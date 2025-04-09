Turkcell'den teknik aksaklık özrü: Hediye paket tanımladı

Turkcell'den özür hediyesi
Sorunla ilgili açıklamada bulunan Turkcell, özür dileyerek tüm abonelerine hediye internet ve dakika tanımladı.
Açıklamada, "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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