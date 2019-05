Konuşma değerlendirmesi PTSD tanısı konmasını kolaylaştırabilir

Post traumatic stress disorder (PTSD) veya post travmatik stres bozukluğu zaman zaman çok ciddi problemlere sebep olabiliyor ve bazı durumlarda tanı konulamayabiliniyor. Yeni teknoloji sayesinde yapay zekaya sahip bilgisayarlar kişinin konuşmasını analiz edip PTSD hastası olup olmadığını tespit edebilecek.

PTSD hastalığının tanısı şu an için kişinin kliniğe müracaatını takriben yapılan görüşmeler ile konuluyor. Bu sebeple tanı yaklaşımları öznel olabiliyor ve klinisyen ile hastanın ön yargılarından etkilenebiliyor. Bütün bu sebeplerden ötürü New York University School of Medicine kurumundan araştırmacılar daha objektif bir sistem geliştirmeyi amaçladılar.

Ekip araştırmayı yürüten isim Dr. Charles R. Marmar önderliğinde daha önceden PTSD tanısı almış 53 Irak ve Afganistan gazisinin tanı konuşmalarını, bunu takriben de hastalığı olmayan 78 gazinin konuşmalarını kaydettiler. Kaydedilen konuşmalar SRI International'ın geliştirdiği ses yazılımı ile işlendi ve 40.526 adet konuşma temelli özellik eldesi ile sonuçlandı.

Sistemde kullanılan algoritma : Rastgele orman algoritması

''Rastgele orman algoritması'' olarak da bilinen bir teknik ile istatistiksel bir makine bu eldeleri analiz etti ve kendine PTSD ile ilişkili olan konuşmaların hangileri olduğunu analiz etmeyi öğretti. Makine; belirsiz konuşmalar, cansız ve metalik tondaki sesler gibi 18 farklı faktörü tespit etti bunları PTSD ile ilişkili güçlü belirteçler olarak belirledi. Bu tarz seslerin nedeni olarak travmatik olayların beyni etkilemesi ve böylece bu etkilerin duygulara ve kas tonusuna yansıması olarak gösteriliyor.

Daha sonra bu sistemin, görüşmelerin PTSD hastasına ait olup olmadığını tahmin etme yönünde ne öğrendiği tespit edildi ve sonuçlara göre %89'luk bir başarı oranıyla görüşmeleri doğru tespit etti. Araştırmacılar sistemi daha da iyileştirmek için ek veriler girmeyi planlıyorlar böylece sistemin başarı oranı da artabilecek.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Adam D. Brown; yeni yöntemin ileride akıllı telefonlarda kullanılabilecek yeni bir aday olduğunu, böylece PTSD tanısının ucuz ve basit bir yöntem ile konulabileceğini söyledi.

