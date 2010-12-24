BenQ'dan 12 saat pil ömrü sunan Android tablet: PC R100

Ülkemizde daha çok monitörleriyle tanınan Tayvan merkezli elektronik üreticisi BenQ, yeni yılda tablet bilgisayar pazarına giriş yapan üreticilerden birisi olacak. Farklı fiyat segmentleri için çok sayıda model üzerinde çalıştığı belirtilen firmanın, PC R100 kod adını taşıyan ilk modeline ait görseller ve teknik detaylar gelmeye başladı.

Samsung tarafından üretilen 833MHz hızındaki ARM tabanlı işlemcinin güç verdiği tablet bilgisayar, 10-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. Android işletim sistemiyle gelen BenQ PC R100'in ilk etapta Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle sunulacağı ancak daha sonra, yakın zamanda lanse edilen Android 2.3 güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Konfigürasyonuna göre 4GB/8GB dahili depolama kapasitesiyle gelmesin beklenen tablet bilgisayarda, daha fazla depolama alanı için SD kart desteği de sunuyor. USB ve HDMI konnektörleri başta olmak üzere farklı konnektörlere yer verilen BenQ PC R100'ün en dikkat çekici yanı ise iddia edilen pil süresi zira tek şarjla 12 saat çalışabildiği belirtiliyor.

Kendine has özel bir kullanıcı arabirimine de sahip olacak BenQ PC R100'ün yeni yılda Amerika'da satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.