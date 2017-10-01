Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, rakiplerinde olmayan çok önemli bir özellikle geliyor. Çift ön kameraya sahip olan telefon, ön kamerasıyla hem 4K hem de Full HD 60p video kaydı yapabiliyor, işte detaylar.

Asus'un yeni nesil akıllı telefon modellerinden ZenFone 4 Selfie Pro, ön kamera özellikleriyle rakiplerine meydan okuyor. Çift ön kameraya sahip olan telefon, 4K ve 1080p 60fps video kaydı yapabiliyor. Başta vLOGGER'lar olmak üzere özçekim tutkunlarını hedefleyen telefonun tüm detayları videomuzda.