RTX 4050 ekran kartlı HP gaming dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim!

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD IPS 144 Hz, AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci, 16 GB DDR5-5600, 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6
İndirim kodu: HP4000
HP Victus B9KM3EA Gaming Dizüstü Bilgisayar Özellikleri
- Ekran: 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 300 nit, %62,5 sRGB
- İşlemci: AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6
- RAM: 16 GB DDR5-5600 RAM
- Depolama: 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Prime Day indirimli olarak satılan bu bilgisayarı YouTube kanalımızda sizin için inceledik. Dilerseniz aşağıdaki oynatıcıdan inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.
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normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre