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Asus'un ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarı Zenbook UX21E video inceleme

8 yıl
56,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un ultrabook modellerinden 11.6-inç boyutundaki Zenbook UX21E test masamızda. Alüminyum kasası, ince yapısı ve 128GB kapasiteli SSD sürücü gibi donanım özellikleriyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar bakalım nasıl performans gösteriyor. 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aspirin_00 8 yıl en beğenilen
sistem kaç saniyede açılıyor... benim anlayamadığım konu ise bu dunyadaki bilgisayarlar sadece oyun uzerıne mi test edilir office 2010 dosyalarını yada 300 dpi da 250 mb lık psd dosyalrını açıp üzerinde çalışma yapma, ses kalitesinde , ekrannın güneşli ortamdayken aydınlatma kabiliyeti vssss vsss gibi testleri hiç göremiyoruz...
yukarıdaki saydıgım özellikleri bu ntebook için uygunsuz görecek varsa 11.1 ekranda da oyun oynanmayacağını bilmesi gerekir...
çok iyi video inceleme göremedim... notebook açılırken o ekranı görmek siteyen kaç kişi var ama neredeeee
sistem kaç saniyede açılıyor... benim anlayamadığım konu ise bu dunyadaki bilgisayarlar sadece oyun uzerıne mi test edilir office 2010 dosyalarını yada 300 dpi ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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ruyanfa0203 7 yıl
Tasarim olarak birebir kopyalamislar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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osooso148 8 yıl
aspirin_00
sistem kaç saniyede açılıyor... benim anlayamadığım konu ise bu dunyadaki bilgisayarlar sadece oyun uzerıne mi test edilir office 2010 dosyalarını yada 300 dpi da 250 mb lık psd dosyalrını açıp üzerinde çalışma yapma, ses kalitesinde , ekrannın güneşli ortamdayken aydınlatma kabiliyeti vssss vsss gibi testleri hiç göremiyoruz... yukarıdaki saydıgım özellikleri bu ntebook için uygunsuz görecek varsa 11.1 ekranda da oyun oynanmayacağını bilmesi gerekir...çok iyi video inceleme göremedim... notebook açılırken o ekranı görmek siteyen kaç kişi var ama neredeeee

Ahhh ahh DH haber editörleri tekdüzelikten çıkın artık. Olmuyor işte teknoıloji ne kadar gelişse de sizin kriterlleriniz olduğu yerde sayıyor...
Arkadaş ne kadar güzel özetlemiş. Katılmamak elde değil.
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nohackmove 7 yıl
video silinmiş sanırım yeniden ekleyebilir misiniz. heryerde bu tür testler arıyorum.
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BuYaZ 8 yıl
Ekranı 16'' Yapcaklar
Grafik Kartını Yükseltecekler
İşlemcide i7 Oldumu
Ortaya Süper UltraBook Çıkar
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Colossal 8 yıl
İnceleme çok yüzeysel olmuş, bahsettiğiniz özellikleri zaten herhangi bir teknomarkete gidip inceleyebiliriz. Bizim sizden beklediğimiz ayak üstü yapılamayacak ince testleri bizlere sunmanız. Video işleme, görüntü-panel kalitesi, tuş hissi, ses kalitesi gibi.
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DH Misafiri 8 yıl
Elinize sağlık, başarılı inceleme. Ultrabookların daha yolu var hem fiyat anlamında ucuzlamaları hem de grafik kabiliyetleri olarak gelişmeleri gerekiyor.
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flashpoint 8 yıl
Kapaktaki asus logosu yerine elma koysan macbook air olurdu. Tasarim olarak birebir kopyalamislar.
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyat farkı artmadıkça macbook air alır başını gider ASUS !!!
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Cremiesto 8 yıl
Kızmasın kimse ama çok bıdı bıdı olmuş beğenmedim incelemeyi. Kimse darılmasın gücenmesin :(
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Stanislas Xavier 8 yıl
tasarım asus un yaptığı en iyi tasarım ama henüz ilk modeller olduğu için eksikleri var çok ihtiyaç duyulmuyorsa beklemek daha mantıklı diye düşünüyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Süper inceleme teşekkürler. Ultrabook'lar arasında Lenovo'nun modeline çok iyi diyorlar. Onu da inceleyin lütfen.
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