“Ben 10: Tam Gaz” dünyanın dört bir yanında

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Serinin baş karakteri Ben Tennyson’un hikayesi, Büyükbaba Max ve kuzeni Gwen ile birlikte hayatının en iyi yaz tatiline çıkması ile başlar. Tatilde, güçlü uzaylı kahramanlara dönüşmesini sağlayan Omnitrix adlı saati keşfeder. Ben10 Tam Gaz oyununda ise Ben, dünyayı kurtarmak için kötü niyetli dev robotlar, sihirbazlar ve tüm kötülük yapanlara karşı savaşır.
Oyuncular, Ben ve dönüştüğü uzaylı kahramanlara bürünerek bu heyecan dolu dünyayı bizzat yaşama fırsatı bulacaklar.
Oyun, ilk aşamada beş uzaylı karakter ve 60 seviye ile başlıyor. Ben’in çizgi filmde yaşadığı maceralara göre yeni seviye ve karakterlerle güncellenmeye devam ediyor. Ben10: Tam Gaz’a eklenen oyun özellikleri ise şöyle;
- Çoklu karakter seçenekleri için uzaylı dönüşümleri
- Mobil cihazlar için optimize edilen 3D koşucu stili kumanda seçenekleri
- Omnitrix ve uzaylı güncellemeleri
- Mükemmel oyun değeri için çoklu seviye yolları
Oyunun iOS bağlantısı: https://itunes.apple.com/tr/app/ben-10-up-to-speed/id1159052944?ls=1&mt=8
Oyunun Android bağlantısı: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.b10runner&hl=tr
Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
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