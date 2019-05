Avea “Hoş Geldin”diyor

%30 İndirim ve Jet Mobil Hediye Ediyor!

Müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çeken Avea, numarasını taşıyarak Avea’ya gelenleri de unutmuyor. Avea, TümOfis+İş, İşiniz Rahat ve HerYöne Özgürlük Tarifelerine numarasını taşıyarak 12 ay taahhütle gelenlere sabit ücretler üzerinden ‘‘hoş geldin’’ hediyesi olarak tam %30 indirim sunuyor.

Avantajlar bunlarla da bitmiyor! Faturalı Heryöne Özgürlük ve VIP Tarifelerine numara taşıyarak abone olan ve 12 yararlanmayı taahhüt eden müşterilere, Jet Mobil Modem, 12 ay boyunca 1 GB data ve 3.000 her yöne SMS Avea tarafından hediye ediliyor.

Türkiye’nin müşterilerini en uygun fiyatlarla en çok konuşturan operatörü Avea, numarasını taşıyarak Avea’yı tercih edenleri İndirimli Hoş geldin Kampanyası ile fırsatlarla karşılıyor. Kampanya kapsamında 30 Nisan 2011 tarihine kadar TümOfis+İş, İşiniz Rahat ve HerYöne Özgürlük Tarifelerine numarasını taşıyarak 12 ay taahhütle gelenlere sabit ücretler üzerinden %30 indirim avantajı sunuluyor.

Numarasını Avea’ya taşıyanlar 10.000 dakika kurumsal Avealılar ve 2.000 dakika sabit hatlarla olmak üzere tam 12.000 dakika doya doya konuşturan TümOfis+İş Tarifesi için 19 TL aylık sabit ücreti yerine 13.30 TL sabit ücret ödüyor. Dakika hesabı yapmadan 5.000 dakika Avealılarla, 1.000 dakika sabit hatlarla ve 750 dakika her yöne konuşturarak işinize değer katan İşiniz Rahat Tarifesinin aylık sabit ücreti kampanya kapsamında 55 TL yerine 38.50 TL. Her yöne özgürce konuşmak isteyenlerin tercih edeceği 5.000 dakika şirket içi, 5.000 dakika Avea ve 3.000 dakika her yöne konuşturan Her Yöne Özgürlük Tarifesi ise şimdi Avea’ya gelenlere 77 TL sabit ücret yerine 53.90 TL’ye sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman; ‘‘Müşterilerimize sunduğumuz avantajların yanı sıra numarasını taşıyarak Avea’yı tercih edenleri de unutmuyoruz. Numarasını Avea’ya taşıyarak gelenlere bu kampanyamız ile hoş geldin hediyesi vermek istedik. Bizi tercih ettikleri andan itibaren müşterilerimizin Avealı olma ayrıcalığını hissetmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda yeni kampanyalar ve tekliflerle müşterilerimizi şaşırtmaya ve özel hissetmelerini sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

