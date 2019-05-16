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Lilium’un gerçek boyuttaki elektrik motorlu prototip uçağı ilk kez uçtu

Almanya merkezli havacılık şirketi Lilium'un beş kişilik uçan taksisi, ilk dikey kalkış testini başarıyla tamamladı ve şirket için önemli bir engel aşılmış oldu. Detaylar haberimizde.
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Lilium’un gerçek boyuttaki elektrik motorlu prototip uçağı ilk kez uçtu
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2016 yılında bir havacılık girişimi olarak hayatına başlayan Almanya merkezli Lilium adlı şirket; beş kişi kapasiteli, dikine kalkış yaptıktan sonra havada yatay uçuş moduna geçebilen ve tek şarjla ciddi süreler havada kalan elektrikli uçak fikriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

2017 yılının Nisan ayında ise şirket, uçağın iki kişilik prototipi ile bir deneme yapmış ve uçağın havadayken dikey kalkış modundan yatay uçuş moduna geçiş anını tanıtmıştı. Söz konusu tanıtım ardından 90 milyon dolarlık bir bütçe elde etmeyi başaran şirket, uçağın beş kişilik prototipi üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Geçen süre zarfında uçağın tasarımında büyük ilerleme kaydeden Lilium, sonunda uçağın beş kişilik tam ölçekli prototipi ile yaptığı ilk dikey kalkış görevini başarı ile tamamladı. 

Trafik sorununa temiz ve sessiz bir çözüm bulmak hedefiyle ortaya çıkan şirket ve geliştirilen uçan taksinin, şehirlerde konuşlandırılacak belli noktalara iniş kalkış yapabileceği ve yer trafiğinde yaklaşık 55 dakika süren bir yolculuğu 5 dakikada tamamlayabileceği ifade ediliyor.

Tek şarjla 300 km mesafe 

Katlanabilir iniş takımları, elektronik uçuş kumanda sistemi ve toplam 36 adet elektrik motoruna sahip uçağın; 300 km/s hızlarına ulaşabilirken, tek şarjla 300 km mesafe kat edebileceği ifade ediliyor.

Uçağın test uçuşu kapsamındaki hislerini paylaşan şirketin CEO’su Daniel Wiegand, “Havacılık şirketleri için ilk uçuşlar her zaman en kritik anlar olmuştur. Bu kapsamda Lilium Jet, kendisinden beklenenleri tam olarak yerine getirerek, bütün komutlarımıza zamanında cevap vermiştir.” ifadelerini kullanmış. CEO bir sonraki görevin ise uçağın, dikey uçuş modundan yatay moda kusursuz bir şeklide geçirilmesi olduğunu belirtmiş.

Şirket, 2025 yılı itibariyle uçan taksilerin şehirlerde hizmet vermeye başlamasını umuyor. Klasik taksilere ödenen seyahat ücretine yakın maliyetler oluşturacağı düşünülen uçan taksiler için akıbetin, havacılık denetleme kurumlarının alacağı kararlar sonucu belli olacağı söyleniyor.


https://newatlas.com/lilium-jet-full-sized-flight/59702/ Yorum Yaz
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Sharparrow 3 hf.
Dağ fare doğurmuş nasıl seviniyorlar...
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DH Misafiri 3 hf.
Bu araç tasarım olarak hiç bir şey vadetmiyor hani soruyorum zaten hali hazırda tek motorlu aynı kabin kapasiteli araçlar var peki bu araç ne koyuyor ortaya pist olmadan kalkış mı ?
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Şıh Hazretleri 3 hf. DH Misafiri
Amaç da zaten bu. Şehir içinde taksilerin yerine kullanılabilecek bir araç çıkarmak. Bunu da işte böyle araçlar ile yapıyor. Şuandaki klasik bütün hava araçları kalkış ve iniş için piste ihtiyaç duyuyor. Bu araçlar da bir nevi helikopter gibi dikey iniş kalkış gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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darkaura 3 hf.
bu tip iddiali projelerde 3d modellerden otesini gormek guzel
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