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Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci

8 ay
11,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar nasıl üretiliyor sorusu zaman zaman çoğumuzun aklına gelmiştir. Bu videoda Türkiye'de ilk detaylı video çalışması ile devre kartından bitmiş telefona tüm üretimi izliyoruz.
General Mobile'ın yeni telefonu GM 9 Pro'nun lansmanı için gittiğimiz fabrikada, bir akıllı telefonun boş bir devre kartından kullanıcıyla buluşmak için gün sayan kutulanmış son haline kadar tüm  üretim sürecini Türkiye'de ilk kez detaylı bir anlatım eşliğinde şekilde sizler için çektik. Üretim sürecini merak edenler, mühendisler ve teknoloji tutkunları için çok özel bir video oldu, çekerken yorulduk ama bir o kadar da keyif aldık umarım sizler de beğenir ve faydalanırsınız.

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black_67 8 ay en beğenilen
Bu işler hemen olmuyor.
Önce al sat
Sonra al birleştir sat
Sonra bazı parçaları üret birleştir sat
Yavaş yavaş olacak
Hep destek tam destek
1 Yanıt Yanıtla +31
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kırılanhayaller 8 ay
Şu videoları direk youtube kanalınıza yükleseniz, işkence gibi oluyor izlemek
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@CAN@ 8 ay
İşte gerçek Donanım Haber bu! Emeğinize sağlık
Yanıtla +24
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
Çok Güzel Bir Çekim Olmuş...
Hem Donanım Habere hem de General Mobil firmasına tebrikler şuan bu cihazı alanlar nasıl üretildiğini görmüş oldu darısı diğer yerli firmalara...
İnşallah yakın zamanda montaj değil tamamen üretebilen fabrikalarımız olur.....
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fenerbahce_34 8 ay
Helal olsun adamlar bir yerlerden başlamışlar ilerde daha iyileri olabilir fiyat işini gözden geçirmeleri lazım GM 9 pro yakışıklı bir cihaz olmuş tebrik ediyorum
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The Ace of Spades 8 ay
GM5 kullanıcısı olarak almayın aldırmayın . GM9 falan hikaye .. Telefonlarında donma problemi zaten kronik . Tarayıcıdan bile atıyor bazen ..
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gacvokem 8 ay
yerli ve milli tırttttt..
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Technical.assistance 8 ay
hiç olmamasından iyidir general mobileye saygılar
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strathmorea 8 ay
Başı açık bir kaç bayan çalışanı da görmesem fabrika İran'da mı diye düşünecek oluyor insan.
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danger1513 8 ay strathmorea
Sen başka konularda özgürlükten falan bahsedersin şimdi.
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burgfb 8 ay
Güzel video güzel insanlar. Daha iyisi için üretime devam. Türkiye'de üretilen mallar için vergi indirimi istiyoruz.
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corpixx 8 ay

buyrun izleyebilirsiniz :
youtube.com/...
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Saint Ralph 8 ay
Bu vatandaşlarla bu ülke gram ilerlemez.
Bizde istiyoruz dünyaca ünlü markalarımız olsun ama olmuyor.
Arçelik 70 yıllık firma.
Vestel 35 yıllık firma.
Kendilerine ait bir tane işlemci, panel, buzdolabı kompresörü, müzik seti, ekran kartı, klima, rem yok.
Anladık hep aynı haltı yazıyorsunuz iphone bile herşeyi kendi yapmıyor.
Htc, sony bile vs vs.
Anlamadığınız nokta onlar %70 kadar kendileri bir şeyler üretiyor.
Bizde %10 bile yok.
Var sananlar echeli cühelâ sürüsü.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emresalvation 8 ay Saint Ralph
millet elestiri yapmaktan birsey uretmemis. adamlae fabrika kurmus biyerden baslamis. siz hala olumsuz elestiri yapiyosunuz. siz emeklemedenmi koştunuz. adamlae baslamislar bi sekilde gecde kalsalar. bu arada htc yuzde 70 kendi ürettiği seyi nedir. htc islemcimi yapiyor yada ram yada ekran. yüzde 70 e nasil cikiyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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yusuf712 8 ay
Öncelikle, Erdi Bey paylaşımınız için teşekkür ediyorum.
General Mobile'nin ülkemizde cep telefonu için böyle bir pcb basım, üretim hattı olduğunu bilmiyordum. Ülkemizde bu zamanda kendini geliştiren firmalar görmek gerçekten gurur verici. Kendilerini tebrik ederim.
Sayfaya yazılan yorumları şöyle bir okudum. Bazıları artık o kadar kimliklerini kaybetmiş ki, gerçekten bunlar bu ülkede nasıl hala barınabiliyor anlam veremiyorum.
O kişilere birşey söylemek istiyorum.Şunu o asimine olmuş beyninize sokun:
General Mobile, buzamana kadar hiç bir zaman tamamen milli telefon üretiyoruz diye birşey iddia etmedi, General Mobile'nin, çinli üreticilerden telefon alıp marka basıp sattığı dönemleri hatırlıyorum. O zamandan bu zamana bu adamlar gerçekten büyük yol kat etmiş ben videodan bunu anlıyorum. Konuyu sulandırmak isteyen çocukların, ilerde bu telefonun tüm bileşenleri yerli imkanlarla üretilse dahi, kullanılan ham madde ithal edilmiş diye yorum atacaklarınıda tahmin edebiliyorum.Elektronikte kullanılan değerli metal ve madenlerin çoğu zaten Çin'de çıkıyor.Bu işin bir sonu yok. Demek istediğim, bu kişilerin amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.
Üretim yapan makinelerin üretimi konusuna gelirsek, bu makineler zaten çoğu zaman başka firmalar tarafından üretiliyor,önemli olan yerli alternatiflerinin olması, oda bir gün olur umarım. bu konudaki yabancı kaynaklardan araştırma yaparsanız zaten örneğin İşlemci üreten makineyi işlemci firmasının veya işlemciyi üreten fabrikanın üretmediğini vb. Görebilirsiniz. Her firmanın odak noktaları farklıdır.Teknoloji dediğimiz kavramda zaten budur. Teknoloji, üretimin başından sonuna kadar kullandığınız prosestir. Teknoloji kavramı son tüketiciye sunulan bir ürün değildir.
Üretim hattına gelirsek, bazı kişilerin aklına insan faktörünün çokluğu gelmiş olabilir. Size dünya ile kıyaslayabilmeniz için bir örnek vereyim, Halen foxconn gibi dünya devi fabrikalarda bile 700bin+ çalışıyor. Cep telefonu,bilgisayar bileşenleri üretiminde hassasiyet çok önemlidir. başka bir şey yazmama gerek yok sanırım.
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