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    OLED stratejisi işe yaradı: LG'nin çeyrek kazancı belli oldu

    LG Display, 2025'in ilk çeyreğinde OLED odaklı dönüşüm sayesinde art arda ikinci kez faaliyet kârı açıkladı. Şirket, maliyetleri düşürerek kârlılığını korudu.  

    OLED stratejisi işe yaradı: LG'nin çeyrek kazancı belli oldu Tam Boyutta Gör
     LG Display, 2025’in ilk çeyreğinde 6,065 trilyon won gelir ve 33,5 milyar won (23 milyon dolar) faaliyet kârı açıkladı. Şirket, böylece üst üste ikinci çeyrekte de kâr açıklamış oldu. Bu başarının arkasında ise şirketin OLED dönüşüm süreci yer alıyor.

    LG Display toparlanıyor

    LG'nin paylaştığı çeyrek raporuna göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerde yüzde 15’lik artış kaydedildi. Özellikle TV, IT ve mobil cihazlara yönelik OLED panel sevkiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarının etkisi bu artışı destekledi. OLED ürünlerin toplam gelirdeki payı ise yüzde 55’e ulaştı. Ayrıca şirket, önceki yıla göre faaliyet kârında 500 milyar won’a yakın bir iyileşme sağladı.

    Detaylara gelirsek, TV panelleri toplam gelirlerin yüzde 22’sini, IT cihazlarına yönelik paneller yüzde 35’ini, mobil ve diğer cihazlara yönelik ürünler yüzde 34’ünü oluşturdu. Otomotiv panellerinin payı ise yüzde 9 oldu.

    Şu an için LG Display, küçük ve orta boy OLED segmentinde teknik rekabet gücünü artırmayı, Tandem OLED teknolojisiyle IT tarafında liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Guangzhou’daki büyük LCD fabrikasının elden çıkarılmasıyla, OLED odağının daha da genişlemesi bekleniyor. Otomotiv ekranlarında ise P-OLED, ATO ve LTPS LCD gibi gelişmiş çözümlerle global ölçekte büyüme planlanıyor.

    Finans Direktörü Sung-hyun Kim, temel rekabet gücünü artırmaya yönelik çabaların sonuç vermeye başladığını belirtti. Ancak bunun için istikrarın korunması gerekecek. Şirket, yıl genelinde kârlılığı sürdürülebilir hâle getirmek için operasyonel verimliliği geliştirmeyi ve ölçekli büyümeyi hedefliyor.

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