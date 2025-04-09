Turkcell'den teknik aksaklık özrü: Hediye paket tanımladı

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Tam Boyutta Gör Turkcell kullanıcıları bugün akşam saatlerinde şebeke problemleri yaşamış ve bazı kullanıcılar arama yapamamıştı. Bazı kullanıcılar ise "paketiniz bitti" uyarısıyla karşı karşıya kalmıştı.

Turkcell'den özür hediyesi

Sorunla ilgili açıklamada bulunan Turkcell, özür dileyerek tüm abonelerine hediye internet ve dakika tanımladı.

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Açıklamada, "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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