Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ'dan 12 saat pil ömrü sunan Android tablet: PC R100

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BenQ'dan 12 saat pil ömrü sunan Android tablet: PC R100
Tam Boyutta Gör

Ülkemizde daha çok monitörleriyle tanınan Tayvan merkezli elektronik üreticisi BenQ, yeni yılda tablet bilgisayar pazarına giriş yapan üreticilerden birisi olacak. Farklı fiyat segmentleri için çok sayıda model üzerinde çalıştığı belirtilen firmanın, PC R100 kod adını taşıyan ilk modeline ait görseller ve teknik detaylar gelmeye başladı.

Samsung tarafından üretilen 833MHz hızındaki ARM tabanlı işlemcinin güç verdiği tablet bilgisayar, 10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Android işletim sistemiyle gelen BenQ PC R100'in ilk etapta Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle sunulacağı ancak daha sonra, yakın zamanda lanse edilen Android 2.3 güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Konfigürasyonuna göre 4GB/8GB dahili depolama kapasitesiyle gelmesin beklenen tablet bilgisayarda, daha fazla depolama alanı için SD kart desteği de sunuyor. USB ve HDMI konnektörleri başta olmak üzere farklı konnektörlere yer verilen BenQ PC R100'ün en dikkat çekici yanı ise iddia edilen pil süresi zira tek şarjla 12 saat çalışabildiği belirtiliyor.

Kendine has özel bir kullanıcı arabirimine de sahip olacak BenQ PC R100'ün yeni yılda Amerika'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.

BenQ'dan 12 saat pil ömrü sunan Android tablet: PC R100
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shanke 8 yıl
250-350 dolar arası olur bu ürün kanımca :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Hazır sandy bridge ler yoldayken ve daha az güç tüketimi yapacakları belşirtilirken kötü bir yatırım olmus sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Android bir sistem için çok kalın, 16gb oem SSD lerin fiyatı 30 dolar iken 4-8gb cok az kalıyor neyden kacınmıslar acaba.Ağırlığı ne acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
internet amaçlı kullanım için pil süresi fena değil.. ama flash sitelerde 1GHz işlemciler bile zorlanırken 833MHzlik bir işlemci ile ne yapabilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 8 yıl

Batuist

internet amaçlı kullanım için pil süresi fena değil.. ama flash sitelerde 1GHz işlemciler bile zorlanırken 833MHzlik bir işlemci ile ne yapabilir?

apple in ısrarla flashdan kaçınmasının sebebi de bu degilmi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Optoma PK301: Cebinizdeki Sinema! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim