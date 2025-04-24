Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’dan depremde çöken operatörler hakkında açıklama

Bakan Uraloğlu, dün yaşanan problemin ardından bugün üç operatörün yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Depremde aramaların yüzde 25'i başarısız oldu
İstanbul’da üç operatörün toplam 20 bin baz istasyonu faaliyet gösteriyor. Baz istasyonlarında depremden kaynaklı herhangi bir hasar meydana gelmedi. Normale kıyasla internet üzerinden aramalarda 2 kat artış oldu, bağlantı problemi yaşanmadı. Ses görüşmesinde ise 7 ila 10 kat artış oldu ve mevcut aramaların yüzde 25’i başarısız oldu. Uraloğlu, 2019'da yaşanan Silivri depremlerinden sonra yaklaşık 4 katlık kapasite artışı sağladıklarına dikkati çekti.
Bakan Uraloğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Bizim rutinimizde Türkiye'de 2,5 kat fazla kapasitemizin olduğunu söylemek isterim. Yani normalin 2,5 katına kadar olan kapasiteyi hiçbir problemsiz karşılayabiliyoruz. Peki dünkü depremlerde ne yaşadık? Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise 2 kat artış oldu. 2,5 kat bir kapasitede 7-10 kat artış oldu. Biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yüzde 25'ini maalesef karşılayamadık. Web ve internet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık ve orada herhangi bir problemle karşılaşmadık”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, internet tabanlı aramalarda sorun yaşanmadığının altını çizerek, "(Sesli aramalarda) Kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık bir pik zaman ve istenen görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Sonrasında rutine döndü. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız doğrultusunda durumumuzu tekrar gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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