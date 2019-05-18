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BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!”

BM Genel Sekreteri, ABD'nin Marshall Adalarında yaptığı nükleer denemeler ve bunların sonucunda inşa edilen depolama alanından Pasifik Okyanusuna nükleer atık sızıyor olabileceği uyarısında bulundu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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1946 ila 1958 yılları arasında ABD, Marshall adalarında 67 adet nükleer silah denemesi yaptı. Gerçekleştirilen bu testler arasında “Bravo” adı verilen ve ülkenin patlattığı en güçlü hidrojen bombası olan nükleer silah da bulunuyordu.

1970’lerin sonunda ise ABD, nükleer denemeler sonucu oluşan nükleer atığın depolanması için “tabut “ adı verilen bir depolama alanı inşa etmeye karar vermiş. Enewetak resifinin bir parçası olan Runit adası üzerinde bulunan bir kraterde toplanan radyoaktif toprak ve külün üzeri, 45 santimetre kalınlığında bir beton kubbeyle kapatılmış.

Ancak ABD yönetimi, söz konusu depolama çözümünü geçici bir süre kullanacağını değerlendirdiği için “tabutun” altını yalıtmayı ihmal etmiş. İnşası üzerinden onlarca yıl geçen kubbe üzerinde oluşan çatlaklara ilave olarak yapının kuvvetli bir fırtınada yıkılabilme ihtimali bölge halkı için kâbus olmaya başlamış.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü yaptığı açıklamaların endişeleri daha da artırdığı söyleniyor.

Genel Sekretere göre inşa edildiği tarihte alt kısmına yalıtım yapılmayan “tabuttan”, Pasifik Okyanusuna radyoaktif madde sızıyor olabilir.

BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!”
 

Fiji’de bir öğrenci grubuyla yaptığı konuşmada gündeme gelen konu kapsamında Marshall Adaları Başkanı Hilda Heine’nin de çok endişeli olduğunu belirten Guterres, “Pasifik bildiğimiz kadarıyla geçmişte kurban edilmiş.” sözleriyle böyle bir sızıntının çevre ve bölge halkı için yıkıcı etkileri olabileceği imasında bulunmuş.

Maalesef bir çözüm önerisi yok 

AFP’ye konuşan ve “Tabut” için bir çözüm önerisi getiremeyen Guterres, sadece Pasifiğin nükleer geçmişinin detaylıca araştırılması gerektiği uyarısında bulunabilmiş.

Genel Sekreter son olarak, “Fransız Polinezya’sı ve Marshall Adalarında gerçekleştirilen patlamalarla ilgili olarak çokça tedbir alınmalı. Bu tedbirler; halk sağlığının tesisi, toplum üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve diğer konuları kapsıyor. Aynı zamanda, yaşanan mağduriyetlerin telafisi için de maddi yardım gündeme gelebilir.” ifadelerini kullanmış.


https://www.afp.com/en/news/3954/un-chief-concerned-nuclear-coffin-leaking-pacific-doc-1gi1012 Yorum Yaz
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sosisvesalam 3 hf. en beğenilen
amerikaya yüklü miktarda para cezası kesilmeli vermezse dünya ülkeleri ekonomik yaptırım uygulamalı
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DH Misafiri 2 hf.
Gözlerinizi kapatıp beklemeyin ha bu öyle bir şey değil :) Zaman akiiiiiiiiyyyyy
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Yetkililer tarafından “Sızıyor olabilir” açıklaması yapılıyorsa ölçülmüştür ve kesinlikle sızıyordur. Dünyayı mahvedenler yine insanlar hep biz insanlar. 🤦🏻‍♂️
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aydınayhan 3 hf.
abd sılah uretıp canlıları yok edıyor
cozum abd nın yok edılmesı.bırlesmıs mılletlerde abd nın yan kurulusu
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Konu nükleer deneme sonrası kalan atığın saklanması kısmında kısılı kalmış. Onlarca denemenin sonrasında doğada yaratılan tahribat konusunda pek de ilgi ve bilgi yok.
Bencil, saldırgan ve bu gününü düşünen yarını umursamayan insanlarız ve bu bencilliğin bedeli bizlerden muhakkak çıkarılacaktır.
Ve bir gün bu dünya bizden alınacak, insan nesli yok olacak ve dünyayı hak eden hangi canlı ise ona verilecektir.

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Asus gl702 3 hf. MonitörKertenkelesi
Hocam atom bombalarıyla ilgili veya nükleer sızıntılarla ilgili zararlarını gösteren bir video var mı, şöyle örnek resimlerle anlatan. Bombanın ne kadar uzağına ışınlar ne kadar güçte ve hızda yayılıyorlar vs. ne kadar zararları var kaç yılda etkisi ciddi anlamda azalıyor gibi.
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sreylare 3 hf.
O tabuta Amerika ve diğer dünya ülkelerinin başına bela olan kim ve ne varsa tıkılmalı. Zira bazı insanlara mezar bile fazladır.
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homebird 3 hf.
ABD, Dünyanın başına gelmiş en büyük felakettir.
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sosisvesalam 3 hf. en beğenilen
amerikaya yüklü miktarda para cezası kesilmeli vermezse dünya ülkeleri ekonomik yaptırım uygulamalı
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Jül Sezar 3 hf. sosisvesalam
nick-mesaj uyumu
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gcb1903 3 hf. sosisvesalam
Amerika'ya yaptırım yapılsın da buna gücü ve cesareti yetecek kaç tane bağımsız devlet var. İtalya, Fransa, İngiltere, Norveç, Avustralya, Hollanda, Yunanistan, Belçika, Kanada, Japonya, G. Kore, Almanya, Danimarka, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Avusturya, tüm Arap ülkeleri, İsrail, Ukrayna, Yeni Zelanda, İzlanda, İsveç, Belarus, Litvanya, Letonya, Finlandiya, G. Afrika, Şili, Peru, Uruguay, Arjantin, Paraguay, Ekvator, Kosta Rika, Panama vs vs daha onlarca irili ufaklı ülke tam anlamıyla ABD güdümünde ve şemsiyesi altında yaşamaktadır. Çin ve Rusya mı kesecek cezayı? Yanlış anlama ama Rusya'ya zaten yıllardır cezayı uyguluyor ABD ve Rusya yıllardır ekonomik buhranda. Çin'e ise son zamanlarda neler yaptığını görüyoruz.
ABD dünyanın geri kalanından büyüktür. Zira dünyanın geri kalanının büyük çoğunluğu ABD'nin tasmalı köpeği konumundadır. İyi yaşamları bağımsız ve özgür oldukları izlenimi vermesin. Tek bir ABD emrine uymamaya bakar.
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