Auzentech ikinci nesil X-Meridian 7.1 ses kartını duyurdu

Yüksek kaliteli ses kartlarıyla sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Auzentech, Creative'in ses kalmasını fırsat bilerek yeni model duyurularına devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile ikinci nesil X-Meridian 7.1 ses kartını duyurdu. C-Media'nın CMI 8788 yonga setini kullanan ve Dolby Digital Live Real Time içerik işleme yeteneği sunan ses kartı PCI ara birimini kullanıyor ve DTS Connect ve Xear 3D gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 24bit/192kHz 7.1 kanal analog oynatım yeteğine sahip olan Auzen X-Meridian 7.1'in sinyal-gürültü oranının 115 dB seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Altın kaplı baskılı devreye ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ses kartı, Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone, DTS Connect, DTS Interactive ve DTS Neo:P gibi piyasada yaygın olarak kullanılan mevcut ses teknolojilerinin önemli bir kısmına destek sunuyor. Aynı zamanda kulaklıklar için 7.1 kanal sanal ses dönüştürme özelliğine de sahip olan ikinci nesil X-Meridian 7.1, Kuzey Amerika'da 160 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.