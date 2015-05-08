Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi

Asus'un ROG serisi üst sınıf anakartlarının geçmişine doğru yolculuk yapıyor, Recep Kulan ile geçmişten günümüze bu anartkarlar ile yapılan hız aşırtma denemeleri ve kırılan rekorları hatırlayarak ufak bir nostalji yapıyoruz.

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