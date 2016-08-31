Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj"

Genel Yayın Yönetmeni
Arçelik'in Türkiye'nin ilk OLED TV'si iddiasıyla pazara sunduğu 65" boyutlarındaki televizyon hakkında Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi'den bilgi alıyoruz.
Arçelik A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ürettikleri ilk OLED TV ile ilgili sorularımızı cevapladı.
Arçelik'in yerli OLED'inin paneli nereden temin ediliyor?
Yerli OLED TV üretmenin tüketiciye faydası ne?
İhracat planları var mı?
Fiyat konusundaki hedefler neler?
ve çok daha fazlası bu söyleşide cevap buluyor.
Paylaş Tweetle
Arçelik, lg marka paneller kullanır, daha tv'yi dahi görmeden panelin iyi olmadığına nasıl karar verebildin? Boş eleştiri yapma.
"kendi işletim sistemi olması büyük eksi", anlıyorum, senin gibi kafalar yüzünden bu ülkede teknoloji gelişmiyor, her şeyde bir yabancı özentiliği ararsınız, her şey yerli olsun istersiniz, ama yerli olunca "kesin kötüdür o zaman" dersiniz. Senin yaptığın bu yorum bir üreten insan yorumu değil tüketen insan yorumu, bu nedenle Türkiye üretim yapamazken dışardan tüketim toplumu olarak görülüyor. Toplumun değişimi kişide başlar
daha tv yi görmeden tv yi incelemeden ...