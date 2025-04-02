Yerli üretim Samsung Galaxy A26 5G, 12 taksit seçeneğiyle Turkcell'de satışa sunuldu

Ayda 1.829 TL
Turkcell müşterileri Samsung Galaxy A26 5G 128 GB’yi peşin veya faturaya ek 12 ay taksit avantajı ile satın alabiliyor. Telefon peşin olarak 15.485 TL’ye, tarifede kalma sözü verenlere peşin 1t.199 TL'ye satılıyor. Faturaya ek 12 taksitli olarak ise ayda 1.829 TL’ye alınabiliyor.
Telefonda Turkcell, TV+, BiP, fizy ve lifebox uygulamaları yüklü olarak geliyor. Telefonu kontratlı ödeme yöntemleri ile satın alan Turkcell müşterileri 3 ay ücretsiz TV+ ve 1 ay 20 GB internet paketi hediyesi kazanıyor.
Turkcell, Türkiye'de üretilen Samsung modellerinin avantajlı tekliflerle müşterilere sunulacağını açıklamıştı. Galaxy A26 5G modeli Samsung’un kendi sitesinde 15.499 TL’ye satılıyor. Turkcell şu an için kendi satış kanallarında bu telefon için fiyat avantajı sunamıyor ancak ileride tarifeye ek kampanyalar ile avantajlı fiyatlar yakalanabilir.
Samsung Galaxy A26 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç 120 Hz Full HD+ Super AMOLED ekran
- İşlemci: Exynos 1380 yonga seti (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55)
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB/256GB depolama
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2.76", 0.64µm, OIS
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), 1/4", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
- Ön Kamera: 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm
- Batarya: 5000mAh, 25W kablolu şarj hızı
- 5G Desteği: Var
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