NetGSM Turkcell’i ABD'de mahkemeye verecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin dördüncü mobil operatörü olma hedefiyle yola çıkan NetGSM, kısa sürede 100 bin aboneye ulaşmayı başarmıştı. NetGSM, Turkcell ile mobil sanal şebeke operatörü (MVNO) anlaşması yaparak Turkcell baz istasyonları üzerinden hizmet veriyor. Turkcell’in hizmet bedellerine yüksek zam yapmasının ardından Turkcell ve NetGSM anlaşamadı. Turkcell, 5 Kasım 2024’ten itibaren NetGSM abonelerine hizmet vermeyi durdurdu. NetGSM bu konuyu ABD’de yargıya taşıyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 25 Ekim 2024 tarihli kararında, “Sözleşme'nin feshiyle ilgili Turkcell tarafından herhangi bir haklı gerekçenin bildirilmediği dikkate alınarak Kurum düzenlemeleri ve Sözleşme'nin mevcut hükümleri uyarınca mevcut ve yeni tesis edilecek Netgsm'in aboneleri için Netgsm'e SMŞH sunumuna devam edilmesine karar kılınmıştır” ifadesine yer verilmişti. NetGSM, BTK'nın bu kararı nedeniyle Turkcell'in geri adım atmasını bekliyor.

NetGSM CEO’su Adem ÖCAL, Turkcell ile yaşanan anlaşmazlık hakkında Türkiye’de siyaset, bürokrasi ve yargı tarafından yanıt alınamadığı için haklarını Turkcell’in işlem gördüğü borsalardan NYSE (New York Menkul Kıymetler Borsası) nezdinde New York mahkemelerinde aramaya başlayacaklarını bildirdi.

NetGSM CEO'su Adem ÖCAL'ın açıklaması şöyle:

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"Konuyu NYSE (Newyork Stock Exchange)'ye taşımak zorunda kalıyoruz.

Bilindiği üzere NetGSM'in mobil yeni abone alımı 5 Kasım 2024 ten bu yana BTK Kurul Kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma veya iptal alınmadığı halde ilgili mobil operatör tarafından uygulanmıyor.

Ulaştırma bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu 12 Kasım 2024'te ve MWC25'te, "Hakkaniyet ve mevzuat çerçevesinde konuyu çözeceğiz" demesine rağmen hala bekliyoruz.

Bu durumda sorulacak çok soru var. Bu soruların bir kaçını soralım;

"Neden BTK kararı uygulatılamıyor?

Sayın Bakanımızın da mı sözü geçmiyor?

BTK nın kararını ve Sayın Ulaştırma Bakanı'nı dinlemeyenlerin aldığı gücün kaynağı neresi?"

Avukatlarımız dün itibarıyla gerekli görüşmeleri yaparak Newyork'tan Türkiye'ye döndüler.

Hiç istemiyorduk.

Ancak 5 aydır Devletimizin kararı yerine getirilmeyince ve yatırımcılarının da zararına olduğu için başka çaremiz kalmadı.

En acı olanı da; Devletimizin Türkiye içinde bile sözünün geçmemesi. Haberleşme sektöründe Devlete olan güvenin sarsılması. Bizim yabancı devletlerde hakkımızı aramak zorunda bırakılmamız.

Her şeyin temelinde GÜVEN gelir. Güven kaybolursa Her şey kaybolur.

Güven için; insanların aşağıda, kuralların yukarıda olması şarttır."

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