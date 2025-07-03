Prens dizisinden büyük başarı: HBO Max'in uluslararası dizileri arasında ilk sırayı aldı

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Tam Boyutta Gör BluTV'nin Nisan ayında HBO Max'e dönüşmesiyle birlikte BluTV orijinal yapımları da HBO'ya geçti. Bu anlaşmayla birlikte HBO Max bünyesine katılan yapımlardan biri de Prens oldu. Dizinin 9 Mayıs'ta başlayan 3. sezonu, HBO Max yapımı olarak izleyicilere sunuldu. Her sezonda izleyici sayısını biraz daha arttıran Prens, 3. sezon performansıyla HBO'nun da yüzünü güldürdü.

Prens, HBO Max'in En Çok İzlenen Uluslararası Dizisi Oldu

Prens'in 3. sezonu, HBO Max'in tüm uluslararası (Hollywood yapımı olmayan) yapımları arasında en çok izlenen dizi oldu. Warner Bros. Discovery, Türkiye'deki Max abonelerinin yüzde 74'ünün Prens izlediğini açıkladı. Ayrıca dizinin platforma yeni abone çekme konusunda da oldukça başarılı olduğu açıklandı.

Bugüne kadar Fransa, İspanya, Romanya, Macaristan, İsveç gibi pek çok ülkede orijinal yapımlara imza atan HBO Max'in globalde en büyük başarısını Prens ile yakalamış olması, Türkiye'de daha fazla orijinal yapımın hayata geçirilmesinin önünü açacaktır. Nitekim Warner Bros. da bu yönde çalışmalara başlamış durumda.

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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın imzasını taşıyan Prens dizisi, Macar İmparatorluğu’nun tehdidi altındaki hayali Bongomia Krallığı’nda geçiyor. Kralın ani ölümünün ardından tahta geçen Thenio bir suikast girişimi sonrası akli melekelerini yitirince, krallık Thenio'nun kardeşi olan Prens’e kalıyor. Dizi, bu rol için hiç de hazır olmayan Prens'in eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

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Prens, HBO Max'in en çok izlenen uluslararası dizisi oldu

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