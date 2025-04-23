İstanbul depreminde GSM operatörleri yine sınıfta kaldı

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Tam Boyutta Gör Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da Silivri açıklarında 23 Nisan tarihinde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, hasarlı veya riskli binaların etrafında bulunulmaması konusunda uyarılarda bulunurken artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Öte yandan deprem sonrasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları iletişim sorunları ile karşılaştı.

Operatörler iletişim sorunu yaşadı

Sosyal medyada deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar tarafından ve DH Forum üyelerinin yaptığı yapılan paylaşımlara göre İstanbul depremi sonrasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kullanıcıları şebeke sorunları yaşadı. Bu içeriğin yazıldığı sırada iletişim sorunlarının kesintili olarak devam ettiği belirtiliyor. Henüz operatörlerden bu konuda bir açıklama yapılmış değil.

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Şebeke sorunları yaşayan vatandaşlar, aileleri ve yakınlarına sesli görüşme gerçekleştirmekte zorlandı. Vatandaşlar WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları ile yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Deprem ve diğer büyük çaplı doğal afet durumlarında operatörlerin doğal iletişim altyapısının kapasitesi yoğun iletişim talebi nedeniyle çökebiliyor. Bu tip durumların üstesinden gelebilmek için uydu bağlantısı ve mobil gezer şebekeler gibi alternatif çözümlerin hızlıca devreye sokulması kritik önem taşıyor.

Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" denildi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılar da yaptı: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

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