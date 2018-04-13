Bitcoin tekrar yükselişe geçti | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto para dünyası bu hafta sonuna doğru başlayan yükselişle tekrar eski günlerine döneceği umudu yarattı. Büyük yatırımcılar, risk sermayesi fonlarına kripto para ekliyor. Yeni akım Golem!
ABD'de kripto paralardan kaynaklanan vergi borcu 25 milyar dolara ulaştı
Rockefeller ailesinden kripto para hamlesi
Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu?
Golem projesi hayata geçti
Rockefeller ailesinden kripto para hamlesi
Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu?
Golem projesi hayata geçti
Ethereum olası bir fork görünmüyor.
Avrupa birliği ülkeleri blockchain geliştirme üzerine 22 ülke birliktelik kuruyor.
Piyasaların yükselişi
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kesinlikle.
Başka sözü yoktur hakim bey. Düşmeye başlayacaktır. Herkesin diline ise 2021 sonunda 180.000$'ları geçince dolanacaktır. Girenlerin torunları dedem iyi ki almış derken. Almayanların torunları dedem şu tarlayı niye satmış burayı neden almamış söyleminin aynısını kripto paralar için kullanacaktır.Kör olmaya gerek yok.
ABD Dolar'ının karşılığı nedir tam olarak?
Dünyada basılı ve dünya piyasasında dolaşan ABD Doları 52 trilyon dolar.
ABD Merkez Bankasının altın rezervi 400 milyar dolar.
Adamlar askeri gücünü kullanarak tüm dünya devletlerini dolar kullanmaya mecbur ediyorlar. Petrolün sadece dolar ile satılmasını sağlıyorlar. (petro-dolar) Üstüne hiçbir uluslararası birliğe danışmadan dilediği kadar dolar basmışlar/basabiliyorlar.
BitCoin gibi kripto paraların toplam adedi bellidir, belirli bir sistematiğe dayalı olarak "miner" lar tarafından üretilirler (kazılır, mine edilir) Hariçten basılması imkansızdır yani. Birisi kafasına estiği kadar BitCoin üretemez :)))
Bence daha fazla araştırıp öğrenip daha az yazmalısın.