pazarını hedeflemiş 65VLO9790 kod numarası ile 4K HDR modelin üretimi gerçekleşecekmiş.Fiyatın ülkelere göre farlılık gösterebileceği ve 6500 euro civarına gelebileceği söyleniyor.

flatpanelshd.com/...
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Stand Alone 2 yıl
Evdeki bütün beyaz eşyalar Arçelik. Beyaz eşya konusunda bu markadan şaşmam lakin televizyon gibi ürünlerde LG tercihimdir. Telefonda da G3 kullanıyorum çok memnunum.
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