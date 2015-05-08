Asus ile hız aşırtma sınıfı anakart nostaljisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Programı yapmış iken baştan itibaren yapmışsınız sanki dükkan 17:30 kapanıyor sizde 17:20 programa başlamışsınız ne bu acele erdi bey neyse elinize sağlık yinede :)
|Ben hala p5q deluxe kullanıyorum e8500 işlemciyle beraber...Gerçekten hala her işin altından kolaylıkla kalkıyor.
10 sene olmuş (: Doğru ürün seçimi ne kadar önemli burdan anlayın...
| Recep Kulan " Hey " Absolute Zero , HWA , OC Team Türkiye, EXPANDER
Yaşlı bir abi vardı azot ustası ne günlerdi be...
Adını sayamadığım bir dünya kişi var.Eskiden herşey daha güzeldi.Sadece TR nin adını duyurmak için hWbot muydu neydi overclock sitesine ne uğraşıyorduk.
P4 640-650 ler keza ekran kartları hey gidi günler hey.
|amd64 3000 venice der geçerim dostlar:D stok fanla 3ghz yapioduk ben 3.4ghz de bench alıyodum stock fanla:D
|Asus iflas etse gram üzülmem
|BIOS A TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELSİNNN!
Gönlümü feth eden anakartı gelemedi daha X99 Sabertooth :)
|Rempıç :D
|Mobil platformlara boyun eğmeyeceğiz!
|off ne günlerdi be e6300 leri stok hava stoğutma ile 1.86 4,5 ghz ye çıkarmalar bir yandan ramlerle frekans tutturmaca oynama yaşlanmaya başlamışız yahu :/
Free WiLL
Aynen hocam efsaneydi. Timinglerle oynamak falan.
|Ahhhh AMD yılları ne güzeldi. İşlemcinin fanını söküp bakardık ne kadar dayanacak diye o zamanlar çok zevkliydi bu işler.
Extremi Heyecandır
Pahalı Hobi Olsa da,
Keyfi Nirvanadır..
Eskiden işlemciyi extreme soğutma ile 5ghz. yapmak için kırk takla atardık şimdilerde 2 tıkla aynı mhz. dahası bazı işlemciler default hızları bu mhz.lerde! Üreticiler çok oluyorlar artık çok,İnsanda keyif de bırakmadılar..