Asus, Nvidia ION2'li yeni mini-bilgisayarını Avrupa'da satışa sunuyor

Asus özel tasarımlı Radeon HD 6870 DirectCU modeline ek olarak Intel Atom platformunu temel alan yeni mini-bilgisayarını da duyurdu. S1-AT5NM10E model adını taşıyan 267 x 68.3 x 196.6 mm boyutlarındaki yeni sistem, 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor. Aynı zamanda Nvidia'nın ikinci nesil ION grafik yongasını (GT218) kullanan ve bu sayede hem 3D hızlandırma hem de HD video oynatma yeteneği kazanan nettop sistem, üzerinde yer alan iki adet DIMM slotı ile 4GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

İki adet SATA konnektörü ile farklı kapasitelerdeki sabit disklerin kullanımına olanak tanıyan sistem, 802.11n WiFi donanımı ile kablosuz internet erişimini de mümkün kılıyor. Kablolu bağlantı için Gigabit Ethernet portuna da sahip olan mini-bilgisayarda ayrıca iki adet USB 3.0 portuna, HDMI çıkışına ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine yer veriliyor. Express Gate anında hazır işletim sistemi ile desteklenen Asus S1-AT5NM10E, Avrupa'da, 200 Avro civarındaki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.