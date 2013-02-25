Barnes & Noble, Nook tablet / e-kitap okuyucusu için yol ayrımında

1873 yılında kurulan ABD'nin köklü kitabevlerinden Barnes & Noble, ilk defa 2009 yılında satışa sunduğu Nook elektronik kitap okuyucuları ve tabletleriyle ilgili olarak strateji değişikliğine gidiyor.

New York Times'ın isminin açıklanmasını istemeyen kaynağına göre Barnes & Noble, son çeyrekte istenen performansı gösteremeyen Nook birimini küçülterek Nook cihazlarına daha az odaklanmayı planlıyor. Firmanın üst düzey yoneticilerinin bu stratejiyi detaylıca değerledirdikleri ifade edilirken, firma içerisinde Nook alanına daha fazla efor göstermektense düşük kar marjıyla da olsa içeriklerin iOS ve Android gibi diğer platformlarda daha rahat kullanılabilir hale getirilme fikrinin ağır bastığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili farklı bir yorum ise iş dünyasının önemli yayın organlarından The Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye göre, Barnes & Noble'ın başkanı ve en büyük hissedarı durumda olan Leonard Riggio firmanın kitap mağazalarını satın almak icin teklif yapmayı planlarken; bu durumun hayata geçmesiyle Nook biriminin farklı bir şekilde yola devam edebilmesinin önü açılmış olacak.