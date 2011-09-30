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BRC, PO/gaz‘ ı Tavsiye Eder

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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BRC, PO/gaz‘ ı Tavsiye Eder
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Ürün ve hizmet kalitesiyle Türkiye otogaz dönüşüm pazarında öne çıkan BRC, Türkiye‘ nin köklü ve yaygın akaryakıt dağıtım firması Petrol Ofisi ile güçlerini birleştiriyor.


Büyüyen otogaz pazarında müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttırmak üzere şekillenen bu işbirliği kapsamında, BRC olarak Petrol Ofisi‘ nin motoru temizleyen, ekonomi ve performans sunan ürünün PO/gaz‘ ı tavsiye edeceğiz.
Petrol Ofisi ise PO/gaz satışı yapmakta olduğu Türkiye çapındaki 1400 istasyonunda müşterilerini BRC ile yapılan işbirliği hakkında bilgilendiriyor olacak.


Bu işbirliği sayesinde ortak fayda sağlayacağımız müşterilerimizin araçlarında hem güvenilir bir otogaz dönüşüm sistemi, hem de güvenilir ve kaliteli bir yakıt kullanmalarını sağlamış olacağız.


BRC müşterilerine 2 kat puan!
BRC müşterilerine özel olarak hazırlanan Positive kart kullanıcıları, Petrol Ofisi‘ nden yaptıkları tüm PO/gaz ve benzin alışverişleri için 2 kat puan kazanıyor olacaklar. Bu avantaj sayesinde müşterilerimiz “hediye yakıt“ kampanyalarından 2 kat avantaj sağlayacaklar.

BRC, PO/gaz‘ ı Tavsiye Eder
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Positive kartlar, yetkili servislerimizde BRC müşterilerine ücretsiz olarak verilecek olup, kartla birlikte verilecek hoşgeldiniz kiti içerisinde kampanya hakkında detaylı bilgi bulunacaktır.


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