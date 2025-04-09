Turkcell’de şebeke problemi: Arama yapılamıyor!

- Turkcell “Paketiniz Bitti” hatası veriyor
- Turkcell uygulamalarına erişim sağlanamıyor
- Turkcell çöktü mü?
- Turkcell arama yapmıyor çözümü
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Turkcell “Paketiniz Bitti” hatası veriyor
Bugün yaklaşık olarak saat 17.00’den itibaren Turkcell’de arama problemi yaşıyor. Arama yapmak isteyen kullanıcılarda herhangi bir ses duyulmadan arama ekranı direkt kapanıyor. Bazı kullanıcılarda ise paketinde yeterli dakika olduğu halde “Paketiniz Tükendi” hatası veriyor.
Turkcell uygulamalarına erişim sağlanamıyor
Turkcell kullanıcıları arama yapamama sorununun yanı sıra Turkcell uygulamalarına da erişim sorunu yaşanıyor. Turkcell, Turkcell TV+, fizy gibi uygulamalara erişilemiyor. Bu sorun tüm Turkcell kullanıcılarında yaşanıyor.
Turkcell çöktü mü?
Turkcell’de yaşanan sorunların hem çağrı aşamasında hem de Turkcell servislerinde yaşanıyor olması, sorunun Turkcell sunucularından kaynaklandığını gösteriyor. Turkcell konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak konuyla ilgili olarak 532’ye çok sayıda kayıt bırakıldığı ve Twitter’da konunun gündeme geldiğini söyleyebiliriz. #Turkcell etiketine son 1 saatte 1.000'in üzerinde Tweet atıldı. Turkcell sorunu kısa süre içerisinde çözmeye çalışıyor.
Turkcell arama yapmıyor çözümü
Arama yapamıyorsanız geçici çözüm olarak telefonunuzun uçak modunu açıp kapatarak baz istasyonuna yeniden bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Baz istasyonuna yeniden bağlandığınızda yeniden arama yapabileceksiniz. Bu yöntem arama yapamama sorununuz için geçici çözüm olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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