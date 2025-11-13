Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone Türkiye, en hızlı büyüme gösteren operatör oldu

    Vodafone Türkiye, 2025-2026 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını paylaştı. Vodafone Türkiye, bu dönemde en hızlı büyüyen operatör olma hedefini tutturdu.           

    Vodafone Türkiye, en hızlı büyüme gösteren operatör oldu Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, 2025’in Nisan-Eylül ayları arasındaki 6 aylık dönemi kapsayan “2025-2026 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını” açıkladı. Şirketin gelirleri, abone sayısı, büyüme rakamları paylaşıldı.

    Vodafone Türkiye, Nisan-Eylül arasındaki 6 aylık dönemde dijital servislerden 64,8 milyar TL gelir elde etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 23,7 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 61,3 milyar TL, FAVÖK ise 27,0 milyar TL olarak kaydedildi.

    Bu dönemde gelir bazında en hızlı büyümeyi elde eden mobil operatör oldu. Geçen yılın aynı döneminde servislerden 42,1 milyar TL gelir elde edilmiş, FAVÖK ise 15 milyar TL olarak açıklanmıştı.

    2.721 petabyte mobil internet kullanıldı

    Nisan-Eylül aylarında Vodafone kullanıcıları toplam 2.721 petabyte mobil veri kullandı. Geçen yılın aynı döneminde 2.520 petabyte'a mobil veri kullanılmıştı.

    Vodafone’un abone sayısı 25,5 milyon

    Vodafone’un güncel abone sayısı 25,5 milyon olarak açıklandı. M2M aboneleriyle birlikte 31,6 milyona ulaşıldı. Faturalı abone sayısı 21,3 milyon olarak açıklandı. Abonelerin yüzde 83,5’ini faturalı aboneler oluşturuyor. Sabit genişbant internet hizmeti alan abone sayısı ise 1,4 milyon olarak devam etti.

    Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken bu kanallarda yapılan aylık oplam işlem sayısı 430 milyona yükseldi.

    Vodafone Pay kullanıcı sayısı 9,6 milyona, TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyona, aylık sohbet sayısı ise 24,3 milyon yükseldi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    robert koleji 100 burs veriyor mu high school dxd izleme sırası nfs most wanted türkçe yama netspeed referans kodu 2025 3 ay ertelemeli kredi erken kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum