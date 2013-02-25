Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Barnes & Noble, Nook tablet / e-kitap okuyucusu için yol ayrımında

6 yıl
724
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Barnes & Noble, Nook tablet / e-kitap okuyucusu için yol ayrımında
Tam Boyutta Gör

1873 yılında kurulan ABD'nin köklü kitabevlerinden Barnes & Noble, ilk defa 2009 yılında satışa sunduğu Nook elektronik kitap okuyucuları ve tabletleriyle ilgili olarak strateji değişikliğine gidiyor.

New York Times'ın isminin açıklanmasını istemeyen kaynağına göre Barnes & Noble, son çeyrekte istenen performansı gösteremeyen Nook birimini küçülterek Nook cihazlarına daha az odaklanmayı planlıyor. Firmanın üst düzey yoneticilerinin bu stratejiyi detaylıca değerledirdikleri ifade edilirken, firma içerisinde Nook alanına daha fazla efor göstermektense düşük kar marjıyla da olsa içeriklerin iOS ve Android gibi diğer platformlarda daha rahat kullanılabilir hale getirilme fikrinin ağır bastığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili farklı bir yorum ise iş dünyasının önemli yayın organlarından The Wall Street Journal'dan geldi. Gazeteye göre, Barnes & Noble'ın başkanı ve en büyük hissedarı durumda olan Leonard Riggio firmanın kitap mağazalarını satın almak icin teklif yapmayı planlarken; bu durumun hayata geçmesiyle Nook biriminin farklı bir şekilde yola devam edebilmesinin önü açılmış olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Smile75 6 yıl
Bence de cihaz yerine uygulama yapsınlar ve uygulama içi de kitap satışları olsun daha çok kazanırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
android ve ios karşısında herhangi bir donanımın bağımsız tutunması gerçekten çok zor.Amazon a bile hala şaşırıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jack Rabbit Slims 6 yıl teramit
teramit

android ve ios karşısında herhangi bir donanımın bağımsız tutunması gerçekten çok zor.Amazon a bile hala şaşırıyorum.

Ciddi ciddi gidin önce e-kitap okuyucuları araştırın, e-ink teknolojisiyle başlayabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
E-kitap gerçekten güzel ama normal kitap da bir o kadar güzel oluyor. Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
mevzu kitap olunca tek yorum yok :) şifaen gireyim bir tane de ayıp olmasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey 6 yıl DonanımHaber Barselona'da; İlk değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim