Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci

Akıllı telefonlar nasıl üretiliyor sorusu zaman zaman çoğumuzun aklına gelmiştir. Bu videoda Türkiye'de ilk detaylı video çalışması ile devre kartından bitmiş telefona tüm üretimi izliyoruz.

General Mobile'ın yeni telefonu GM 9 Pro'nun lansmanı için gittiğimiz fabrikada, bir akıllı telefonun boş bir devre kartından kullanıcıyla buluşmak için gün sayan kutulanmış son haline kadar tüm üretim sürecini Türkiye'de ilk kez detaylı bir anlatım eşliğinde şekilde sizler için çektik. Üretim sürecini merak edenler, mühendisler ve teknoloji tutkunları için çok özel bir video oldu, çekerken yorulduk ama bir o kadar da keyif aldık umarım sizler de beğenir ve faydalanırsınız.