Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bitcoin tekrar yükselişe geçti | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm

1 yıl
3,1b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kripto para dünyası bu hafta sonuna doğru başlayan yükselişle tekrar eski günlerine döneceği umudu yarattı. Büyük yatırımcılar, risk sermayesi fonlarına kripto para ekliyor. Yeni akım Golem!
ABD'de kripto paralardan kaynaklanan vergi borcu 25 milyar dolara ulaştı

Rockefeller ailesinden kripto para hamlesi

Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu?

Golem projesi hayata geçti

Ethereum olası bir fork görünmüyor.

Avrupa birliği ülkeleri blockchain geliştirme üzerine 22 ülke birliktelik kuruyor.

Piyasaların yükselişi

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emrreeeeee 1 yıl
koinmilyoner.com da 48 saatlik analizi var sitenin takip ediyorum vakit buldukça baya iyi gidiyor,bir bakın derim varsa böyle tavsiyeleriniz bizler içinde daha iyi olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rindaman 1 yıl
BTC piyasası genişliyor, rockefeller, barclays, future contracts, sachs vs bu büyük oyuncular da oyuna dahil oluyor, xrp, lumen ve bir takım projeler tutunmaya başlıyor..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByBaterist 1 yıl Rindaman


kesinlikle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Başka sözü yoktur hakim bey. Düşmeye başlayacaktır. Herkesin diline ise 2021 sonunda 180.000$'ları geçince dolanacaktır. Girenlerin torunları dedem iyi ki almış derken. Almayanların torunları dedem şu tarlayı niye satmış burayı neden almamış söyleminin aynısını kripto paralar için kullanacaktır.Kör olmaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeliDemir 1 yıl
Onur beyin yayın esnasında bir şeyler okuması gerekmiyorsa ki anladığım kadarıyla gerekmiyor, gözlüğüne bir çare bulmanız gerekmekte. Çünkü arkadaki yeşil perde yüzünden Onur beyin sağ gözü yok resmen. Oldukça dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici bir blur var yüzünde gözlükteki bozulmadan dolayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EĞİNLİ 1 yıl
Evet yakın bir gelecekte sanal para hepimiz kullanacağız ama bu sahte coinleri değil her devlet kendi parasını çıkartacaktır,bu bir balon emperyalist düzenin bir parçası elbette bu tufanda kazançlı çıkacaklarda olacaktır,ama büyük çoğunluğu batacaktır.Her devletin parasının karşılığı var,sanal para çıkarttıklarında'da olacaktır bu günkü bitcoinlerin karşılığı nedir?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 yıl EĞİNLİ
Her devletin parasının karşılığı var :)))
ABD Dolar'ının karşılığı nedir tam olarak?
Dünyada basılı ve dünya piyasasında dolaşan ABD Doları 52 trilyon dolar.
ABD Merkez Bankasının altın rezervi 400 milyar dolar.
Adamlar askeri gücünü kullanarak tüm dünya devletlerini dolar kullanmaya mecbur ediyorlar. Petrolün sadece dolar ile satılmasını sağlıyorlar. (petro-dolar) Üstüne hiçbir uluslararası birliğe danışmadan dilediği kadar dolar basmışlar/basabiliyorlar.
BitCoin gibi kripto paraların toplam adedi bellidir, belirli bir sistematiğe dayalı olarak "miner" lar tarafından üretilirler (kazılır, mine edilir) Hariçten basılması imkansızdır yani. Birisi kafasına estiği kadar BitCoin üretemez :)))
Bence daha fazla araştırıp öğrenip daha az yazmalısın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:05
Blockchain üzerine kurulu borsa | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm
5,8b izlenme · 1 yıl
21:00
Ripple'ın rüşvet skandalı | Kripto Para Günlüğü
7,1b izlenme · 1 yıl
16:27
Bitcoin Tekrar Yükselişte | Kripto Para Günlüğü
15,6b izlenme · 10 ay
12:16
Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz?
9,1b izlenme · 5 ay
53:23
Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı
11b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
26:35
Yerli Milli Kripto Para için ne yapmalıyız?
18,6b izlenme · 9 ay
18:21
Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü
8,3b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
902 izlenme · 20 sa. yeni video
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
698 izlenme · 3 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
18:48
Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası
11,2b izlenme · 8 ay
08:00
Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları
13,2b izlenme · 10 ay
12:01
Ethereum nereye gidiyor? | Güncellemeler ve son durum
10,3b izlenme · 6 ay
08:00
Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları
12,7b izlenme · 10 ay
25:26
Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü
6,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim