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Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi

4 yıl
24,3b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ROG serisi üst sınıf anakartlarının geçmişine doğru yolculuk yapıyor, Recep Kulan ile geçmişten günümüze bu anartkarlar ile yapılan hız aşırtma denemeleri ve kırılan rekorları hatırlayarak ufak bir nostalji yapıyoruz.
 

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karandiru 4 yıl
Overclock Candır

Extremi Heyecandır

Pahalı Hobi Olsa da,

Keyfi Nirvanadır..

Eskiden işlemciyi extreme soğutma ile 5ghz. yapmak için kırk takla atardık şimdilerde 2 tıkla aynı mhz. dahası bazı işlemciler default hızları bu mhz.lerde! Üreticiler çok oluyorlar artık çok,İnsanda keyif de bırakmadılar..

Overclock CandırExtremi HeyecandırPahalı Hobi Olsa da,Keyfi Nirvanadır..Eskiden işlemciyi extreme soğutma ile 5ghz. y...
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AC_Hawker 4 yıl en beğenilen
Mobil platformlara boyun eğmeyeceğiz!
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1 Avatar
FreeMaNMeliH 4 yıl
Programı yapmış iken baştan itibaren yapmışsınız sanki dükkan 17:30 kapanıyor sizde 17:20 programa başlamışsınız ne bu acele erdi bey neyse elinize sağlık yinede :)
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SaMoVe 4 yıl
Ben hala p5q deluxe kullanıyorum e8500 işlemciyle beraber...Gerçekten hala her işin altından kolaylıkla kalkıyor.
10 sene olmuş (: Doğru ürün seçimi ne kadar önemli burdan anlayın...
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T.A.T.U 4 yıl
Recep Kulan " Hey " Absolute Zero , HWA , OC Team Türkiye, EXPANDER
Yaşlı bir abi vardı azot ustası ne günlerdi be...
Adını sayamadığım bir dünya kişi var.Eskiden herşey daha güzeldi.Sadece TR nin adını duyurmak için hWbot muydu neydi overclock sitesine ne uğraşıyorduk.

P4 640-650 ler keza ekran kartları hey gidi günler hey.
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şoray uzun yolda 4 yıl
amd64 3000 venice der geçerim dostlar:D stok fanla 3ghz yapioduk ben 3.4ghz de bench alıyodum stock fanla:D
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WarSaw 4 yıl
Asus iflas etse gram üzülmem
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yunus3441 4 yıl
BIOS A TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELSİNNN!
Gönlümü feth eden anakartı gelemedi daha X99 Sabertooth :)
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ilgazarda 4 yıl
Rempıç :D
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AC_Hawker 4 yıl en beğenilen
Mobil platformlara boyun eğmeyeceğiz!
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Free WiLL 4 yıl
off ne günlerdi be e6300 leri stok hava stoğutma ile 1.86 4,5 ghz ye çıkarmalar bir yandan ramlerle frekans tutturmaca oynama yaşlanmaya başlamışız yahu :/
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Armin van Buuren* 4 yıl Free WiLL
Free WiLL
off ne günlerdi be e6300 leri stok hava stoğutma ile 1.86 4,5 ghz ye çıkarmalar bir yandan ramlerle frekans tutturmaca oynama yaşlanmaya başlamışız yahu :/

Aynen hocam efsaneydi. Timinglerle oynamak falan.
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mehmetelmas82 4 yıl
Ahhhh AMD yılları ne güzeldi. İşlemcinin fanını söküp bakardık ne kadar dayanacak diye o zamanlar çok zevkliydi bu işler.
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