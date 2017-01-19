“Ben 10: Tam Gaz” dünyanın dört bir yanında

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Serinin baş karakteri Ben Tennyson’un hikayesi, Büyükbaba Max ve kuzeni Gwen ile birlikte hayatının en iyi yaz tatiline çıkması ile başlar. Tatilde, güçlü uzaylı kahramanlara dönüşmesini sağlayan Omnitrix adlı saati keşfeder. Ben10 Tam Gaz oyununda ise Ben, dünyayı kurtarmak için kötü niyetli dev robotlar, sihirbazlar ve tüm kötülük yapanlara karşı savaşır.

Oyuncular, Ben ve dönüştüğü uzaylı kahramanlara bürünerek bu heyecan dolu dünyayı bizzat yaşama fırsatı bulacaklar.

Oyun, ilk aşamada beş uzaylı karakter ve 60 seviye ile başlıyor. Ben’in çizgi filmde yaşadığı maceralara göre yeni seviye ve karakterlerle güncellenmeye devam ediyor. Ben10: Tam Gaz’a eklenen oyun özellikleri ise şöyle;

Çoklu karakter seçenekleri için uzaylı dönüşümleri

Mobil cihazlar için optimize edilen 3D koşucu stili kumanda seçenekleri

Omnitrix ve uzaylı güncellemeleri

Mükemmel oyun değeri için çoklu seviye yolları Siz de bu muhteşem heyecana ortak olmak istiyorsanız; iOS ve Google Play’den Ben 10: Tam Gaz oyununu satın alabilirsiniz. Ben 10’i ise hafta içi her gün 17:30 ve haftasonları 10:00’da Cartoon Network’te izleyebilirsiniz. Siz de bu muhteşem heyecana ortak olmak istiyorsanız; iOS ve Google Play’den Ben 10: Tam Gaz oyununu satın alabilirsiniz. Ben 10’i ise hafta içi her gün 17:30 ve haftasonları 10:00’da Cartoon Network’te izleyebilirsiniz.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

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