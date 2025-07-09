RTX 4050 ekran kartlı HP gaming dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim!

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day indirimleri kapsamında 32.888 TL’ye satılan RTX 4050 ekran kartlı ve 1 TB SSD'li HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarda önce 2.000 TL indirim yapıldı, şimdi de indirim koduyla 4.000 TL ek indirim uygulanıyor. HP4000 koduyla bu bilgisayarı 26.888 TL’ye satın alabilirsiniz.

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD IPS 144 Hz, AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci, 16 GB DDR5-5600, 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6

İndirim kodu: HP4000

Tam Boyutta Gör Ödeme aşamasında “Hediye kartı, kupon veya promosyon kodu kullan” kısmına dokunarak HP4000 indirim kodunu girebilirsiniz. İndirim kodu 50 kişiyle sınırlı. Bu nedenle acele etmenizi öneririz.

HP Victus B9KM3EA Gaming Dizüstü Bilgisayar Özellikleri

Ekran : 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 300 nit, %62,5 sRGB

: 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 300 nit, %62,5 sRGB İşlemci : AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci

: AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci Ekran Kartı : NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6

: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6 RAM : 16 GB DDR5-5600 RAM

: 16 GB DDR5-5600 RAM Depolama: 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Prime Day indirimli olarak satılan bu bilgisayarı YouTube kanalımızda sizin için inceledik. Dilerseniz aşağıdaki oynatıcıdan inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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HP dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim!

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