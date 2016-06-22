Asus ZenFone 3 Deluxe: Snapdragon 821 ile en hızlı Android

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus ZenFone 3 lansmanında gün ışığına çıkmayan özel bir gelişmenin analizi ile karşınızdayız. Tespitlerimize göre farklı versiyonları olacak ZenFone 3 Deluxe, Snapdragon 821 işlemcili ilk telefon.
Asus ZenFone 3 Deluxe birkaç farklı versiyon ile gelecek. İşte o modellerden biri Qualcomm'un henüz piyasada olmayan yeni nesil Snapdragon 821 işlemcisini kullanacak. Tüm detayları özel analiz videomuzda anlattık, iyi seyirler.
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