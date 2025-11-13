Vodafone Türkiye, en hızlı büyüme gösteren operatör oldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 2025’in Nisan-Eylül ayları arasındaki 6 aylık dönemi kapsayan “2025-2026 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını” açıkladı. Şirketin gelirleri, abone sayısı, büyüme rakamları paylaşıldı.

Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül arasındaki 6 aylık dönemde dijital servislerden 64,8 milyar TL gelir elde etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 23,7 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 61,3 milyar TL, FAVÖK ise 27,0 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu dönemde gelir bazında en hızlı büyümeyi elde eden mobil operatör oldu. Geçen yılın aynı döneminde servislerden 42,1 milyar TL gelir elde edilmiş, FAVÖK ise 15 milyar TL olarak açıklanmıştı.

2.721 petabyte mobil internet kullanıldı

Nisan-Eylül aylarında Vodafone kullanıcıları toplam 2.721 petabyte mobil veri kullandı. Geçen yılın aynı döneminde 2.520 petabyte'a mobil veri kullanılmıştı.

Vodafone’un abone sayısı 25,5 milyon

Vodafone’un güncel abone sayısı 25,5 milyon olarak açıklandı. M2M aboneleriyle birlikte 31,6 milyona ulaşıldı. Faturalı abone sayısı 21,3 milyon olarak açıklandı. Abonelerin yüzde 83,5’ini faturalı aboneler oluşturuyor. Sabit genişbant internet hizmeti alan abone sayısı ise 1,4 milyon olarak devam etti.

Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken bu kanallarda yapılan aylık oplam işlem sayısı 430 milyona yükseldi.

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 9,6 milyona, TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyona, aylık sohbet sayısı ise 24,3 milyon yükseldi.

