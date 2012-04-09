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Audio Technica Apple iPod için ürettiği kulaklığı ATH-CKM500'ü satışa sundu

7 yıl
3,7b
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29
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ürettiği yüksek performanslı kulaklıklarıyla tanınan isimlerden Audio Technica, özellikle Apple iPod için hazırlamış olduğu kulakiçi kulaklığı ATH-CKM500'ü satışa sundu. Tasarım anlamında Audio Technica'nın klasik çizgilerini taşıyan kulaklığın teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
  • 12.5 mm sürücü
  • 5~25,000Hz frekans aralığı
  • 105dB/mW ses çıkış gücü
  • 200 mW maksimum giriş
  • 16? empedans
  • 3.5 mm stereo altın giriş
  • 60 cm kablo (Y tipi)
  • XS,S,M,L kulaklık lastikleri

Audio Technica ATH-CKM500, 115$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduu


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e-mutlu 7 yıl en beğenilen
Apple kullanıcıları alınmasın ama tüm firmalar apple kullanıcıları resmen kazıklıyor herşey apple özel üretildi diyilerek değerinden fazlaya satılıyor
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redoano 7 yıl
sennheiser cx500 kullanıyorum ama adui technica sağlam markadır.. Çok eski bir kulaklığı var bende, aga şimdiki kulaklıklardan o sesi ALAMIYORUM :)
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekden güçlü bir mikrofon :) Boyut küçük işlev kulağı patşatır..:) Haliyle maddiyatda.. :/
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JuelzII 7 yıl
Pahalıymış ya
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dostum kertenkele 7 yıl
yuh 115 dolar mı bozulursa bir hafta yemek yemez insan üzüntüden
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aziz77 7 yıl
115 dolara telefon satılıyor be.
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vidoko 7 yıl
açıkçası bu kulak içi kulaklara alişamadım gitti.nedense rahatsız oluyorum .
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renzokuken 7 yıl
musAKka,

cx 200 ile aynı olay benim de başıma geldi, dikkat etmek lazım :)
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nedensiz07 7 yıl
X-FI
nahege270
X-FI bu tür kulaklıklar hi çergonomik değil bana göre kulağa oturmuyor (tecrübeyle sabit) derin bass seslerini duyamıyorsunuz hal böyle olunca. sony exdlr90 mıdır nedir o vardı bende bir zaman ondan biliyorum.
+1
Aynı dert bende de vardı zamanında,sonra kulaküstü aldım rahat ettim
adam gibi kulak içi kulaklı kdaha iyidir bana göre.. şuan CX 300 II var bu ve buna benzer yapıda olan kulaklıklar ergonomiktir..

bendede cx 300II var gayat kullanıslı gerci su anda beats kullanıyorum ama
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musAKka 7 yıl
Bu arada in-ear kulaklıklardan bahsederken CX200 ile yaşadığım ufak bir bunalım anını anlatmak istiyorum:

Eylül ayında CKM50'min kablosunda kopukluk olduğu için tamire yollamıştım. Aynı zamanda Fethiye yolculuğu yapacağım diye de mecburen CX200'ü yanıma aldım. Otobüste taktım kulaklığı, zaten şöförün de 2 arkasındaki koltuktaydım, o yüzden nispeten kısık seste müzik dinliyorum. Derken gece uyumuşum ben. Gözümü açtım, baktım sabah olmuş. Kulaklığı çıkardım, hafif bir ağrı var kulağımda. "Uzun süre kulağımda kaldığı içindir" diye düşünüp dışarıyı izliyorum. Bu sırada uzaktan hafif mekanik bir konuşma sesi geliyor, gülüşmeler falan duyuyorum çoook uzaktan. "Otobüsün en arkasındakiler uyanmışlar" diye aklımdan geçirdim bu sefer. Ağzım da kurumuş, muavini el kol hareketleri ile çağırdım, su isteyeceğim. Eleman dibime kadar geldi, "buyrun" dedi. İşte o an kendimden geçiyordum. Anam, sanki Robocop kısık sesle konuşuyor! Arkamda oturanlara bakayım diye döndüm arkaya, benim "otobüsün en arkasından" duyduğumu sandığım seslerin sahibi meğer benim hemen arkamdaki elemanlarmış.


Aha dedim, sağır olduk. Adamdan su istedim, kendi sesim TRT Radyo modunda.
Eleman gitti, ben ağzımı burnumu kapatıp üflüyorum ama nafile. "Ulan tatil diye çıktık yola, hayatım kaydı" diye düşünüyorum, bundan sonraki hayatıma dair düşüncelere kapılmışım. Eleman bu sırada getirdi suyu, "bari üstüne soğuk bir su içeyim" diye diktim suyu kafaya, "tısssss" diye bir ses ile beraber 7.1 gümbür gümbür duymaya başladım. Ben hayatımda bu kadar mutlu olduğum bir anımı hatırlamıyorum. Sağa sola dönüyorum, bildiğin Dolby Surround, "left channel" , "right channel" testi yaptım, sonuç mükemmel. Bol yusuflu başlayan tatil, kısa sürede kendine geldi.

O yüzden özellikle uzun yolculuklarda in-ear kulaklık kullanırken dikkatli olun derim. Eğer kulaklık tıpa gibi sıfıra sıfır oturuyorsa otobüs yokuş aşağı, yukarı gittikçe basınç farkından dolayı hapı yutabilirsiniz.
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theyapici 7 yıl
senheiser markası güzel ama ürünleri flat değil sony zaten eski sony değil apple ın 50 tl lik kulaklığı beş para etmez bunu denemek lazım!
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Salvation27 7 yıl
bende cowon iaudio 7 var orginal kulaklık ve ve mp3.
üstüne ses görmedim. bas olarakta netlik olarakta tam doyurucu.
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Dexter61 7 yıl
Kulakiçi kulalıklar ,Kulaküstü kulaklıklara göre bass konusunda daha performanslıdır
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X-FI 7 yıl
bu tür kulaklıklar hi çergonomik değil bana göre kulağa oturmuyor (tecrübeyle sabit) derin bass seslerini duyamıyorsunuz hal böyle olunca. sony exdlr90 mıdır nedir o vardı bende bir zaman ondan biliyorum.
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nahege270 7 yıl X-FI
X-FI

bu tür kulaklıklar hi çergonomik değil bana göre kulağa oturmuyor (tecrübeyle sabit) derin bass seslerini duyamıyorsunuz hal böyle olunca. sony exdlr90 mıdır nedir o vardı bende bir zaman ondan biliyorum.

+1
Aynı dert bende de vardı zamanında,sonra kulaküstü aldım rahat ettim
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