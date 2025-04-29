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Renault, C-SUV segmentindeki yeni modelinin adını Boreal olarak açıkladı. Önümüzdeki aylarda tanıtılacağı duyurulan yeni Renaul Boreal, Avrupa dışındaki 70'ten fazla pazarda satışa sunulacak ve ilk olarak Latin Amerika'da piyasaya çıkacak.

Renault’nun “International Game Plan 2027” stratejisinde önemli bir adım olarak konumlandırılan Boreal, 2023’ün sonlarında tanıtılan Kardian’ın ardından geliyor. Boreal’in tanıtımı Brezilya’da yapılacak ve Renault, bu crossover’a isim verirken epey düşündüklerini söylüyor. Açıklamaya göre “Boreal” ismi, Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı Boreas’tan türetilmiş. Ayrıca Latince’de “kuzey rüzgarı” anlamına geliyor.

Renault İsimlendirme Stratejileri Müdürü Sylvia dos Santos’a göre, bu isim bir SUV için oldukça uygun çünkü güç ve “statü kazandıran bir tasarım” çağrışımı yapıyor. Ayrıca aurora borealis yani kuzey ışıklarıyla da bağlantılı olduğu için egzotik bir his uyandırıyor.

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Sonuç olarak Renault, Boreal isminin SUV’un temsil ettiği teknoloji, statü ve konfor gibi değerleri mükemmel şekilde yansıttığını belirtiyor. Aracın, markanın ürün gamında daha önce benzeri görülmemiş bir model olacağı ve “kaçış ve keşif için bir davet” niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Pazarlama söylemleri bir kenara bırakılırsa, Boreal’in Dacia Bigster’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğine dair söylentiler var. Bu çok şaşırtıcı değil çünkü daha önce tanıtılan Kardian da Dacia Sandero’nun hafifçe revize edilmiş bir versiyonuydu.

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, Boreal büyük ihtimalle uygun fiyatlı, sade iç tasarıma sahip ve sağlam görünümlü bir crossover olacak. 10.1 inçlik bilgi-eğlence sistemi, 7 veya 10 inçlik dijital gösterge paneli gibi donanımlara sahip olabilir.

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Renault yeni C-SUV modelinin ismini açıkladı: Boreal