Asus ROG Strix OLED oyuncu monitörü fiyatı ile dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Oyuncu pazarında OLED monitörlerin maliyeti ve fiyatları halen zirvede yer alıyor. Asus ROG markası özellikle Çin’de fiyatı ile rekabette avantaj sağlayacak yeni bir OLED oyuncu monitörünü piyasaya sürüyor.

Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS oyuncu monitörü 27 inçlik QD-OLED panelinde 1440p çözünürlük sunuyor. Tazeleme hızı 280Hz seviyesine kadar çıkabilirken yüzde 99 DCI‑P3 renk gamutu, gerçek 10‑bit renk derinliği, sadece 0.03 ms griden griye tepki süresi ve Delta E < 2 renk doğruluğu mevcut.

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Asus, OLED panellerin en büyük sıkıntısı olan burn‑in sorunu için ürüne NEO Proximity Sensor adında bir teknoloji eklemiş. Bu teknoloji kullanıcı ekranın başından uzaklaşınca paneli otomatik karartan bir özellik sunuyor. Üstelik panel yanığına karşı garanti de veriliyor. Üründe HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve USB-C (DP Alt Mode, 15 W) portları mevcut.

Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS oyuncu monitörü Çin’de 558$ yaklaşık fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Bazı bölgelerde sübvansiyon ile 474$ civarına kadar iniyor ve böylece piyasadaki en uygun fiyatlı OLED oyuncu monitörlerinden birisi haline geliyor.



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