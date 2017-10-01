Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor

1 yıl
7,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus ZenFone 4 Selfie Pro, rakiplerinde olmayan çok önemli bir özellikle geliyor. Çift ön kameraya sahip olan telefon, ön kamerasıyla hem 4K hem de Full HD 60p video kaydı yapabiliyor, işte detaylar.
Asus'un yeni nesil akıllı telefon modellerinden ZenFone 4 Selfie Pro, ön kamera özellikleriyle rakiplerine meydan okuyor. Çift ön kameraya sahip olan telefon, 4K ve 1080p 60fps video kaydı yapabiliyor. Başta vLOGGER'lar olmak üzere özçekim tutkunlarını hedefleyen telefonun tüm detayları videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VioLee 1 yıl en beğenilen
Zenfone selfie zenfone zoom zenfone laser zenfone max bu ne arkadas bos bos telefon uretiyor.Asus sen telefon isini birak en iyi yaptigin is pc bilesenlerini satmaya devam et
Zenfone selfie zenfone zoom zenfone laser zenfone max bu ne arkadas bos bos telefon uretiyor.Asus sen telefon isini birak en iyi yaptigin is pc bilesenlerini s...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pelstina 1 yıl
Bu telefonun ismi Asus ZenFone 4 Selfie Pro yerine direk Asus Selfiye olursa iyi bir satış rakamı yakalayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ardaceyhan 1 yıl
çok yazık asusss
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
4K videoyu kaç dakika çekiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 1 yıl
video öncesi reklam videosunun ses ayarını yapan arkadaşı bana yollayın bişey deneyeceğim!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnan.and 1 yıl
ne ön kameraymış be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 1 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek telefonu neden inceliyorsunuzki? Tepki olarak gelecek olanları bile incelemeyin bence. Zira çer çöp modeller gelecek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 1 yıl
Asus tek konuda iddialı gerisi eksik telefonlar yaparak boşuna çırpınıyor. Ayrıca yıl olmuş 2017 hala microUSB kullanıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Zenfone 4 Selfie Pro...
Selfie Lite
Selfie Plus
Selfie XT
Falan filan böyle devam eder sadece Selfie serisi... Daha başka seriler derken Zenfone 4 ile başlayan 30 tane telefon?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 1 yıl
Tam bi çinli işi yapmış asus.
her işlemciye bi tel yapmış ama isimlendirmeyi çok saçma yapmış, herşey birbirine karışmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VioLee 1 yıl en beğenilen
Zenfone selfie zenfone zoom zenfone laser zenfone max bu ne arkadas bos bos telefon uretiyor.Asus sen telefon isini birak en iyi yaptigin is pc bilesenlerini satmaya devam et
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
20:18
Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi
11,5b izlenme · 7 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
582 izlenme · 10 sa. yeni video
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
05:33
Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik
17,8b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
06:34
Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
12,4b izlenme · 1 yıl
04:13
Asus ZenBook 3 Deluxe ön inceleme "MacBook'a rakip yeni bilgisayar"
14,2b izlenme · 1 yıl
14:43
Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android
22,9b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,9b izlenme · 6 ay
13:50
Asus'un çılgın oyun telefonunu kullandık l ROG Phone
9,2b izlenme · 11 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim