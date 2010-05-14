Asus'tan yeni nesil Nvidia ION tabanlı netbook: Eee PC 1201PN

Dizüstü bilgisayar pazarının önemli firmalarından Asus, Eee PC serisi netbook bilgisayarlarının ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Asus Eee PC serisinin yeni üyesi 1201PN adı verilen bilgisayar, sahip olduğu bazı donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Asus, Eee PC 1201PN adlı dizüstü bilgisayarında Nvidia ION 2 çipsetine yer veriyor. Sahip olduğu ION 2 çipseti sayesinde donanımsal hızlandırma yapma özelliğine sahip olan bilgisayar 1080p çözünürlükteki videoları oynatabiliyor. Asus'un 1.6 Ghz'lik Intel Atom N450 işlemcisine yer verdiği bilgisayarda sistem belleği 2 GB, depolama alanı için kullanılacak olan sabit disk kapasitesi ise 250 GB olarak belirlenmiş. 12.1 inç boyutlu LED aydınlatmalı ekranların tercih edildiği bilgisayarlar, kullanıcılara 1366x768 çözünürlük sunuyor. 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth, 3 adet USB girişi, HDMI çıkışı ve dahili kamera gibi bileşenler, Asus Eee PC 1201PN'de standart olarak yer alıyor.

Asus'un Windows 7 işletim sistemine yer verdiği, Nvidia ION 2 çipsetli bilgisayarı Eee PC 1201PN'nin 600$ civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi.