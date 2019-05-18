BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!”

1970’lerin sonunda ise ABD, nükleer denemeler sonucu oluşan nükleer atığın depolanması için “tabut “ adı verilen bir depolama alanı inşa etmeye karar vermiş. Enewetak resifinin bir parçası olan Runit adası üzerinde bulunan bir kraterde toplanan radyoaktif toprak ve külün üzeri, 45 santimetre kalınlığında bir beton kubbeyle kapatılmış.
Ancak ABD yönetimi, söz konusu depolama çözümünü geçici bir süre kullanacağını değerlendirdiği için “tabutun” altını yalıtmayı ihmal etmiş. İnşası üzerinden onlarca yıl geçen kubbe üzerinde oluşan çatlaklara ilave olarak yapının kuvvetli bir fırtınada yıkılabilme ihtimali bölge halkı için kâbus olmaya başlamış.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü yaptığı açıklamaların endişeleri daha da artırdığı söyleniyor.
Genel Sekretere göre inşa edildiği tarihte alt kısmına yalıtım yapılmayan “tabuttan”, Pasifik Okyanusuna radyoaktif madde sızıyor olabilir.
Fiji’de bir öğrenci grubuyla yaptığı konuşmada gündeme gelen konu kapsamında Marshall Adaları Başkanı Hilda Heine’nin de çok endişeli olduğunu belirten Guterres, “Pasifik bildiğimiz kadarıyla geçmişte kurban edilmiş.” sözleriyle böyle bir sızıntının çevre ve bölge halkı için yıkıcı etkileri olabileceği imasında bulunmuş.
Maalesef bir çözüm önerisi yok
AFP’ye konuşan ve “Tabut” için bir çözüm önerisi getiremeyen Guterres, sadece Pasifiğin nükleer geçmişinin detaylıca araştırılması gerektiği uyarısında bulunabilmiş.
Genel Sekreter son olarak, “Fransız Polinezya’sı ve Marshall Adalarında gerçekleştirilen patlamalarla ilgili olarak çokça tedbir alınmalı. Bu tedbirler; halk sağlığının tesisi, toplum üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve diğer konuları kapsıyor. Aynı zamanda, yaşanan mağduriyetlerin telafisi için de maddi yardım gündeme gelebilir.” ifadelerini kullanmış.
https://www.afp.com/en/news/3954/un-chief-concerned-nuclear-coffin-leaking-pacific-doc-1gi1012 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cozum abd nın yok edılmesı.bırlesmıs mılletlerde abd nın yan kurulusu
Bencil, saldırgan ve bu gününü düşünen yarını umursamayan insanlarız ve bu bencilliğin bedeli bizlerden muhakkak çıkarılacaktır.
Ve bir gün bu dünya bizden alınacak, insan nesli yok olacak ve dünyayı hak eden hangi canlı ise ona verilecektir.
ABD dünyanın geri kalanından büyüktür. Zira dünyanın geri kalanının büyük çoğunluğu ABD'nin tasmalı köpeği konumundadır. İyi yaşamları bağımsız ve özgür oldukları izlenimi vermesin. Tek bir ABD emrine uymamaya bakar.
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