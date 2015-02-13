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"Aşkın Ömrünü Uzat" yarışması başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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“Aşkın Ömrünü Uzat” Yarışması Başlıyor
TP-LINK’in Sevgililer Günü’ne özel yarışması “TP-LINK Power Bank ile Aşkın Ömrünü Uzat” 7 Şubat’ta başlıyor.  Yarışmanın en yaratıcı video bölümünde birinciyi Hokkabaz, A.R.O.G  ve Hadi İnşallah filmlerinin yönetmeni Ali Taner Baltacı belirleyecek. 
TP-LINK’in Sevgililer Günü’ne özel düzenlediği “TP-LINK Power Bank ile Aşkın Ömrünü Uzat” yarışması 7 Şubat’ta başlıyor. TP-LINK Türkiye Facebook sayfası üzerinden yürütülecek olan yarışma, iki kategoriden oluşuyor. Nefesine güvenenler tek nefeste en uzun ‘seni çoook seviyorum’ kategorisinde; yaratıcılığına güvenenler ise en yaratıcı sevgililer günü videosu kategorisinde yer alabilecekler. En yaratıcı video yarışının kazananını Hokkabaz, A.R.O.G ve Hadi İnşallah filmlerinin yönetmeni Ali Taner Baltacı belirleyecek.
Şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan yarışmada her iki kategorinin birincilerine TP-LINK’in çok güçlü pile sahip TL-PB10400 Power Bank ve Lenovo A7 Tablet Bilgisayar ödülleri verilecek. Ayrıca yarışma boyunca birbirinden güzel sürpriz ödüller sahiplerini bulacak. 7 Şubat 2015 tarihinde TP-LINK’in Facebook sayfasında başlayacak olan yarışmanın kazananları Mart ayı içerisinde TP-LINK’in Facebook sayfasında duyurulacak. 
Öğrencilik döneminde yaptığı belgesel filmler ile pek çok yarışmaya katılarak ödüller alarak yönetmenliğe başlayan Ali Taner Baltacı, TP-LINK’in yarışmasında aşk temalı yaratıcı video’ları değerlendirecek. Yarışmaya isteyen herkes, ses ya da video ile katılabilir. 
Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.facebook.com/TPLINKTURKEY

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