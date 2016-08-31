Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj"

Arçelik'in Türkiye'nin ilk OLED TV'si iddiasıyla pazara sunduğu 65" boyutlarındaki televizyon hakkında Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi'den bilgi alıyoruz.

Arçelik A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ürettikleri ilk OLED TV ile ilgili sorularımızı cevapladı.

Arçelik'in yerli OLED'inin paneli nereden temin ediliyor?

Yerli OLED TV üretmenin tüketiciye faydası ne?

İhracat planları var mı?

Fiyat konusundaki hedefler neler?

ve çok daha fazlası bu söyleşide cevap buluyor.