Asus'un ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Zenbook UX21E video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
aspirin_00
Ahhh ahh DH haber editörleri tekdüzelikten çıkın artık. Olmuyor işte teknoıloji ne kadar gelişse de sizin kriterlleriniz olduğu yerde sayıyor...
Arkadaş ne kadar güzel özetlemiş. Katılmamak elde değil.
|video silinmiş sanırım yeniden ekleyebilir misiniz. heryerde bu tür testler arıyorum.
|Ekranı 16'' Yapcaklar
Grafik Kartını Yükseltecekler
İşlemcide i7 Oldumu
Ortaya Süper UltraBook Çıkar
|İnceleme çok yüzeysel olmuş, bahsettiğiniz özellikleri zaten herhangi bir teknomarkete gidip inceleyebiliriz. Bizim sizden beklediğimiz ayak üstü yapılamayacak ince testleri bizlere sunmanız. Video işleme, görüntü-panel kalitesi, tuş hissi, ses kalitesi gibi.
|Elinize sağlık, başarılı inceleme. Ultrabookların daha yolu var hem fiyat anlamında ucuzlamaları hem de grafik kabiliyetleri olarak gelişmeleri gerekiyor.
|Kapaktaki asus logosu yerine elma koysan macbook air olurdu. Tasarim olarak birebir kopyalamislar.
|Fiyat farkı artmadıkça macbook air alır başını gider ASUS !!!
|Kızmasın kimse ama çok bıdı bıdı olmuş beğenmedim incelemeyi. Kimse darılmasın gücenmesin :(
|tasarım asus un yaptığı en iyi tasarım ama henüz ilk modeller olduğu için eksikleri var çok ihtiyaç duyulmuyorsa beklemek daha mantıklı diye düşünüyorum
|Süper inceleme teşekkürler. Ultrabook'lar arasında Lenovo'nun modeline çok iyi diyorlar. Onu da inceleyin lütfen.
yukarıdaki saydıgım özellikleri bu ntebook için uygunsuz görecek varsa 11.1 ekranda da oyun oynanmayacağını bilmesi gerekir...
çok iyi video inceleme göremedim... notebook açılırken o ekranı görmek siteyen kaç kişi var ama neredeeee