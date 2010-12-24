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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Auzentech ikinci nesil X-Meridian 7.1 ses kartını duyurdu

8 yıl
26,8b
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12
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek kaliteli ses kartlarıyla sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Auzentech, Creative'in ses kalmasını fırsat bilerek yeni model duyurularına devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile ikinci nesil X-Meridian 7.1 ses kartını duyurdu. C-Media'nın CMI 8788 yonga setini kullanan ve Dolby Digital Live Real Time içerik işleme yeteneği sunan ses kartı PCI ara birimini kullanıyor ve DTS Connect ve Xear 3D gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 24bit/192kHz 7.1 kanal analog oynatım yeteğine sahip olan Auzen X-Meridian 7.1'in sinyal-gürültü oranının 115 dB seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Altın kaplı baskılı devreye ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ses kartı, Dolby Digital Live, Dolby Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone, DTS Connect, DTS Interactive ve DTS Neo:P gibi piyasada yaygın olarak kullanılan mevcut ses teknolojilerinin önemli bir kısmına destek sunuyor. Aynı zamanda kulaklıklar için 7.1 kanal sanal ses dönüştürme özelliğine de sahip olan ikinci nesil X-Meridian 7.1, Kuzey Amerika'da 160 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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Sunbuloglu 8 yıl
Digital bağlantısı olmadıktan sonra ne yapalım bu kartı.
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UzmaN345 8 yıl

Sunbuloglu

Digital bağlantısı olmadıktan sonra ne yapalım bu kartı.

Evet ben amfiye optik baglantı yapıyorum çok büyük bir eksik
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Batuist 8 yıl
pahalıymış.. ama ses kartı creative olmasında başka ne olursa olsun!!
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vidoko 8 yıl
digital optik çıkışı neden yok bunun ..
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saintroyo 8 yıl

vidoko

digital optik çıkışı neden yok bunun ..



bunlarda toslink dönüştürücü kullanılıyor. prelude da vardı o. belki bu da öyledir.

store.auzentech.com/...
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CWaRRioR 8 yıl
Auzentech Prelude kullanıyorum ve ön paneli ayrı olarak satın alınabiliyor.
Yalnız sanırım x-fi çiplerinin genel bir sorunu, %70 üzerindeki ses seviyesinde sesi gereğinden fazla bozuyor.
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saintroyo 8 yıl
CWaRRioR

Auzentech Prelude kullanıyorum ve ön paneli ayrı olarak satın alınabiliyor.



Yalnız sanırım x-fi çiplerinin genel bir sorunu, %70 üzerindeki ses seviyesinde sesi gereğinden fazla bozuyor.


ben x-fi xtremegamer fatality pro yu platinum ön panel ile kullanıyorum. bu prelude ile mümkün mü?

sanırım X-Fi Titanium I/O Drive ını kullanıyor ama bu da pek kullanışlı değil gibi

edit: ekleme
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bwhiteshark 8 yıl
İyide Blu-Ray çağında yeni nesil formatları niye desteklenmez?
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saintroyo 8 yıl
bulara içim gidiyor ama creative in ön paneline alışmışım bir kere ne olursa olsun oturduğum yerden kulaklık jakını çıkarıp takıyorum ve ses otomatik olarak kulaklığa gidiyor. yoksa piyasada o kadar kaliteli ses kartları var ki özellikle auzentech prelude gibi ama işte ön konsol dediğim gibi....
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V4LKyR 8 yıl
Tencere dibin neden kara?
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BarGoS 8 yıl
c media chipset ile creative in x-fi chipseti kıyaslanabilirmi ?
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FRAPS 8 yıl
1. nesil ile aralarında ne fark var ?

Ayrıca x fi çipli auzentech daha performanslı değilmidir ?

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