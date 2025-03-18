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    Türksat, 2 milyon haneye 1000 Mbps fiber altyapı getirecek

    Türksat Kablo, geçen yıl yaklaşık 1 milyon hanede 1000 Mbps fiber altyapı dönüşümünü tamamladığını, bu sene sonunda ise 2 milyon haneye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.
    Türksat, 2 milyon haneye 1000 Mbps fiber altyapı getirecek Tam Boyutta Gör
    Türksat Kablo, Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi kapsamında geçen yıl yaklaşık 1 milyon hanede 1000 Mbps fiber altyapı dönüşümünü tamamladığını açıkladı. 

    5,5 milyon haneye internet erişim imkanı sunuyor

    Türksat AŞ yaptığı açıklamada, Türksat Kablo'nın altyapı yatırımlarını hızlandırdığını belirterek, Kablonet markasıyla tüm Türkiye'ye internet hizmeti sunduğunu ve 5,5 milyon haneye erişim imkanı sunduğunu belirtti.

    Daha önce sadece kendi altyapısıyla hizmet veren Kablonet'in, 2022'de imzalanan Veri Akış Erişimi (VAE) Anlaşması'yla tüm ülkede hizmet sağlamaya başladığı belirtilen açıklamada, geçen yıl başlatılan Yeni Nesil Teknoloji Dönüşümü Projesi'yle 1 milyon hanede "Gigabit-Capable Passive Optical Network" (GPON) altyapı dönüşümünün tamamlandığı ifade edildi. Bu yıl sonunda ise dönüşümün gerçekleştiği hane sayısının 2 milyona çıkarılması hedefleniyor.

    Türksat ayrıca, altyapısının olmadığı yerlerde "TV Her Yerde" ve Türksat TV Box aracılığıyla televizyon hizmeti sunduğunu belirtti.

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