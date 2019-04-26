Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi

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Nörolojik durumları sebebiyle konuşma yetisini kaybeden insanların, bu özelliğin kullanılmasına yarayan beyin sinyallerini göndermeye devam ettiği bilinen bir gerçek. Kaliforniya Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar da halihazırda bilinen bu durumu, insanların seslerini geri kazanmalarını sağlayacak bir cihaz üretmek için kullanmış gibi görünüyorlar.

Bilim insanlarının ürettiği bir implant, bahsi geçen beyin sinyallerini anlaşılabilir seslere dönüştürme imkânı sağlamış. Sistemle birlikte kullanılan makine öğrenme teknolojisi, beynimizdeki sinirler tarafından gönderilen ve ses üreten organlarımızın hareketini sağlayan sinyalleri yakalayarak bunları anlaşılabilir sanal seslere dönüştürüyor. Ancak sistem maalesef kusursuz değil ve cihazın dışarıya aktardığı seslerin ancak yarısının anlaşılabilir olduğu vurgulanıyor.

Gerçekleştirilen deneyde sinyaller, elektrokortikografi dizi (ECoG) adı verilen ve beyin yüzeyine yerleştirilmiş esnek bir ped üzerindeki elektrotlar vasıtasıyla kaydedilmiş. Bu sayede elde edilen sonuçların daha önceki denemelere kıyasla daha başarılı olduğu ifade ediliyor.

Bilim insanlarının daha fazla eloktrot ile daha karmaşık makine öğrenme yöntemleri kullanarak, sistemi daha da etkin hale getirmeye çalıştığı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.

Proje daha emekleme aşamasında

Projenin meyvelerini vermesi için daha uzunca bir süre gerektiğini ve ortada net bir yol haritası olmadığını ise hatırlatmamız gerekiyor. Yine de ALS ve Parkinson hastalığından mağdur olan ve normal şartlarda konuşma yetisinin geri döndürülemediği rahatsızlıklarda insanların seslerini geri kazanabileceği fikri, araştırmacıları hedeflerinden saptıramayacakmış gibi görünüyor.

https://www.engadget.com/2019/04/24/device-turns-brain-signals-into-speech/