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    RTX 4050 ekran kartlı HP gaming dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim!

    Ryzen™ 7 8845HS işlemcili, RTX 4050 ekran kartlı ve 1 TB SSD'li HP Victus oyuncu bilgisayarında Amazon'da tüm indirimlere ek sepette 4.000 TL indirim kampanyası başladı.

    HP dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim! Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day indirimleri kapsamında 32.888 TL’ye satılan RTX 4050 ekran kartlı ve 1 TB SSD'li HP Victus oyuncu dizüstü bilgisayarda önce 2.000 TL indirim yapıldı, şimdi de indirim koduyla 4.000 TL ek indirim uygulanıyor. HP4000 koduyla bu bilgisayarı 26.888 TL’ye satın alabilirsiniz.

    Ürünü sepete eklemek için tıklayın:👇🏻

    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD IPS 144 Hz, AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci, 16 GB DDR5-5600, 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6

    İndirim kodu: HP4000

    HP dizüstü bilgisayarda tüm indirimlere ek 4.000 TL indirim! Tam Boyutta Gör
    Ödeme aşamasında “Hediye kartı, kupon veya promosyon kodu kullan” kısmına dokunarak HP4000 indirim kodunu girebilirsiniz. İndirim kodu 50 kişiyle sınırlı. Bu nedenle acele etmenizi öneririz.

    HP Victus B9KM3EA Gaming Dizüstü Bilgisayar Özellikleri

    • Ekran: 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 300 nit, %62,5 sRGB
    • İşlemci: AMD Ryzen™ 7 8845HS 5,1 GHz İşlemci
    • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB GDDR6
    • RAM: 16 GB DDR5-5600 RAM
    • Depolama: 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

    Prime Day indirimli olarak satılan bu bilgisayarı YouTube kanalımızda sizin için inceledik. Dilerseniz aşağıdaki oynatıcıdan inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

    Bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar Forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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    tyt türkçe kaç dakikada çözülmeli askerlik muayenesi nerede yapılır ayağıma çivi battı şişti ne yapmalıyım risperdal kullanıp iyileşenler reçetesiz sakinleştirici ilaçlar

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