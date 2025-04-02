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    Yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G, 12 taksit seçeneğiyle Turkcell'de satışa sunuldu

    Turkcell ve Samsung iş birliği kapsamında 5G uyumlu yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G telefon modeli Turkcell'de satışa çıktı. Ayda 1.829 TL'ye 12 taksit olarak satın alınabiliyor.
    Yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G, Turkcell'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Turkcell, Türkiye’de 5G’li telefonları yaygınlaştırmak için MWC 2025’te Samsung ile iş birliğini duyurmuştu. Samsung, Turkcell’e özel olarak Türkiye’de uygun fiyatlı 100 bin telefon üretecek. Bu iş birliğinin parçası olarak yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G telefonu Turkcell’de satışa sunuldu.

    Ayda 1.829 TL

    Turkcell müşterileri Samsung Galaxy A26 5G 128 GB’yi peşin veya faturaya ek 12 ay taksit avantajı ile satın alabiliyor. Telefon peşin olarak 15.485 TL’ye, tarifede kalma sözü verenlere peşin 1t.199 TL'ye satılıyor. Faturaya ek 12 taksitli olarak ise ayda 1.829 TL’ye alınabiliyor.

    Yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G, Turkcell'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Telefonda Turkcell, TV+, BiP, fizy ve lifebox uygulamaları yüklü olarak geliyor. Telefonu kontratlı ödeme yöntemleri ile satın alan Turkcell müşterileri 3 ay ücretsiz TV+ ve 1 ay 20 GB internet paketi hediyesi kazanıyor.

    Turkcell, Türkiye'de üretilen Samsung modellerinin avantajlı tekliflerle müşterilere sunulacağını açıklamıştı. Galaxy A26 5G modeli Samsung’un kendi sitesinde 15.499 TL’ye satılıyor. Turkcell şu an için kendi satış kanallarında bu telefon için fiyat avantajı sunamıyor ancak ileride tarifeye ek kampanyalar ile avantajlı fiyatlar yakalanabilir.

    Samsung Galaxy A26 5G özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç 120 Hz Full HD+ Super AMOLED ekran
    • İşlemci: Exynos 1380 yonga seti (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55)
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB/256GB depolama
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2.76", 0.64µm, OIS
      8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), 1/4", 1.12µm
      2 MP, f/2.4, (makro)
    • Ön Kamera: 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm
    • Batarya: 5000mAh, 25W kablolu şarj hızı
    • 5G Desteği: Var
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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