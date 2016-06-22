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Asus ZenFone 3 Deluxe: Snapdragon 821 ile en hızlı Android

2 yıl
55,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ZenFone 3 lansmanında gün ışığına çıkmayan özel bir gelişmenin analizi ile karşınızdayız. Tespitlerimize göre farklı versiyonları olacak ZenFone 3 Deluxe, Snapdragon 821 işlemcili ilk telefon.
Asus ZenFone 3 Deluxe birkaç farklı versiyon ile gelecek. İşte o modellerden biri Qualcomm'un henüz piyasada olmayan yeni nesil Snapdragon 821 işlemcisini kullanacak. Tüm detayları özel analiz videomuzda anlattık, iyi seyirler.
 

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Xtrud 2 yıl en beğenilen Scorpion28
Scorpion28

O siyah iç çerçeve kalınlığı ne Allah aşkına! Güzellik kavramı, altın oran diye bir şey var bu evrende....



Bmw motoru takılmış tofaş gibi olmuş telefon kağıt üstünde güçlü ama gerçek hayat şartlarında fark yaratamaz.



Sonra neden herkes iphone kullanıyor oluyor.....

Çerçeve muhabbeti yapan adamın kullandığı telefonda bu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Scorpion28O siyah iç çerçeve kalınlığı ne Allah aşkına! Güzellik kavramı, altın oran diye bir şey var bu evrende....
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2 Yanıt Yanıtla +33
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MrtYlmzz 2 yıl
Galiba reklam 1 saniye daha fazla izlensin diye 'Reklamı Kapat' butonunu sağ tarafa koymuşlar. Şu sitedeki reklamlardan nefret ediyorum, tamam anlarım maddi destek oluyor siteye ama çok abartmaya başladığınızı düşünüyorum, geçenlerde video izlemek için girdiğimde tam ekran Lenovo P1 reklamı vardı, forumda gezinirken bazen farklı sayfaya geçmek istediğimde sürekli reklam sayfasına atıyor ve istediğim yer açılmıyor, artık kasıtlı olarak yapmaya çalıştığınızı düşünmeye başladım.
Sitenin içinde reklamlar yok, reklamların içinde site var.
Galiba reklam 1 saniye daha fazla izlensin diye 'Reklamı Kapat' butonunu sağ tarafa koymuşlar. Şu sitedeki reklamlardan nefret ediyorum, tamam anlarım maddi...
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strathmorea 2 yıl
36 Yaşındayım. En güçlü telefonda örnek olarak gösterilen real racing oyunu çıktığında 31 yaşındaydım. fskldghslkhgfdhgfksd... Marketler gelişmedikçe, o donanımın hakkı verilmedikçe bir anlamı yok o gücün.
36 Yaşındayım. En güçlü telefonda örnek olarak gösterilen real racing oyunu çıktığında 31 yaşındaydım. fskldghslkhgfdhgfksd... Marketler gelişmedikçe, o donanı...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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hslk 2 yıl
Bir asus servis olayını da ben anlatayım.Laptopun şarj cihazı bozulmuştu.Teknik servise mail atıp fiyat sordum.150Tl fiyat çektikleri yetmiyormuş gibi bir de şarj cihazının dışarı satışının olmadığını laptopla servise gitmemgerektiğini söylediler.Altı üstü fişi laptopa takacam.Servisin de yapacağı bu zaten.Bunun için servise mi gidilir.Üstelik en azından geçen seneye kadarasus un istanbulda sadece 1adet servisi vardı o da anadolu yakasında.Avrupadan asyaya bir fiş için yol git ya da kargoyla laptopu gönder sonra sağlim gelece mi diye bekle.Diger markalarin da seevisleri sorunlu bunu herkes biliyor.Ama galiba asus daha sorunlu.En azından koca istanbulda bir servisin varsa yapacağın işin kalitesi de ona göre olur.Arkadaşın dedeiği gibi vidaları takmadan gönderirler.Sonuç:Note 7 ye gore epey ucuz olacağı kesin olan muadil bu cihazı almaktan vazgeçtim.
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DH Misafiri 2 yıl
asus ilk çıktığında heyacanla mağaza olarak satmaya çalıştık.iyi satış rakamına ulaştı.cihazdan cok umutluyduk sonuçta üretici asus ne kadar kötü bir ürün olabilrdi.6 ay sonra servis problemi ile gelmeye başladılar.ürünleri servise gönderdiğimizde her defasında sorun çözülmeden geri gönderdiler.her cihaz servise defalarca gittiği için müşteriyle defalarca karşı karşıya geldik.örneğin ekran sararması ile gönderdiğimiz cihaz geri gelince açıp servis formuna bakıyordum.yazılım yüklendi test ok yazıyor ama aynı problem devam ediyor.anlayamadığım şu ekranını sararan cihaz nasıl yazılım ile düzelir.aynı gün tekrar gönderiyoruz cihaz tekrar geliyor ekranı değişmiş ama bu seferde cihaza tek vida takmamışlar elime alıyorum cihaz dökülüyor müşteri hizmetleri görüşüyorum dalga mı geçiyorsunuz benimle diyorum cihazı tekrar servise gönderin diyor bi daha gönderiyorum bu sefer servis raporunda müşteri şikayeti sonucu vidalar takıldı sorun giderildi test ok yazıyor.bunun gibi onlarca hikaye var elimde asus un telefon servisi kadar rezalet bir servis görmedim.uzak durun arkadaslar.paranıza yazık
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Celonfix 2 yıl
Bu donanım manyaklığının artmasının tek sebebi androiddir. Bakalım nereye kadar. En sonunda komple arm işlemcilerde gidecek x86 işlemciler gelecek.
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nForcer 2 yıl
tolgabes64

arka fonda çalan müzik şu vermicem vermicemdeki değil mi
Aynen, o müzik. İzlerken müzikten dolayı içimden "Yav, zaten vermezsen verme. Bize milletimiz yeter!" diye mırıldanmadım değil.


Ekleme: youtube.com/...
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dobrasam 2 yıl
1500 tl altı olursa belki alan olur
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ovrclds 2 yıl
Artik bu isin sadece donanim olmadigini insanlara anlatmak gerek esas..
Bakiniz ornek Iphone 6s vs one plus 3 test youtube ta..
Biri 6gb ramli biri 2 gb ama iphone resmen nal toplatiyor. Cunku yazilimi cok iyi
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talsuv61 2 yıl
bu modele 4000 mah batarya koysaydılar müthiş olurdu
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silversmith 2 yıl
Reklamlar çatır çatır çalışıyor her daim! Site gibi hiç hıçkırmıyor! :D
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tttahmettt 2 yıl
aynı isimle kaç model çıkaracaklar birbirine karışıyor
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join 2 yıl
821 ab 821 ac diye devamları gelir. Bir şeyi tutturdu ya suyunu çıkarırlar.
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djvietnam 2 yıl
yok olmadı DÜNYANIN en hızlı telefonu demeniz gerekirdi DÜNYA kelimesini kullanın
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